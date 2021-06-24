Как зарабатывает В2В-клининг и кто лидер среди клининговых компаний в Екатеринбурге
«Единственный сегмент с высокой маржинальностью — индустриальный, но это колоссальные инвестиции». Федералы в регионе не приживаются, а для ИП почти не осталось места — обзор рынка клининговых услуг.
По информации 2ГИС, всего на территории Екатеринбурга действует 259 клининговых компаний. При этом меньше половины из них предлагают услуги в сегменте b2b. Подавляющая доля игроков — местные компании.
Портал DK.RU, опираясь на информационно-справочный ресурс по профессиональной уборке CleanNow и оценки представителей бизнеса, отобрал ведущие клининговые компании в сегменте b2b и составил рэнкинг компаний по количеству клиентов-юридических лиц и площади помещений в ежедневном обслуживании на июнь 2021 г. Также мы проанализировали спектр услуг и стоимость уборки квадратного метра офисных, складских и промышленных площадей и обсудили с участниками проекта качество клинингового сервиса в регионе.
Представители клинингового бизнеса и ресурс CleanNow отметили, что ведущими компаниями, предлагающими услуги по уборке промышленных, складских, торговых, офисных, коммерческих и жилых помещений после ремонта являются:
Cleaning Group
Региональная компания, работает на рынке с 2015 г. Имеет филиалы в Москве, Челябинске, Самаре, Перми, Тюмени. Обслуживает в регионах присутствия 177 юрлиц, 1,3 млн кв.м площадей. Обслуживает премиальные и стратегические объекты в УРФО. Аккредитована международным британским институтом уборочных технологий, имеет собственный обучающий класс и технологов в штате, входит в Белый ФМ (Ассоциация клиниговых и фасилити–операторов). Кроме обозначенных услуг, предлагает услуги по мойке окон и чистке фасадов, дезинфекции, уборке прилегающей территории, производит вывоз мусора и снега. Отличительным направлением является — стирка спецодежды, аутстаффинг, а также уход за авиа, ж/д и автотранспортом.
На июнь 2021 г. стоимость уборки квадратного метра промышленных, торговых, офисных площадей составляет от 30 руб.
«Лидер чистоты»
Региональная компания, работает на рынке с 2004 г. Имеет филиалы в Нижнем Тагиле, Улан-Удэ, Новосибирске, Пензе, Саранске. Обслуживает в регионах присутствия 280 юрлиц, 3 млн кв. м площадей. Дополнительно предлагает услуги по мойке окон, чистке фасадов, химчистке, дезинфекции.
На июнь 2021 г. стоимость уборки квадратного метра промышленных, торговых, офисных площадей — от 20 руб.
«К1-КЛИНИНГ»
Еще одна локальная компания, на рынке с 2008 г. Постоянное количество корпоративных и частных клиентов — 158, площадей в обслуживании — 84 тыс. кв.м.
ГК «Кастом»
Одна из старейших клининговых компаний на местном рынке. Основана в 1998 г. Также, как предыдущие две компании, предоставляет услуги по мойке окон, чистке фасадов, химчистке, дезинфекции помещений.
На июнь 2021 г. стоимость уборки квадратного метра промышленных, торговых, офисных площадей — от 35 руб.
Престиж-Е
Региональная компания, на рынке с 2001 г. Кроме мойки окон, фасадов, уборки прилегающей территории, вывоза мусора, химчистки и дезинфекции предлагает клининг на мероприятиях.
«Даймонд клининг»
Первоуральская клининговая компания, основана в 2016 г. С момента выхода на рынок активно расширяет территорию присутствия в Свердловской области. Обслуживает в регионе 98 тыс. кв. м площадей и еще 18 тыс. кв. м за его пределами.
На июнь 2021 г. стоимость уборки квадратного метра промышленных помещений — от 70 руб., складских — от 63 руб., торговых — от 79 руб., офисных — от 95 руб.
«Агент Чистоты»
Местная компания, предоставляет услуги в b2b сегменте более 12 лет. Обслуживает 70 юрлиц и более 100 тыс. кв.м площадей.
