Губернатор подтвердил, что в Екатеринбурге закончилась вакцина от COVID. Но это ненадолго

На сегодня в регионе менее 20 тыс. свободных доз вакцины, все они распределены по медучреждениям области. В Екатеринбург получить прививку могут только те, кто давно записан.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в своем инстграм-аккаунте сообщил о дефиците первого компонента противоковидной вакцины в Екатеринбурге.

Многие переживают, что вакцина от коронавирусной инфекции сегодня закончилась в торговых центрах и поликлиниках. Рассказываю, что происходит в реальности: в Свердловской области осталось меньше 20 тысяч доз вакцины, в Екатеринбурге ее нет совсем — все оставшиеся дозы распределены между теми, кто давно записался в очередь на прививку, — написал глава региона.

Он также рассказал подписчикам, что нехватка препарата временная. По словам губернатора, уже сегодня на склад ГАУ «Фармация» поступило 36 тыс. доз вакцины «Спутник V», завтра ее начнут распределять по больницам. Кроме того, федеральный оперштаб в ближайшие дни обещает отправить 4 млн доз вакцины «Спутник Лайт» в регионы, в том числе — в Свердловскую область.

Обещаю, что пока к нам не приедет вакцина, никакой обязательной вакцинации ни для кого введено не будет. И работодателей прошу повременить со стимулированием сотрудников, — заверил губернатор, а заодно призвал свердловчан вакцинироваться в медучреждениях: — Я вас очень прошу, записывайтесь на прививку в поликлиники, все-таки там основное место для вакцинации. Это позволит избежать ненужных в пандемию очередей в торговых центрах и сэкономит вам время.

Тем временем заболеваемость в регионе продолжает расти. За последние сутки выявили 198 новых случаев, при этом выписали из больниц 189 пациентов, перенесших COVID. Как показывает практика прошлого года, превышение числа заболевших над выздоровевшими — один из основных показателей для ужесточения противопандемийных мер в регионе.

Как рассказывал DK.RU, девять крупных массовых событий, которые должны были состояться в ближайшее время, власти региона уже отменили или перенесли на неопределенный срок. Среди них — Уральская ночь музыки, областной Сабантуй, общегородские выпускные в Екатеринбурге и других крупных муниципалитетах области.

Сегодня об отмене массового выпускного объявил Уральский федеральный университет, сообщает ЕАН. Мероприятие должно было пройти в три этапа. На первом выпускники должны были получить дипломы на факультетах. На втором планировалась встреча студентов перед вузом в праздничных мантиях и конфедератках, чтобы торжественно подкинуть шапочки. Третий этап предполагалось провести в «Телеклубе», для выступления был приглашен артист Feduk.

Второй этап было решено перенести в онлайн, а третий и вовсе отменить. Первый этап рекомендовано провести на открытом воздухе с соблюдением всех мер безопасности,— приводит слова представителей вуза агентство ЕАН.

Ранее в УрФУ заявили, что в следующем учебном году будут предоставлять места в общежитиях будут только студентам, сделавшим прививку от коронавирусной инфекции. Сегодня такое же заявление сделало руководство Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ-СИНХ).