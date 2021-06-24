В Екатеринбурге запустился еще один международный сервис кикшеринга

Компания Busy Fly, которая занимается сдачей в прокату электросамокатов, пополнила ряды кикшеринговых сервисов Екатеринбура. Ранее в город зашли такие операторы, как Whoosh, Urent и «Ситимобил».

Сервис по аренде электросамокатов Busy Fly работает в более чем 50 городах, среди которых как российские — например, Москва, Владивосток, Калининград, так и зарубежные — Рим, Тбилиси, Мадрид и т. д.

В Екатеринбурге первые самокаты под брендом Busy Fly появились 23 июня. Согласно приложению, сервис предлагает несколько тарифов — цена зависит от скорости. Так, поминутный тариф с максимальной скоростью до 25 км/ч обойдется пользователю в 2 руб. за минуту плюс 30 руб. — стартовый взнос. Также с карты спишут 280 руб. в качестве залога, но эти деньги потом вернут. Самокат можно поставить в режим ожидания (если, к примеру, надо зайти в магазин) — это будет стоить также 2 руб./мин.

Есть и тарифы с ограниченным временем. Так, получасовая аренда будет стоить 145 руб., часовая 285 руб. Превышение лимита будет оплачиваться уже по цене 4,5 руб./мин. Заявленная скорость на этих тарифах — до 25 км/ч.

Такая же скорость до недавнего времени предлагалась на самокатах самого крупного в Екатеринбурге кикшерингового сервиса — Whoosh. В этом сезоне компания вывела в город сразу 1700 самокатов. После волны недовольства, связанной с тем, что разные самокатчиков, велосипедисты и пешеходы вынуждены делить одно пространство, собственники сервиса договорились с властями об ограничении скорости движения самокатов до 15 км/ч на 27 участках в Екатеринбурге. DK.RU приводил полный список этих участков.

В Whoosh пояснили, что их сотрудники удаленно анализируют скорость самокатов в разных районах города:

Если видим, что самокат по всем признакам едет среди пешеходов — часто тормозит, например — эта зона попадает под ограничение. В основном это парковые зоны и пешеходные улицы.

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DK.RU также сообщал, что депутаты городской думы Екатеринбурга встретились с представителями кикшеринговых компаний Whoosh и Urent, чтобы выработать правила, которые позволят свести ДТП с самокатами к минимуму. Стороны договорились о разделении потоков для самокатчиков и пешеходов на наиболее оживленных улицах города. Это должны сделать с помощью информационной разметки. Бюджетных денег на эти цели выделяться не будет: в мэрии надеются, что расходы возьмет на себя бизнес.