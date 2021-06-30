Финалист конкурса «Проектный руководитель-2021»: «Профессионализм воспитывают в УЦСБ»

Проектные решения выходят на новый уровень. На этот раз в числе победителей общероссийского конкурса «Проектный руководитель» — екатеринбуржец Максим Смольников.

Проектно-ориентированный подход набирает в российских организациях все большую популярность. Спрос на профессионалов, которые способны достигать целей в условиях заданных ограничений растет. Растет и уровень самих специалистов. Над созданием кадрового резерва в этом направлении трудятся по всей стране. Оценить свои навыки специалисты могут на открытом всероссийском конкурсе «Проектный руководитель». Именно здесь выделяют лучших, показывают, как грамотно обученные эксперты всего за день могут разработать и защитить комплексный проект.

В этом году в номинации «Руководитель проекта» победителем стал екатеринбуржец Максим Смольников, начальник отдела комплексных проектов «Уральского центра систем безопасности» (УЦСБ).

Максим рассказал DK.RU о том, как проходило мероприятие, чему научили соревнования с сильнейшими специалистами по управлению проектами страны и о формировании культуры проектного управления в России.

Как проходил конкурс в этом году, какие города были представлены, сколько участников боролись за звание лучших?

— «Агентство развития проектного управления» организует этот конкурс на ежегодной основе, чтобы выявить лучших и создать реестр профессионалов в среде проектного управления. Каждый год конкурс проходит на новой площадке, в этом году нас принимала Республика Татарстан, мы собирались в Казани.

Темой конкурса в 2021 г. была заявлена цифровая трансформация — вполне логично, ведь сейчас этот вопрос очень актуален: почти все регионы требуют новых решений. Финалисты конкурса должны были разработать проект цифровой трансформации Республики в одной из сфер по своему выбору: госуправления, образования, здравоохранения и т.д.

Всего на конкурс подали 500 заявок, конкурсантам предстояло пройти несколько этапов заочного отбора. У кандидатов выявляли и проверяли и hard skills, и soft skills. После нескольких отборочных туров до финала в Казани дошли 23 человека, которые сражались за звание лучших в пяти номинациях: «Руководитель проекта», «Руководитель проектного офиса», «Эксперт в управлении проектом», «Лидер agile-команд», «Лидер цифровой трансформации».

Участвовали в соревнованиях профессионалы со всей России, были и заявки из-за рубежа, но большинство конкурсантов, конечно, приехали из Москвы и Санкт-Петербурга.

Как шла подготовка к соревнованиям? Были ли известны, хотя бы примерно, будущие задания?

— Заявки на конкурс подавались до февраля 2021 г., затем в феврале, марте и апреле проходил заочный отбор участников. В конце мая стало известно, кто вышел в финал, с этого момента и началась подготовка.

Мы знали, где будет проходить финальный этап, но тема конкурса была неизвестна до последнего, поэтому я собирал информацию о Татарстане, изучал особенности республики. «Цифровая трансформация» как общая тема конкурса этого года была обозначена в самые последние дни, и их я посвятил изучению документов, связанных с данной спецификой.

Сам конкурс длится всего три дня. В первый участники получают от принимающего региона формулировку проблемы (каждый год она разная) и разрабатывают проектное решение, во второй день проходит командная защита разработанных проектов и индивидуальное интервью с жюри, в третий — награждают победителей. Времени на проработку проектного решения очень мало, так что всего за сутки командам нужно было выложиться по полной.

Очень приятно, что наши наработки и предложения по цифровизации были переданы руководству Республики для дальнейшего внедрения. Они, конечно, будут дорабатываться, но за основу взяты те идеи, которые предложили конкурсанты.

Что помогло одержать победу на конкурсе с такими серьезными соперниками? Какие умения и навыки оказались необходимыми?

— Высокие стандарты проектного управления, принятые в УЦСБ, создали такую профессиональную базу, что даже на одной площадке с лучшими проектными управляющими страны я чувствовал себя уверенно и комфортно. Стандарты качества, принятые у нас в компании за основу, помогают выработать высочайшую степень профессионализма. Делать на отлично и точно в срок — наша норма, и это стало нормой для каждого сотрудника.

Конечно, эти умения очень помогли мне справиться с заданием, чувствовать себя спокойно и применять все умения и навыки.

Интересно то, что внутри нашей команды (всего на конкурсе их было четыре) было сразу два финалиста в одной и той же номинации. Казалось бы: сложная ситуация, сразу два лидера, но мы смогли выстроить работу так, что не конфликтовали, а дополняли друг друга, поднимая общий уровень команды. Здорово, что получилось так сработаться.

С чем было сложно справиться?

— Сложно было избавиться от переживаний, что упустишь какие-то детали, сосредоточиться на разработке на 100%. Мы с командой довольно долго не могли нащупать ключевую идею, но, когда определили ее — работа сразу пошла бурно. Так как идей было много, а на проработку проекта дается всего один день, разошлись мы с членами команды далеко за полночь.

Что выявил конкурс? Какие новые мысли появились после него, какие направления в работе стали интереснее?

— Самое интересное наблюдение, сделанное мной, — то, как проявляется культура проектного управления в каждой компании.

В нашей команде было сразу три сотрудника одной и той же корпорации, которые относились к разным структурам и не были знакомы до конкурса. Даже с учетом того, что члены команды не были знакомы, все мгновенно нашли общий язык и понимали друг друга порой без слов. Это общая культура проектного управления, наблюдать за этим очень интересно. Такой опыт точно стоит взять на вооружение.

В целом сейчас, после конкурса, наступил период рефлексии. Стоит обдумать многое из увиденного, сделать выводы из множества конкурсных микромоментов и наметить точки роста. Такие мероприятия помогают многое понять и дают мощный толчок для дальнейшего развития.

Сам факт того, что конкурс организован практически на волонтерской основе, у него нет заказчика — уже серьезный повод задуматься и посмотреть на развитие отрасли с другой стороны. Нет никакой госпрограммы, но конкурс проходит год за годом и всегда находится принимающий регион, готовый оказать поддержку и предоставить площадку для проведения конкурса. Все это основано на идее: в России нужно и важно развивать проектное управление. Такой подход очень вдохновляет.

Победа в таком конкурсе — серьезное достижение. Каковы ваши дальнейшие профессиональные планы? Как звание финалиста в этих соревнованиях поможет двигаться дальше?

— Наградой в конкурсе стала возможность бесплатной сдачи сертификационного экзамена по международному стандарту управления проектами — IPMA. Данный стандарт подразумевает четыре уровня (D, C, B, A), я буду сдавать на уровень B.

Проектное управление в стране развивается, есть понимание его важности. В УЦСБ есть возможности для постоянного роста и развития, это вдохновляет. У нас всегда появляются новые задачи, все больше информации, с которой нужно уметь работать.

Качественно и в срок реализовывать проекты помогает то, что компания вкладывается в развитие сотрудников, организуя для них обучение как по официальным образовательным программам, так и проводя различные внутренние мероприятия. Например, недавно у нас прошла первая «Факап-конференция». Заместитель генерального директора на примере реального проекта, реализованного на заре существования компании, разобрал все допущенные ошибки и сделанные выводы. Это отличная рефлексия на основе прошлого, приходит понимание, на какие грабли можно наступить.

Все это позволяет двигаться вперед, дает повод для размышлений и помогает расти. За пандемичный 2020 г. наш штат увеличился более чем на 100 человек, сейчас в компании около 600 сотрудников. Мы — команда профессионалов, мы можем и хотим взращивать таких же востребованных специалистов со студенческой скамьи.