Жители Екатеринбурга могут принять участие в конкурсе по созданию городского арт-объекта

Администрация Екатеринбурга и компания «Атлас девелопмент» объявляют конкурс для дизайнеров и архитекторов. Участников просят придумать арт-объект для территории, прилегающей к ЖК «Парк столиц».

На оживленном перекрестке улиц Московская — Щорса появится сквер и площадь, в центре которой будет размещен памятный и узнаваемый арт-объект. Это место должно стать украшением Екатеринбурга, любимым местом горожан и туристов. Призом за лучшую идею станет современный набор компьютерной техники и статус соавтора уникального городского объекта.

Требования к объекту изложены в конкурсной документации. Получить ее можно после регистрации на сайте компании «Атлас девелопмент» и заполнения заявки.

Прием заявок проводится с 23 июня по 21 июля. Лучшее предложение будет определено 28 июля.

Для Екатеринбурга мы создаем настоящий узнаваемый и красивый объект, а архитекторам и дизайнерам предоставляем возможность реализовать творческий потенциал, став соавтором проекта и войти в историю города. Хотелось бы, чтобы арт-объект стал символом города, притягивающим жителей и туристов, как, например памятник «Европа-Азия», — сказал Владимир Городенкер, генеральный директор «Атлас девелопмент».