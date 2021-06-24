Как зарабатывает В2В-клининг и кто лидер среди клининговых компаний в Екатеринбурге

«Единственный сегмент с высокой маржинальностью — индустриальный, но это колоссальные инвестиции». Федералы в регионе не приживаются, а для ИП почти не осталось места — обзор рынка клининговых услуг.

По информации 2ГИС, всего на территории Екатеринбурга действует 259 клининговых компаний. При этом меньше половины из них предлагают услуги в сегменте b2b. Подавляющая доля игроков — местные компании.

Портал DK.RU, опираясь на информационно-справочный ресурс по профессиональной уборке CleanNow и оценки представителей бизнеса, отобрал ведущие клининговые компании в сегменте b2b и составил рэнкинг компаний по количеству клиентов-юридических лиц и площади помещений в ежедневном обслуживании на июнь 2021 г. Также мы проанализировали спектр услуг и стоимость уборки квадратного метра офисных, складских и промышленных площадей и обсудили с участниками проекта качество клинингового сервиса в регионе.

Представители клинингового бизнеса и ресурс CleanNow отметили, что ведущими компаниями, предлагающими услуги по уборке промышленных, складских, торговых, офисных, коммерческих и жилых помещений после ремонта являются:

Cleaning Group

Региональная компания, работает на рынке с 2015 г. Имеет филиалы в Москве, Челябинске, Самаре, Перми, Тюмени. Обслуживает в регионах присутствия 177 юрлиц, 1,3 млн кв.м площадей. Обслуживает премиальные и стратегические объекты в УРФО. Аккредитована международным британским институтом уборочных технологий, имеет собственный обучающий класс и технологов в штате, входит в Белый ФМ (Ассоциация клиниговых и фасилити–операторов). Кроме обозначенных услуг, предлагает услуги по мойке окон и чистке фасадов, дезинфекции, уборке прилегающей территории, производит вывоз мусора и снега. Отличительным направлением является — стирка спецодежды, аутстаффинг, а также уход за авиа, ж/д и автотранспортом.

На июнь 2021 г. стоимость уборки квадратного метра промышленных, торговых, офисных площадей составляет от 30 руб.

«Лидер чистоты»

Региональная компания, работает на рынке с 2004 г. Имеет филиалы в Нижнем Тагиле, Улан-Удэ, Новосибирске, Пензе, Саранске. Обслуживает в регионах присутствия 280 юрлиц, 3 млн кв. м площадей. Дополнительно предлагает услуги по мойке окон, чистке фасадов, химчистке, дезинфекции.

На июнь 2021 г. стоимость уборки квадратного метра промышленных, торговых, офисных площадей — от 20 руб.

«К1-КЛИНИНГ»

Еще одна локальная компания, на рынке с 2008 г. Постоянное количество корпоративных и частных клиентов — 158, площадей в обслуживании — 84 тыс. кв.м.

ГК «Кастом»

Одна из старейших клининговых компаний на местном рынке. Основана в 1998 г. Также, как предыдущие две компании, предоставляет услуги по мойке окон, чистке фасадов, химчистке, дезинфекции помещений.

На июнь 2021 г. стоимость уборки квадратного метра промышленных, торговых, офисных площадей — от 35 руб.

Престиж-Е

Региональная компания, на рынке с 2001 г. Кроме мойки окон, фасадов, уборки прилегающей территории, вывоза мусора, химчистки и дезинфекции предлагает клининг на мероприятиях.

«Даймонд клининг»

Первоуральская клининговая компания, основана в 2016 г. С момента выхода на рынок активно расширяет территорию присутствия в Свердловской области. Обслуживает в регионе 98 тыс. кв. м площадей и еще 18 тыс. кв. м за его пределами.

На июнь 2021 г. стоимость уборки квадратного метра промышленных помещений — от 70 руб., складских — от 63 руб., торговых — от 79 руб., офисных — от 95 руб.

«Агент Чистоты»

Местная компания, предоставляет услуги в b2b сегменте более 12 лет. Обслуживает 70 юрлиц и более 100 тыс. кв.м площадей.

Участники проекта о развитии регионального рынка клининговых услуг

Егор Малышев генеральный директор Cleaning Group: — Запрос на клининговые услуги в 2021 г. вырос, особенно на аутстаффинг. Сейчас идет колоссальная нехватка технического персонала во всех отраслях, но в клининге особенно, — отделы персонала были не готовы к такому оттоку эмигрантов - рабочей силы. Стандартные каналы по поиску сотрудников больше не работают. Соответственно небольшие компании покидают рынок. Им не хватает финансовых ресурсов, — по сути, многие проекты ты кредитуешь из своих фондов. Таким образом заход на рынок клининга становятся неподъемным для ИП. «Серым» игрокам тоже придется несладко, несмотря на очевидное прибавление заказчиков на рынке. На них объявлена настоящая охота ИФНС. Пристальное внимание со стороны Роспотребнадзор стало нормой. Мы это понимали еще три года назад и пересмотрели свой подход, вошли в реестр добросовестных фасилити-операторов «БЕЛЫЙ ФМ».

