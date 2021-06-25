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«Подарок европейцам». РФ заберет у металлургических компаний долю «сверхприбылей»

«Подарок европейцам». РФ заберет у металлургических компаний долю «сверхприбылей»
Автор фото: Ant Rozetsky. Иллюстрация: unsplash.com

«Зарубежные аналитики уже благодарят наше правительство за такой подарок европейским металлургам. Они также отмечают, что от этой инициативы мировые цены на сталь только вырастут».

#БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ#НОВОСТИ

Правительство России анонсировало ввод временных экспортных пошлин на металл: они будут действовать с августа по декабрь включительно, сказал на заседании кабмина глава Минэкономразвития Максим Решетников. Введение пошлины в кабмине обосновали ростом цен: за пять месяцев 2021 г. экспортные цены на чёрные металлы выросли на 30% год к году, на цветные – на 50%, это влечет за собой и подорожание на внутреннем рынке, следом дорожает и строительство, в том числе социальных объектов и инженерной инфраструктуры. 

По итогам текущего года прибыль отрасли, по оценкам, может составить от 2,1 трлн до 2,3 трлн рублей. Видим при этом, что цены продолжают расти и во II квартале. Более того, нет предпосылок, что они смогут скорректироваться вниз до конца года. Смежные отрасли, соответственно, во многом ощущают на себе последствия роста этих мировых цен…, — рассказал Решетников.

Для продукции черных металлов пошлина составит от $54 за тонну до $400, в том числе $115 за тонну арматуры. Для меди пошли составит $1226 за тонну, для никеля — $2321, для алюминия — $254.

По оценке Решетникова, предприятия черной металлургии заплатят в бюджет посредством экспортной пошлины порядка 110-115 млрд руб., цветмета — 50 млрд руб. Его поддержали министр промышленности Денис Мантуров и первый вице-премьер Андрей Белоусов, который ранее говорил, что металлурги «нахлобучили» бюджет на сотни миллиардов рублей. Министр финансов Антон Силуанов заявил, что необходимо донастроить налогообложение для периодов выгодной внешней конъюнктуры и сверхприбылей металлургов.

Решение правительство ввести экспортную пошлину обвалило акции металлургических компаний. По итогам торгов 24 июня акции НЛМК упали на 4,53%, «Северстали» — на 1,19%, ММК — на 3,72%, «Норникеля» — на 3,86%, «Русала» — на 6,67%. 

Металлургические компании критически отнеслись к введению пошлин. «Не выдерживает критики тезис о стабильности налоговой политики, с учетом введения пошлины в одной отдельно взятой отрасли мера будет явно дискриминационной», — заявили в НЛМК, указав, что пошлина приведет к угрозе падения объемов экспорта, сокращения производства и инвестиционных планов.

Зарубежные аналитики уже благодарят наше правительство за такой подарок европейским металлургам. Они также отмечают, что от этой инициативы мировые цены на сталь только вырастут, — сказал глава и основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов.

 
Автор: Андрей Пермяков
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