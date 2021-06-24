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Жители Екатеринбурга могут принять участие в конкурсе по созданию городского арт-объекта

Жители Екатеринбурга могут принять участие в конкурсе по созданию городского арт-объекта
Иллюстрация: «Атлас девелопмент»

Администрация Екатеринбурга и компания «Атлас девелопмент» объявляют конкурс для дизайнеров и архитекторов. Участников просят придумать арт-объект для территории, прилегающей к ЖК «Парк столиц».

На оживленном перекрестке улиц Московская — Щорса появится сквер и площадь, в центре которой будет размещен памятный и узнаваемый арт-объект.  Это место должно стать украшением Екатеринбурга, любимым местом горожан и туристов. Призом за лучшую идею станет современный набор компьютерной техники и статус соавтора уникального городского объекта. 

Требования к объекту изложены в конкурсной документации. Получить ее можно после регистрации на сайте компании «Атлас девелопмент» и заполнения заявки.

Прием заявок проводится с 23 июня по 21 июля. Лучшее предложение будет определено 28 июля.

Для Екатеринбурга мы создаем настоящий узнаваемый и красивый объект, а архитекторам и дизайнерам предоставляем возможность реализовать творческий потенциал, став соавтором проекта и войти в историю города. Хотелось бы, чтобы арт-объект стал символом города, притягивающим жителей и туристов, как, например памятник «Европа-Азия», — сказал Владимир Городенкер, генеральный директор «Атлас девелопмент». 

Справка

 
«Парк Столиц» — это флагманский проект компании «Атлас Девелопмент», где будет реализована концепция жилой экосистемы, которая органично объединит офлайн- и онлайн сервисы и бизнесы, существовавшие ранее отдельно друг от друга.
Комплекс состоит из 10 жилых домов разной этажности, объединенных по периметру пешеходной галереей, внутри которой расположатся все необходимые сервисы, повышающий уровень комфорта в ЖК. Каждый дом комплекса — это аллюзия на историю мировых столиц: моды, торговли, финансов и др.
 

 

Автор: Гринина Ирина
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