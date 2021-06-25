Аркадий Новиков открывает в Екатеринбурге семейный ресторан с сырной лавкой

Слухи, что легенда российского ресторанного рынка хочет запустить заведение в Екатеринбург, витали последние два года. Стали известны локация, концепция и период открытия нового ресторана.

Ресторан «Сыроварня» Аркадия Новикова заработает в Екатеринбурге в середине июля. На сайте Novikov Group указан адрес — Дзержинского, 2. Это здание ККТ «Космос». Сейчас там можно видеть баннер с анонсом об открытии заведения и наборе команды.

В настоящий момент рестораны «Сыроварня» есть в Москве, Петербурге, Новосибирске, Воронеже и других городах. Формат и концепция — «идеальное место для спокойного проведения досуга, деловой или личной встречи, праздного торжества, свадьбы и юбилея».

О новом проекте в Екатеринбурге известно, что:

— это будет полноценный ресторан со средиземноморской кухней;

— на месте будут делать итальянские сыры рикотта, буррата и моцарелла по технологиям Аркадия Новикова;

— при ресторане откроют сырную лавку;

— будет летняя веранда с видом на набережную и парковка.

Ранее DK.RU сообщил, что 1 июля в в «Екатеринбург-Сити» должен открыться ресторан «Сезоны». Его запускает дочь председателя совета директоров Русской медной компании Игоря Алтушкина. Площадь заведения составит 800 кв. м., большая его часть отведена под террасу. В интерьере предусмотрен стилизованный бассейн с лежаками и подиумом на 70 человек.

Впрочем, велика вероятность, что рестораторам придется откорректировать планы из-за третьей волны пандемии. О ее начале объявили власти региона. На этой неделе президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин высказался о рисках для компаний из разных сфер и принудительной вакцинации персонала.

Если совсем не пойдет какой-то волны, когда уже не нужно будет смотреть на экономику, а главное — спасать людей, тогда торговых центров [локдаун] не коснется. Но введение дополнительных жестких требований на нахождение в ТРЦ я только приветствую. Мы же видим, что на кассах перестали носить маски, здесь мы расслабились до невозможности. Понятно, что она [третья волна] ударит по сфере питания — по ресторанам, кафе. Это самые любимые точки для всех проверяющих. Я думаю, что они столкнутся с определенными трудностями, — сказал он.

Напомним, что заболеваемость коронавирусной инфекцией в Свердловской области растет последние недели. Из-за этого в регионе отменили запланированные массовые мероприятия — Ночь музыки и общегородской выпускной в Екатеринбурге, областной Сабантуй, стадионный концерт группы «Руки вверх», который должен был пройти 3 июля на «Екатеринбург-Арене». Евгений Куйвашев заявил, что не будут проводиться выпускные в школах.

Темпы вакцинации в регионе остаются низкими. Поэтому власти намерены повлиять на горожан.

Многие свердловские предприниматели, работающие в сфере услуг, начали проводить вакцинацию своих сотрудников, не дожидаясь распоряжения от властей. Об этом, в частности, заявили рестораторы Евгений Кексин и Олег Ананьев.

Фото предоставлено Дмитрием Исхаковым.