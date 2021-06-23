Девять крупных мероприятий отменили из-за ковида: полный список

Многие организаторы фестивалей решили самостоятельно перенести запланированные ивенты, не дожидаясь официального документа об отмене массовых мероприятий.

Летом в уральской столице традиционно проходит масса мероприятий, однако в связи с участившимися случаями заражения вирусом COVID-19 правительство Свердловской области начинает их отменять. Так, губернатор Евгений Куйвашев заявил, что массовые мероприятия, такие как общегородской выпускной, проводиться не будут, а «Уральская ночь музыки» и Сабантуй переносятся на неопределенный срок.

Организаторы фестивалей не стали дожидаться официального запрета и самостоятельно переносят их на другие даты. Полный список составил 66.ru.

Отменили или перенесли

«Ночь музыки» должна была пройти 25 июня в Екатеринбурге. В мероприятии, помимо известных музыкантов, планировали принять участие около 400 коллективов из разных городов и стран, на более чем 100 площадках по всему городу.

Сабантуй — национальный праздник у татар и башкир, готовились провести 26 июня на площадке загородного клуба «Белая лошадь». Традиционно в программу мероприятия входят массовые гуляния, концерты, дегустация национальных блюд и спортивные соревнования.

Общегородской выпускной в Екатеринбурге планировали провести 25 июня. Вести вечер должен был Тимур Родригез, а развлекать ребят — рэпер Мот. В общей сложности на празднике ждали более 3000 выпускников.

Unknown Film Festival должен был пройти в четвертый раз с 25 по 26 июня в Ельцин Центре. Планировали показать более 60 произведений независимых режиссеров, провести лекции и мастер-классы, а завершить мероприятие выступлением хип-хоп артиста Антохи МС.

Национальный рекламный форум запланировали на 1-2 июля в ЦК «Урал». Это яркое региональное событие в сфере рекламы, объединяющее на одной площадке Национальный бизнес форум и Первый фестиваль рекламы. Организаторы перенесли ивент на сентябрь.

Super Mega Fest должен был пройти 10 и 11 июля в ТЦ «Мега». В программе фестиваля: два дня концертов, маркет уральских дизайнеров, фудкорт с разнообразной едой, экстрим-парк, танцевальные шоу и мастер-классы, уличное искусство, детские площадки и лекторий.

Фестиваль еды «Гастроном» планировался 1 августа. В мероприятии готовились представить лучшие рестораны города, кулинарные мастер-классы, фермерский рынок, гастрономический маркет, шведский стол.

Международный марафон «Европа-Азия» должен был состояться 1 августа. Маршрут спортивного мероприятия традиционно проходит по историческому центру, улицам и набережной города Екатеринбурга. В марафоне планировали принять участие гости из 55 субъектов России и 19 стран.

Международный марафон «Конжак» был запланирован 3 июля. Трасса забега лежит через Уральские горы, реки и тайгу.

Пока не отменили

Даты проведения Международной промышленной выставки «Иннопром» в Екатеринбурге остаются без изменений. Деловая программа пройдет с 5 по 8 июля, а культурная программа с 2 по 16 июля.

VIZ SUP FEST — фестиваль для всех любителей сап-серфинга, пройдет 26 июня в Екатеринбурге на Верх-Исетстком пруду. В программу, помимо основных соревнований, также входят мастер-классы по йоге, баланс-борду и серф-воркауту. Финалом фестиваля станет костюмированный карнавал на воде, в котором могут принять участие все желающие.

Венский фестиваль музыкальных фильмов пройдет с 1 по 24 июля. Каждый день на площадке будут проводиться культурные мероприятия и концерты.

Tik Tok Fest пройдет 3 июля на площадке Tele-club. Это первый на Урале музыкальный фестиваль блогеров.

Фестиваль «Механика» пройдет 3 июля в городе Заречном. На шести танцевальных площадках сыграют 100 диджеев со всего мира.

Международный фестиваль уличного искусства Stenograffia начнется 2 июля. Дату окончания ивента организаторы не уточнили. Фестиваль является творческой площадкой для художников, которые помогут открыть новый взгляд на город через искусство.

Ранее DK.RU сообщал, что обязательную вакцинацию в Свердловской области, возможно, введут для работников сферы услуг, когда в регионе появится более 100 тыс. свободных доз вакцины. Сейчас на территории области около 45 тыс. незадействованных доз.