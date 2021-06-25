«Подарок европейцам». РФ заберет у металлургических компаний долю «сверхприбылей»

«Зарубежные аналитики уже благодарят наше правительство за такой подарок европейским металлургам. Они также отмечают, что от этой инициативы мировые цены на сталь только вырастут».

Правительство России анонсировало ввод временных экспортных пошлин на металл: они будут действовать с августа по декабрь включительно, сказал на заседании кабмина глава Минэкономразвития Максим Решетников. Введение пошлины в кабмине обосновали ростом цен: за пять месяцев 2021 г. экспортные цены на чёрные металлы выросли на 30% год к году, на цветные – на 50%, это влечет за собой и подорожание на внутреннем рынке, следом дорожает и строительство, в том числе социальных объектов и инженерной инфраструктуры.

По итогам текущего года прибыль отрасли, по оценкам, может составить от 2,1 трлн до 2,3 трлн рублей. Видим при этом, что цены продолжают расти и во II квартале. Более того, нет предпосылок, что они смогут скорректироваться вниз до конца года. Смежные отрасли, соответственно, во многом ощущают на себе последствия роста этих мировых цен…, — рассказал Решетников.

Для продукции черных металлов пошлина составит от $54 за тонну до $400, в том числе $115 за тонну арматуры. Для меди пошли составит $1226 за тонну, для никеля — $2321, для алюминия — $254.

По оценке Решетникова, предприятия черной металлургии заплатят в бюджет посредством экспортной пошлины порядка 110-115 млрд руб., цветмета — 50 млрд руб. Его поддержали министр промышленности Денис Мантуров и первый вице-премьер Андрей Белоусов, который ранее говорил, что металлурги «нахлобучили» бюджет на сотни миллиардов рублей. Министр финансов Антон Силуанов заявил, что необходимо донастроить налогообложение для периодов выгодной внешней конъюнктуры и сверхприбылей металлургов.

Решение правительство ввести экспортную пошлину обвалило акции металлургических компаний. По итогам торгов 24 июня акции НЛМК упали на 4,53%, «Северстали» — на 1,19%, ММК — на 3,72%, «Норникеля» — на 3,86%, «Русала» — на 6,67%.

Металлургические компании критически отнеслись к введению пошлин. «Не выдерживает критики тезис о стабильности налоговой политики, с учетом введения пошлины в одной отдельно взятой отрасли мера будет явно дискриминационной», — заявили в НЛМК, указав, что пошлина приведет к угрозе падения объемов экспорта, сокращения производства и инвестиционных планов.