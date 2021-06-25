Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 25.06
72,32
86,32
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

ПСБ запустил сервис предоставления отсрочки платежа заказчикам крупных компаний

ПСБ запустил сервис предоставления отсрочки платежа заказчикам крупных компаний
Иллюстрация: https://pixabay.com

ПСБ Факторинг, дочерняя структура ПСБ, вместе с ООО «Цифровая логистика» запустили сервис, благодаря которому пользователи площадки «Грузовые перевозки» могут оформлять услуги перевозок с отсрочкой.

Новый сервис позволяет без предоставления документов пакетно устанавливать лимиты до 3 млн рублей и использовать их для оплаты услуг по грузоперевозке с отсрочкой платежа. Клиентам электронной торговой площадки «Грузовые перевозки» (ЭТП ГП), заинтересованным в факторинге, не нужно больше искать деньги на оплату услуг авансом — достаточно при оформлении заказа выбрать оплату с отсрочкой. При использовании нового сервиса, по истечении отсрочки платежа, клиент оплачивает услуги в пользу факторинговой компании, тем самым восстанавливая свой лимит.

В отдельных случаях лимит может быть увеличен до 50 млн рублей, для этого необходимо дистанционного предоставить два документа, которые будут рассмотрены в течение двух часов.

На практике предоставление отсрочки платежа позволяет увеличить клиентскую базу в среднем на 30%, а для запуска такого сервиса компании необходимо построить сложную систему оценки рисков и сбора платежей, поэтому оптимальным решением является привлечение партнера с достаточной экспертизой. Мы уверены, что созданный ПСБ онлайн-сервис по отсрочке платежа для заказчиков «Цифровой логистики» позволит компании расширить объем услуг для клиентов и увеличить количество заказов. ПСБ Факторинг один из первых на рынке пакетно установил лимиты финансирования на малый и средний бизнес, что, в свою очередь, позволит предпринимателям из этого сегмента пополнять оборотные средства максимально просто и удобно, без привлечения кредитов. Мы планируем расширять сервис и подключать к нему другие крупные компании рынка, — отметил Иннокентий Воловик, генеральный директор ПСБ Факторинг

«Для нас крайне важно, что совместно с партнерами мы развиваем, цифровой подход не только к заказу непосредственно транспортировки (перемещения) груза, а также предлагаем и другие возможности, необходимые клиенту в процессе перевозки. Эти наши действия существенно упрощают доступ к услугам ЖД транспорта и повышают его конкурентоспособность», — добавил генеральный директор ООО «Цифровая логистика» Николай Резвов.

Автор: Гринина Ирина
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Дочь Игоря Алтушкина откроет в Екатеринбурге ресторанДочь Игоря Алтушкина откроет в Екатеринбурге ресторан
  • Девять крупных мероприятий отменили из-за ковида: полный списокДевять крупных мероприятий отменили из-за ковида: полный список
  • Горожане вынудили мэрию Екатеринбурга изменить правила землепользованияГорожане вынудили мэрию Екатеринбурга изменить правила землепользования
  • Автоматизируй — не ошибешься: как технологии повышают безопасность жильяАвтоматизируй — не ошибешься: как технологии повышают безопасность жилья
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.