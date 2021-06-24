«Закончим в срок или чуть раньше». Вице-мэр Екатеринбурга отчитался о ходе ремонта дорог

Алексей Бубнов, заместитель главы Екатеринбурга, провел пресс-конференцию, на которой рассказал, когда закончится ремонт мостов и путепроводов в городе. Работы на этих участках приводят к пробкам.

По словам вице-мэра, все сезонные дорожные работы идут в соответствии с планом, а в некоторых случаях даже опережают его. Наибольшие неудобства для автомобилистов доставляют ремонты мостов — на сегодня в городе три таких участка:

С мая закрыта одна сторона моста над Исетью по ул. Бебеля (в сторону центра), напоминает JustМedia.ru . Движение организовано по второй проезжей части, по две полосы в каждую сторону. В часы пик это приводит к большим заторам на ул. Халтурина (пробка начинается от въезда на мост перед ТЦ «Карнавал») и ул. Токарей (транспорт стоит от Репина). Как рассказал Алексей Бубнов, ситуация улучшится уже в начале июля — в эти дни мост должны сдать.

Напомним, изначально работы должны были закончиться 20 июля, однако мэр Алексей Орлов попросил ускорить процесс.



. Движение организовано по второй проезжей части, по две полосы в каждую сторону. В часы пик это приводит к большим заторам на ул. Халтурина (пробка начинается от въезда на мост перед ТЦ «Карнавал») и ул. Токарей (транспорт стоит от Репина). Как рассказал Алексей Бубнов, ситуация улучшится уже в начале июля — в эти дни мост должны сдать. Напомним, изначально работы должны были закончиться 20 июля, однако мэр Алексей Орлов попросил ускорить процесс. Полностью закрыто движение по Блюхеровскому мосту. Это также приводит к пробкам в часы пик, причем из-за закрытого участка стоят не только ул. Блюхера и Проезжая, но также Шефская — Егоршинский проезд и ул. Малышева в районе ЖБИ и УПИ — там организован объезд.

По контракту подрядчик должен закончить работы Блюхеровском мосту 31 августа. Однако мы намерены порадовать горожан более ранним сроком открытия, — заявил по время пресс-конференции Бубнов, но точную дату не назвал.

Макаровский мост — еще одно «слабое место», парализующее порой движение на всех центральных улицах города. Окончательно открыть мост, ремонт которого идет уже более трех лет, представители муниципальной власти пообещали в этом октябре. Однако до этого срока движение на мосту будут несколько раз закрывать на выходные. Первые перекрытия планируются с 09:00 10 июля до 23:50 11 июля и с 22:00 23 июля до 05:00 26 июля. Еще два полных перекрытия ожидаются в августе — примерно на такой же срок.

Помимо мостов, Алексей Бубнов сообщил о сроках ремонта участка на Луганской — Объездной: они продлятся до конца сентября. Также вице-мэр пообещал, что в этом году начнется реконструкция развязки у «Калины» — сейчас там идут подготовительные работы.

Бубнов рассказал и о тех участках, которые должна была отремонтировать компания «Строймеханизация», однако лишилась этого контракта.

Уже в середине июля администрация Екатеринбурга заключит контракт с новым подрядчиком и к 20 сентября, как и планировали изначально, улицы отремонтируют. Работы должны быть выполнены в этом году. Это условие нашего соглашения с правительством области, — пояснил Алексей Бубнов.

Напомним, неделю назад DК.RU сообщал, что городские власти разорвали контракт с ДСК «Строймеханизация», которая за 180 млн руб. должна была отремонтировать 10 участков дорог в разных районах Екатеринбурга. Основанием для такого решения стало уклонение подрядчика от выполнения работ в срок и с надлежащим качеством. За нарушения, которые обнаружились во время проверок, на ДСК «Строймеханизация» были наложены штрафы на 2,2 млн руб.

Отметим, «Строймеханизация» связана с экс-депутатом Законодательного собрания Свердловской области Арменом Карапетяном. Как рассказывал DK.RU, Карапетян руководил корпорацией «Эмма», а после выборов в 2011 г. передал бизнес своему брату Рафику. Согласно базе данных СПАРК, компания «Эмма» получила госконтракты на строительство дорог в объеме более 800 млн руб. Среди них, например, контракт на ремонт бульвара на проспекте Дзержинского в Нижнем Тагиле, ремонт и строительство дорог в Екатеринбурге, Верхней Пышме и Полевском. Уральские СМИ не раз отмечали, насколько возросли суммы контрактов предпринимателя в самом начале его депутатской карьеры. Например, в 2012 г., когда Армен Карапетян только стал депутатом, суммы были скромнее — 43 млн руб. на ремонт участка дороги Пермь — Екатеринбург, 3,6 млн руб. — на ремонт дорог в Верхней Пышме, 480 тыс. руб. — на монтаж окон в школе.

Ремонтные работы, которые вели компании Карапетяна по контрактам с муниципальными службами, уже вызывали нарекания. Пожалуй, самый известный случай — строительство улицы Степана Разина в Екатеринбурге. Работы здесь продолжались почти три года (с 2012 по 2015 гг.), хотя должны были закончиться еще в 2013 г. При этом через год после сдачи объекта в эксплуатацию дорога начала разваливаться.