«Сезон, который обещал быть лучшим, срывается». Сочи закрывают для невакцинированных

«Многие не успеют к этому сроку получить обе порции вакцины, запись на прививку идет на неделю-две вперед». К чему приведет решение властей Краснодарского края пускать только вакцинированных туристов.

С 1 июля заселиться в гостиницы Краснодарского края можно будет только при наличии справки о вакцинации либо отрицательного ПЦР-теста на коронавирус, а с 1 августа поехать на местные курорты смогут только привитые туристы. В случае противопоказаний к вакцинации необходима справка о медицинском отводе и отрицательный результат теста. Соответствующее постановление подписал губернатор края Вениамин Кондратьев, меры приняты в связи с ростом заболеваемости в течение последних двух недель, а также с распространением нового штамма коронавируса.

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Новые правила въезда привету к срыву летнего туристического сезона в Краснодарском крае, считают туроператоры.

Решение о заселении в отели только вакцинированных вызывает вопросы — получается, что глава региона точно знает, какая ситуация будет через пять недель. С другой стороны, многие просто не успеют к этому сроку получить обе порции вакцины, поскольку уже сейчас запись на прививку идет на неделю-две вперед. Сезон, который обещал быть лучшим за долгую историю внутреннего туризма, сейчас реально срывается, — сказала пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина сайту «Интерфакс-Туризм».

Туристам, которые решат расторгнуть договор с туроператором об отдыхе, скорее всего придется выплатить штрафы, так как разрешение на въезд только вакцинированным или людям с отрицательным ПЦР-тестом не является форс-мажором, поскольку подразумевает возможность выбора. Потери туристов могут составить 50–80%, сказала Forbes глава Ассоциация туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Мы пока потери не посчитали, потому что потери нужно подсчитывать, когда это официальное решение. Документа так никто и не видел. <...> мы пока туристам говорим подождать с аннуляцией, потому что может быть будет какое-то смягчение порядка. <...> Мы предложили по аналогии с зарубежными государствами: условия въезда туристов либо ПЦР, либо прививка, безальтернативно нет нигде, — добавила она.

Ассоциация туроператоров обратилась с официальными письмами в правительство РФ, Ростуризм и к губернатору Краснодарского края с призывом смягчить ограничения для туристов и не допустить срыва курортного сезона.

«Требование к отелям Краснодарского края с 1 августа 2021 года принимать только привитых от COVID-19 гостей является технически невыполнимым для туристов. Всем заезжающим туристам для получения сертификата о полной вакцинации до 1-2 августа, с учетом 21 дня между инъекциями, первую дозу прививки необходимо получить уже на следующей неделе, что затруднительно реализовать с учетом очередей во всех регионах», — говорится в письмах АТОР в правительство и губернатору.

Уже начались массовые аннуляции турпакетов и бронирований гостиниц, в результате чего туристский бизнес понесет большие потери – только на август 2021 г. приходится 25% годового дохода всей индустрии Краснодарского края. По оценке АТОР, спрос на местные курорты может снизиться минимум на 50%, и все это нанесет колоссальный удар по туроператорам, вынужденным возвращать деньги туристам.

С учетом вводимых ограничений люди сделают выбор в пользу зарубежных курортов в странах, которые предлагают въезжающим из иностранных государств на выбор ПЦР-тест или сертификат о вакцинации. В Краснодарском крае стоит ввести такие же меры и разрешить гостиницам принимать гостей как с сертификатом о вакцинации, так и при наличии отрицательного ПЦР-теста, предлагают в АТОР.