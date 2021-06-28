«В информационной безопасности задействовано 2,5 млн человек в мире. Рынку надо 4 млн»

17 июня в Hyatt Regency состоялась ежегодная конференция «IT IS conf», организованная УЦСБ. Один из обсуждаемых вопросов касался цифровой трансформации: что это — хайп или тренд?

В пленарной сессии, посвященной цифровой трансформации, приняли участие:

Илья Лозовой , заместитель начальника Департамента информатизации администрации Екатеринбурга;

, заместитель начальника Департамента информатизации администрации Екатеринбурга; Илья Обабков , директор ИРИТ-РТФ УрФУ;

, директор ИРИТ-РТФ УрФУ; Павел Борисов , начальник Отдела развития электронного правительства Департамента информатизации и связи в Свердловской области;

, начальник Отдела развития электронного правительства Департамента информатизации и связи в Свердловской области; Владимир Сайфулин , CISO, Petro Welt Technologies AG;

, CISO, Petro Welt Technologies AG; Александр Давыдов , председатель совета директоров Naumen;

, председатель совета директоров Naumen; Валентин Богданов , генеральный директор УЦСБ;

, генеральный директор УЦСБ; Николай Домуховский, заместитель генерального директора УЦСБ по научно-технической работе.

Обсуждение коснулось нескольких аспектов цифровой трансформации. Во-первых, представители бизнеса и власти поговорили о мерах государственной поддержки компаний, которые идут по пути цифровизации. Следующий блок касался кадров, задействованных в сферах информационных технологий (ИТ) и информационной безопасности (ИБ). Не обошлось и без обсуждения финансовых вопросов. Модератор дискуссии — Алексей Комаров, менеджер по развитию решений УЦСБ, поговорил с участниками о бюджетах, выделяемых компаниями на ИТ и ИБ, а также о необходимости отделять их друг от друга.

Беседа получилась оживленной. Спикеры активно включались в обсуждение вопросов. Зал тоже не молчал. Некоторые выступающие делились опытом цифровой трансформации в своих компаниях, другие задавали вопросы и даже вступали в дискуссию с гостями президиума.

Первым микрофон взял Николай Домуховский. Он рассказал о предмете дискуссии — цифровой трансформации, дал определение этому явлению и порассуждал на тему того, тренд ли это или элемент хайпа.

Мнения людей о том, что такое цифровая трансформация, расходятся. Кто-то называет ее четвертой промышленной революцией. Другие же говорят, что цифровая трансформация — это третья промышленная революция, которая началась в послевоенное время, когда семимильными шагами начала развиваться автоматизация производства. Так что элемент хайпа в этом явлении, конечно, прослеживается. Настоящая цифровая трансформация начнется тогда, когда мы перейдем от автоматизированных систем, которыми управляют люди, к полностью автономным, не требующим человеческого вмешательства, — сказал он.

Александр Давыдов в свою очередь отметил, что сейчас активнее всего по пути цифровой трансформации идут компании из сферы услуг, так как раньше автоматизация рабочих мест была для них не выгодна.

Каждый год мы прирастаем на 25% автоматизированных рабочих мест. Точка перегиба наступит в 2026 — 2030 г.г. Тогда процесс автоматизации замедлится, а на смену словосочетанию «цифровая трансформация» придет какое-то другое выражение, — отметил он.

Государство поможет?

Для предприятий, идущих по пути цифровой трансформации, предусмотрено выделение льготных государственных кредитов, отметил модератор сессии Алексей Комаров. С 2019 года сумма выделенных на развитие компаний средств, составила порядка 41 млрд руб. при этом средняя ставка льготного кредита составляет 2,63%. Минимальная сумма займа составляет 5 млн руб.

Цифровая трансформация — это четко выраженная цель, которую поставил президент в рамках 474 указа. Одна из целей программы по цифровой трансформации — увеличение доли потребления отечественной продукции. В качестве стимулирующей меры и предусмотрены меры поддержки. В 2020 году 8 компаний Свердловской области получили порядка 85 млн на реализацию своих проектов. Подробнее с государственными мерами поддержки ИТ отрасли можно ознакомиться на сайте Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Здесь можно узнать всю необходимую информацию — как получить средства, каким критериям необходимо соответствовать, как подать заявку и т.д. Плюсом ко всему есть и наши, местные меры поддержки в виде льготных кредитов, их обеспечивает наш областной фонд поддержки предпринимательства, — добавил Павел Борисов.

Отечественные решения, о которых говорится в указах президента, стоят столько же, а то и дороже, чем иностранные аналоги, отметил Илья Лозовой. Когда муниципалитет не получает дополнительной финансовой поддержки со стороны государства, использование более дорогих решений — это сомнительная практика.

Я за здравую конкуренцию, а само по себе слово импортозамещение звучит равно монополии. В таких условиях о качественных ИТ-продуктах говорить не приходится. Наше ПО и электроника должны присутствовать на рынке на равных условиях с другими поставщиками, — сказал он.

Здоровая конкуренция возможна на рынке только в том случае, если отечественные разработчики будут качественно работать над своими решениями и выдавать хороший продукт рынку, вступил в дискуссию Владимир Сайфулин.

Российская ИТ-отрасль сильно отставала с 90-х г.г. До 2017-2018 г.г. нам приходилось закупать иностранное (американское и немецкое) ПО, чтобы производить наукоёмкие технологические операции. Без государственных дотаций развитие российской ИТ-отрасли будет крайне затруднено, — отметил спикер.

Кадры решают все

Следующий блок дискуссии был посвящен кадровому дефициту в сферах ИТ и ИБ. Где брать квалифицированных специалистов — вопрос, который красной нитью проходил по этой части обсуждения.

Кадровый голод в ИБ растет с каждым годом. Согласно последним исследованиям издания ISC2, в мире в сфере информационной безопасности заняты порядка 2,5 млн человек. А отрасль уже сейчас требует 4 млн специалистов. Так и получается, что один сотрудник ИБ работает за себя, за того и еще за того парня. Вузы просто не успевают готовить специалистов с нужной рынку скоростью, — сказал Николай Домуховский.

С тем, что кадровая проблема в ИТ-компаниях стоит достаточно остро, согласился Илья Обабков. По его словам, УрФУ постоянно увеличивает количество технических специальностей и даже запустил специальную магистерскую программу совместно с УЦСБ.

Студентов, выбирающих технические специальности, становится больше год от года. За последнее три года один только Радиофак стал вмещать на 20% больше студентов. Проблема же еще состоит в том, что нам не хватает преподавателей, исследователей. А представители ИТ-компаний не всегда умеют преподавать. Это особенный навык. Тем не менее по 19 дисциплинам мы ведем пары совместно с компаниями партнерами: это и СКБ-Контур, и УЦСБ, и Naumen, и ряд других компаний. Вообще складывается ощущение, что чем больше мы работаем, чем больше расширяемся, тем больше и нам не хватает людей, — отметил Илья Обабков.

По разным корзинам

Эксперты считают, что компании должны по-разному распределять внутренние бюджеты на ИТ и ИБ, нельзя их «сваливать в одну корзину», отметил Алексей Комаров. Озвученный тезис стал предметом бурного обсуждения среди спикеров. Так, к примеру, Николай Домуховский считает, что делить бюджеты нецелесообразно.

Не стоит отделять ИТ от ИБ: сначала мы выстраиваем ИТ, а уже потом доводим до ума ИБ, — говорит он.

Павел Борисов в свою очередь отметил, что задачи ИТ и ИБ — совершенно разные, поэтому и бюджетирование должно быть предусмотрено раздельное.

Безопасники должны заниматься безопасностью. Это структура, от которой, в случае использования критической информационной инфраструктуры, зависят жизни наших граждан и экономическая стабильность страны. Такая служба должна существовать автономно, — отметил спикер.

Финальное слово пленарной сессии взял Валентин Богданов, генеральный директор УЦСБ. По его мнению, цифровая трансформация — это вопрос и людей, и технологий, и культуры, и бизнес-процессов.