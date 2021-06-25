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ВТБ профинансирует компанию «Форум-групп» в Екатеринбурге на 1,5 млрд рублей

ВТБ профинансирует компанию «Форум-групп» в Екатеринбурге на 1,5 млрд рублей
Иллюстрация: «Форум-групп»

ВТБ и компания «Форум-групп» подписали кредитный договор на финансирование строительства ЖК «Высота». Банк предоставил застройщику кредитную линию с лимитом выдачи 1,5 млрд рублей на срок до 5 лет.

Новый жилой комплекс состоит из трех секций переменной этажности от 7 до 31 этажа и расположен в самой высокой точке северо-восточной части Екатеринбурга, в непосредственной близости от центра города. Проектом предусмотрено возведение жилых, коммерческих и вспомогательных помещений, включая кладовые, комнаты для хранения велосипедов и детских колясок, подземный паркинг. Общая площадь комплекса составит свыше 30 тысячи квадратных метров.

ВТБ активно участвует в поддержке жилищного строительства в Свердловской области. Нам доверяют решение финансовых задач ведущие застройщики региона. Уверен, что очередной проект компании «Форум-групп» станет одним из знаковых объектов на карте Екатеринбурга. Внимание потенциальных покупателей привлекут удачная локация и применение самых современных строительных технологий, — прокомментировал Алексей Долгов, управляющий ВТБ в Свердловской области.

Данный проект установит новую планку стандарта жилья объектов комфорт-класса. В жилом комплексе будет предусмотрена комфортная эксплуатируемая кровля на нижней восьмиэтажной секции, мультифункциональный двор с необычными архитектурно-игровыми формами и элементами, дизайнерская отделка мест общего пользования, рассказал  Илья Мальцев, директор проекта АО «Форум-групп».

Мы рады, что реализация данного объекта с новыми высокими стандартами будет выполнена совместно с одним из ведущих банков страны, — добавил спикер.

Автор: Гринина Ирина
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