«Титановая долина» и подрядчик, из-за которого задержали экс-главу ОЭЗ, помирились в суде

Особая экономическая зона (ОЭЗ) «Титановая долина» и компания «Проектное дело», выполнявшая в ОЭЗ работы по договору подряда, заключили мировое соглашение. Подрядчик выплатит ОЭЗ неустойку.

Мировое соглашение стороны заключили в рамках арбитражного дела об одностороннем расторжении договора подряда.

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд постановил: утвердить мировое соглашение, заключенное между истцом (ООО «Проектное дело») и ответчиком (ОЭЗ «Титановая долина»), на следующих условиях: стороны не имеют взаимных претензий друг к другу в связи с его реализацией, включая финансовые, в том числе по оплате фактически выполненных работ по договору», — приводит цитату из определения суда ИА Ura.ru.

Как рассказывал DK.RU, ранее «Титановая долина» в одностороннем порядке расторгла с ООО «Проектное дело» договор на выполнение работ. В ОЭЗ такое решение объяснили тем, что подрядчик нарушил срок выполнения работ и сделал их некачественно. 5 февраля 2021 г. арбитражный суд Свердловской области признал расторжение договора законным. Дмитрий Панов, собственник «Проектного дела», обжаловал решение в суде. По его словам, оно было неправомерным.

Ощущение, что решение писалось сторонниками Навального в Лондоне. Судья принял решение даже без нашего юриста, который заболел. Больше мне добавить нечего, — поделился тогда эмоциями Дмитрий Панов.

Напомним, конфликт «Титановой долины» и «Проектным делом» разгорелся на фоне задержания экс-главы особой экономической зоны Артемия Кызласова. Как писал DK.RU, 17 февраля 2020 г. топ-менеджер ОЭЗ был задержан с поличным при получении взятки в размере 2,5 млн руб. Операцию проводили сотрудники ФСБ. По версии следствия, в середине 2019 г. Артемий Кызласов потребовал взятку от подрядной организации «Проектное дело», которая принадлежит предпринимателю Дмитрию Панову, за подписание актов сдачи-приемки выполненных работ и за оплату выполненных работ по договору. В декабре 2019 г. компания выиграла тендер по проектированию в ОЭЗ сетей теплоснабжения.

19 августа Артемию Кызласову, который к тому времени стал бывшим гендиректором «ТД», предъявили обвинение в окончательной редакции. Его обвиняют в нарушении ч. 6 ст. 290 УК РФ — «Вымогательство взятки в особо крупном размере». Максимальное наказание по этой статье — 15 лет лишения свободы со штрафом в размере до 70-кратной суммы взятки.

В начале сентября 2020 г. конфликт между новым руководством «Титановой долины» и «Проектного дела» вышел в публичное пространство. Дмитрий Панов говорил DK.RU, что нынешний гендиректор ОЭЗ Андрей Антипов «объявил ему войну». При этом он утверждал, что работы его компания выполнила на 90% и намерен требовать за них около 37 млн руб.

«Титановая долина» в лице Антипова фактически объявила нам войну по приказу Кызласова. А на любой войне — как на войне. Хотя нам воевать-то нечего, мы свою работу сделали, мне важно, чтобы они заплатили за нее деньги, — заявил Панов.

В «Титановой долине» в свою очередь заявили, что «Проектное дело» не смогло получить положительное заключение государственной экспертизы на проект сетей площадки «Уктус». А сами проектные работы осуществлялись подрядчиком с большой задержкой. DK.RU подробно приводил позиции обеих сторон конфликта.

18 июня стороны заключили мировое соглашение в суде. Согласно этому документу, подрядная организация «Проектное дело», выступавшая в данном процессе истцом, обязуется оплатить ОЭЗ «Титановая долина» неустойку в размере 41804 руб. В ответ представители «Титановой долины» признают, что «характер допущенных истцом недостатков при выполнении работ по договору не имеет существенного значения».