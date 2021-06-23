Губернатор и уполномоченный по правам человека высказались о «деле МУГИСО»

Дело Пьянкова расследуют более шести лет. Татьяна Мерзлякова призвала либо его завершить, либо принять радикальные меры. Евгений Куйвашев ждет, что правоохранители наконец поставят в нем точку.

В июне после двух лет тишины четвертое следственное управление СК РФ возобновило расследование «дела МУГИСО», в рамках которого экс-министра Алексея Пьянкова и его заместителей обвинили в получении взятки в размере 31,5 млн руб. и покровительстве выкупу по завышенной цене объектов недвижимости под предлогом подготовки Екатеринбурга к ЧМ-2018.

Бывшему главе министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области предъявили обвинение по 15 эпизодам. Сейчас он и другие фигуранты находятся под подпиской о невыезде.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев впервые прокомментировал эту ситуацию:

Я не буду гадать, с чем это может быть связано. Я к Алексею Пьянкову отношусь как и раньше, уверен, что по истечении шести лет наши правоохранительные органы наконец разберутся и поставят в этом деле точку, — сказал глава региона по время брифинга по итогам заседания оперативного штаба (цитата по Znak.com).

За «делом МУГИСО» следит уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова. Она возмущена ночными обысками и задержаниями фигурантов дела.

Эти люди не из тех, кто куда-то побежит, поедет, да нынче в наши времена никто сильно никуда и не уедет. Поэтому можно было спокойно предъявить ордер на обыск и спокойно работать с ними в любое другое время. Вы понимаете: не было оснований для ночного обыска. Это значит, [что] необходимо было психологическое давление», — подчеркнула омбудсмен.

Татьяна Мерзлякова пожаловалась в прокуратуру на следственные действия. Кроме того, она считает странным, что расследование длится годы.

Давайте будем откровенны: что-то, значит, не идет в этом деле. Значит, надо либо его завершать, либо принимать уже какие-то радикальные меры — передавать дело в суд. Но явно материалов не хватает, — сказала омбудсмен.

Напомним, что дело экс-министра передали в суд в феврале 2018 г. В апреле 2019 г. один из ключевых свидетелей Константин Никаноров признался в том, что дал «заведомо ложные показания» в отношении экс-главы Мингосимущества, сообщал DK.RU. В итоге дело развалилось. Однако в марте 2021 г. правоохранители провели следственные действия в БЦ «Тургенев», которые могут быть связаны с делом Алексея Пьянкова.

Отметим, когда экс-чиновник еще был фигурантом уголовного дела, совет директоров «Облкоммунэнерго» принял решение утвердить его в должности председателя совета директоров компании. Одновременно стало известно, что экс-министр был назначен заместителем председателя рабочей группы по повышению инвестпривлекательности ЖКХ Свердловской области.

В начале мая губернатор Свердловкой области Евгений Куйвашев включил Пьянкова в оргкомитеты двух крупных спортивных событий, которые пройдут в Екатеринбурге, — Универсиады-2023 и саммита «СпортАккорд».