Участники проекта о развитии регионального рынка клининговых услуг
В целом емкость регионального рынка в определенных сегментах очень мала. Например, бизнес-центры и торгово-развлекательные центры, которые можно отнести к классу В, В+, А в УрФО имеются только в Екатеринбурге. Логистических парков — центров класса А++ с площадью более 40 тыс. кв. м не более 30-ти. В них мы занимаем долю порядка 40%. Обслуживаем площади начиная от РЦ Х5 и заканчивая открытым РЦ ОЗОН, крупнейшим в УРФО.
Социальный сегмент (школы, больницы) неинтересен — здесь очень низкие бюджеты, закупки идут по 44 ФЗ, т.е. решает самая низкая цена. Единственный сегмент в нашем регионе, где высокая маржинальность и долгосрочные контракты, на три-пять лет — индустриальный (заводы, крупные промышленные предприятия). В него можно вкладывать средства, но это колоссальные инвестиции. Не каждая компания может позволить себе закупить технику на 15-20 млн руб. и более.
Федеральные компании в нашей столице практически отсутствуют — их не более пяти. У каждой по одному-двум объектам, другие не могут зайти в Екатеринбург и начинают падать по ценам. Через какое-то время следует расторжение контрактов и клиенты возвращаются к региональным клининговым компаниям, которые четко понимают обстановку на рынке труда и понимают основную головную боль заказчиков.
Таким образом, клининговый сервис в регионах сегодня представлен на низком уровне. Многие клининговые компании не знают стандартов качества и не понимают, как устроен бизнес и фасилити-менеджмент. Отсюда колоссальный демпинг. Главная цель — зайти на рынок, но нет представления, как на нем остаться и его развивать. Соответственно, у заказчиков складывается понимание клининга — уборщицы с ведрами и менеджеры-бабушки с фиолетовыми волосами.
Потенциальные потребители, конечно, начинают выбирать фасилити-операторов осознаннее — не только по цене, но и по многим другим факторам: по качеству оказываемой услуги, сервису. Учатся проводить тендеры и грамотно писать техническую документацию, брать к себе на работу руководителей АХО, которые курируют клининговые службы, привлекать при сдаче объектов в эксплуатацию более серьезных специалистов среди клининговых компаний. Переход на аутсорсинг выбирают для снижения издержек при сохранении и росте качества уборки. В то же время немногие управленцы понимают всю выгоду при передаче непрофильных процессов своей компании профессионалам и могут отличить профессионалов от дилетантов.
При выборе клининговой компании нужно обращать внимание на ее структуру и как выстроены бизнес-процессы, есть ли в компании смежные отделы или менеджер объекта занимается всем: подбором персонала, закупает расходный материал, возит инвентарь и чинит его. Далее смотреть на ресурсы, готовность инвестировать в ваш объект.
Средней цены на рынке нет, все должны это понимать. Любой расчет производится после технического аудита объекта и последующего анализа затрат и необходимых ресурсов.
С начала пандемии, последовавшего оттока кадров и снижения числа недорогих клининговых компаний многие потенциальные клиенты пытались организовывать собственные службы, но поняли, что это требует определенного профессионализма и большого операционного внимания. Думаю, эти два года, когда «убираешь своими руками», повлияют на рынок. Руководители осознают, что качественный клининг самостоятельно обеспечить очень сложно, и новые цены клининговых компаний начнут восприниматься как дружественные и вполне посильные. Сейчас же зарабатывать получается в основном на услугах технологически сложных — работах, которые клиенту выполнить самостоятельно почти нереально.
Артур Яременко, руководитель компании «Даймонд клининг»:
— Рынок клининговых услуг по обслуживанию офисных помещений в пандемию демонстрировал стабильный рост. Основным фактором развития, на наш взгляд, является удобство сотрудничества с клининговыми компаниями. Основной тренд — запрос на комплексность предоставляемого сервиса. Востребована услуга — поддержание чистоты в помещениях на постоянной основе. Характер ценовой политики в основном зависит от региона, сложности в подборе персонала. Наши прогнозы относительно будущего рынка весьма оптимистичны — продолжится рост во всех сегментах и направлениях.