«Как только чувствуешь, что не твое — уходи, не реанимируй дохлую лошадь»

«Уволили меня в этот же вечер. Я думал о том, как меня угораздило прийти к такой ситуации. И за пару недель я выработал некоторые правила по трудоустройству, которых придерживаюсь по сей день».

Дмитрий Волошин, основатель EdutechLab, рассказал на своей странице в Facebook, о своем единственном увольнении в жизни и о правилах, которые от извлек из этого урока.

— Меня уволили в жизни один раз. Уволили — это когда прямо так и сказали: «Чао». Дело было 25 лет назад на Кипре. Там, в Лимассоле, работал мой приятель, тогда многие плотно общались в IRC, и он пригласил. Пригласил вначале в гости, а потом как-то случайно возникла мысль здесь поработать. У его друга была ит-контора, которая занималась обслуживанием систем автоматизации гостиниц. И там нужны были вроде как администраторы, ну такие, эникейщики. А так как я отличал RS-232 от RS-422, да еще и в Linux что-то волочил, то вполне годился.

В начале все было прекрасно. Я долетел, заселился, встретился с приятелем, мы отметили встречу. С утра он представил меня своему другу, хозяину той самой ит-конторы. Он благосклонно посмотрел на меня, и мы выехали на первое задание. Море, солнце, мы на фирменной машине неслись по дороге из Лимассола в Пафос мимо скалы Афродиты. Он и еще один его сотрудник были чудесными ребятами. Они взяли в дорогу еды, мы остановились перекусить и основательно познакомиться. Вопросов ко мне было много.

Вот только я их почти не понимал. Некоторые слова понимал, а в целом — нет. Они же на английском говорят. И хорошо говорят, надо отдать им должное. Как-то их успехи в языке связаны с оригинальными правилами дорожного движения, я думаю. Так и вот, а язык-то я не знал! Всю школу учил немецкий, а английский нахватал по мере чтения технической документации (на самом деле, по мере освоения игр, конечно). И вот общаюсь я с ними между Лимассолом и Пафосом, ни черта не понимаю, и чувствую, что идея была не столь хорошей.

Уволили меня в этот же вечер. Пожали руку, что-то дружелюбное сказали (я не понял что), и уволили. Помню только слово «Чао». Дальше было непонятно что делать, отель был куплен на две недели и билеты назад были через две недели. А денег почти не было, и языка — тоже. У меня с собой была «Мастер и Маргарита», кажется, я ее знаю наизусть. Натурально, вдоль и поперек был исхожен бульвар вдоль моря в Лимассоле. Делать было совершенно нечего. И я думал. Думал о том, как меня угораздило прийти к такой ситуации. И за пару недель я выработал некоторые правила по трудоустройству, которых придерживаюсь по сей день.

Правило 1: всегда пробуй. Чем безумнее предложение, тем больше оплата и меньше охотников.

Правило 2: не ври. Хуже нет, чем соврать на входе, потом все идет наперекосяк.

Правило 3: имей бекап. Отрасти «вторую ногу», пусть небольшой, но источник дохода.

Правило 4: прописывай задачи. Всегда дожимай до конкретного плана и образа результата на испытательный срок.

Правило 5: уходи сразу. Как только чувствуешь, что не твое — уходи, не реанимируй дохлую лошадь.

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