В целом емкость регионального рынка в определенных сегментах очень мала. Например, бизнес-центры и торгово-развлекательные центры, которые можно отнести к классу В, В+, А в УрФО имеются только в Екатеринбурге. Логистических парков — центров класса А++ с площадью более 40 тыс. кв. м не более 30-ти. В них мы занимаем долю порядка 40%. Обслуживаем площади начиная от РЦ Х5 и заканчивая открытым РЦ ОЗОН, крупнейшим в УРФО.

Социальный сегмент (школы, больницы) неинтересен — здесь очень низкие бюджеты, закупки идут по 44 ФЗ, т.е. решает самая низкая цена. Единственный сегмент в нашем регионе, где высокая маржинальность и долгосрочные контракты, на три-пять лет — индустриальный (заводы, крупные промышленные предприятия). В него можно вкладывать средства, но это колоссальные инвестиции. Не каждая компания может позволить себе закупить технику на 15-20 млн руб. и более.

Федеральные компании в нашей столице практически отсутствуют — их не более пяти. У каждой по одному-двум объектам, другие не могут зайти в Екатеринбург и начинают падать по ценам. Через какое-то время следует расторжение контрактов и клиенты возвращаются к региональным клининговым компаниям, которые четко понимают обстановку на рынке труда и понимают основную головную боль заказчиков.

Таким образом, клининговый сервис в регионах сегодня представлен на низком уровне. Многие клининговые компании не знают стандартов качества и не понимают, как устроен бизнес и фасилити-менеджмент. Отсюда колоссальный демпинг. Главная цель — зайти на рынок, но нет представления, как на нем остаться и его развивать. Соответственно, у заказчиков складывается понимание клининга — уборщицы с ведрами и менеджеры-бабушки с фиолетовыми волосами.

Потенциальные потребители, конечно, начинают выбирать фасилити-операторов осознаннее — не только по цене, но и по многим другим факторам: по качеству оказываемой услуги, сервису. Учатся проводить тендеры и грамотно писать техническую документацию, брать к себе на работу руководителей АХО, которые курируют клининговые службы, привлекать при сдаче объектов в эксплуатацию более серьезных специалистов среди клининговых компаний. Переход на аутсорсинг выбирают для снижения издержек при сохранении и росте качества уборки. В то же время немногие управленцы понимают всю выгоду при передаче непрофильных процессов своей компании профессионалам и могут отличить профессионалов от дилетантов.

При выборе клининговой компании нужно обращать внимание на ее структуру и как выстроены бизнес-процессы, есть ли в компании смежные отделы или менеджер объекта занимается всем: подбором персонала, закупает расходный материал, возит инвентарь и чинит его. Далее смотреть на ресурсы, готовность инвестировать в ваш объект.

Средней цены на рынке нет, все должны это понимать. Любой расчет производится после технического аудита объекта и последующего анализа затрат и необходимых ресурсов.

С начала пандемии, последовавшего оттока кадров и снижения числа недорогих клининговых компаний многие потенциальные клиенты пытались организовывать собственные службы, но поняли, что это требует определенного профессионализма и большого операционного внимания. Думаю, эти два года, когда «убираешь своими руками», повлияют на рынок. Руководители осознают, что качественный клининг самостоятельно обеспечить очень сложно, и новые цены клининговых компаний начнут восприниматься как дружественные и вполне посильные. Сейчас же зарабатывать получается в основном на услугах технологически сложных — работах, которые клиенту выполнить самостоятельно почти нереально.

Артур Яременко, руководитель компании «Даймонд клининг»:

— Рынок клининговых услуг по обслуживанию офисных помещений в пандемию демонстрировал стабильный рост. Основным фактором развития, на наш взгляд, является удобство сотрудничества с клининговыми компаниями. Основной тренд — запрос на комплексность предоставляемого сервиса. Востребована услуга — поддержание чистоты в помещениях на постоянной основе. Характер ценовой политики в основном зависит от региона, сложности в подборе персонала. Наши прогнозы относительно будущего рынка весьма оптимистичны — продолжится рост во всех сегментах и направлениях.