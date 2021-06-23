Первый региональный локдаун в России, как подорожали автомобили. Главное 23 июня

В Бурятии на две недели закроются все предприятия, за исключением жизнеобеспечивающих организаций. Новые автомобили в России подорожали в среднем на 7% с начала года.

Бурятия первой из российских регионов ввела локдаун

Власти Бурятии ввели в регионе нерабочие дни с 27 июня по 11 июля из-за коронавируса, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства республики.

Режим нерабочих дней введен в республике Бурятия с 27 июня по 11 июля. На две недели будет запрещена деятельность всех предприятий за исключением жизнеобеспечивающих служб, продуктовых магазинов, торговых организаций, реализующих товары первой необходимости, аптек, ЖКХ, общественного транспорта, СМИ, — говорится в сообщении.

Допуск в места массового отдыха, в том числе в направлении Байкала, будет ограничен во время режима нерабочих дней, который ввели из-за сложной ситуации с коронавирусом.

В последние дни Бурятия лидирует по заболеваемости среди российских регионов после Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга: ежедневно в республике фиксируют 220-250 новых случаев.

Автомобили в России подорожали в среднем на 7% с начала года

За первую половину 2021 г. новые машины в России прибавили к цене в среднем около 7%, а некоторые модели — сразу на 20%, пишет «Коммерсантъ». Главная причина роста цен — девальвация и подорожание комплектующих из-за их дефицита.

По данным «Авилона», модели Volkswagen за полгода подорожали в среднем на 5–9%, Mitsubishi — на 1–5%, Hyundai — на 10%, Kia и Volvo увеличилась на 5–10%, Cadillac, Chevrolet — на 5–7%, Mini — на 5%, BMW — на 7–9%, Mercedes-Benz — на 2%.

Минобороны утверждает, что сделало предупредительный выстрел в сторону британского эсминца. Британия это отрицает

В Черном море российский военный корабль открыл предупредительную стрельбу по британскому эсминцу, нарушившему госграницу близ мыса Фиолент в Крыму, а бомбардировщик Су-24М сбросил бомбы по его курсу, сообщило Минобороны РФ.

Однако министерство обороны Великобритании отрицает, что произошел такой инцидент. Корабль Королевских военно-морских сил проводит ничего не нарушающий проход по украинским территориальным водам в соответствии с международным правом, а россияне проводили учения со стрельбой в Черном море и заранее предупредили об этом международное морское сообщество, заявили в ведомстве: