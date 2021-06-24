«Вот оно где выстрелило». Как уральский бизнес воспринял новые меры борьбы с Covid-19

«Мы неоднократно это наблюдали: как только государство начинает карательными способами вводить обязательные условия, происходит уход компаний с рынка и рост стоимости услуг».

Мэр Москвы Сергей Собянин 16 июня объявил об обязательной вакцинации от Covid-19 60% работников сферы услуг, в том числе общепита, образования, транспорта, ЖКХ, а также госслужащих. Об этом говорится в постановлении главного санитарного врача Москвы Елены Андреевой. Всего предполагается привить около 2 млн жителей столицы. Затем такое же распоряжение ввели в Подмосковье. Теперь аналогичные меры анонсируют регионы.

Свердловские власти рассказали, что могут начать обязательную вакцинацию компаний из сферы услуг, а также учителей и медиков, когда в регионе будет минимум 100 тыс. свободных доз вакцины. По словам заместителя губернатора Павла Крекова, сначала вакцинировать будут жителей крупных городов — Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Каменска-Уральского. Он отметил, что привить необходимо более 60% взрослого населения Свердловской области — только в этом случае можно предотвратить третью волну пандемии. Пока же, по данным оперштаба, прививку от коронавируса в регионе поставили чуть более 524 тыс. человек — этого количества людей недостаточно для формирования коллективного иммунитета.

DK.RU собрал мнения самих предпринимателей, работающих в сфере услуг, и общественных представителей бизнеса о том, как они восприняли новость об обязательной вакцинации и почему это история не про здоровье, а про кризис доверия власти.

«Рынок на 95% состоит из нелегалов. Как их контролировать?»

Представитель Общественного совета по развитию такси в регионах России по УрФО, экс-замминистра транспорта Свердловской области Владимир Герасименко уверен, что в сфере такси ввести обязательную вакцинацию для водителей и проконтролировать этот процесс возможно только в столичном регионе.

— Москва и Московская область вводят автоматизированную информационную систему «Аналитика работы такси». Власти готовились к ее введению последние два года. В ней чиновник в личных кабинетах перевозчиков может проверить всю информацию, в том числе, о наличии прививки у водителя. В других регионах ничего подобного нет, — говорит он.

Владимир Герасименко поясняет: в Свердловской области рынок такси на 95% состоит из нелегальных перевозчиков. В час-пик в Екатеринбурге, по данным ГИБДД, ежедневно на рейсы выходят 100 тыс. таксистов, из них только 5 тыс. работают легально:

Легальным таксист становится тогда, когда от государства получает разрешение на осуществление деятельности по перевозке легковым такси. У нас в реестре выданных разрешений, который ведет Минтранс Свердловской области, находится 5 тыс. автомобилей. Автомобиль при этом должен соответствовать требованиям закона: иметь оранжевый фонарь на крыше, цветографическую композицию в виде шашечек. И что важно — разрешение, путевой лист, в котором отмечается, что водитель прошел медконтроль, а автомобиль — технический контроль. Но этого всего у нелегала нет. Как отследить его в потоке машин и доказать, что он системно перевозит пассажиров? Власти не понимают структуру перевозки пассажиров. Когда им выгодно, такси начинают приравнивать к общественному транспорту и вводить административно-карательные требования.

Владимир Герасименко считает, что навести порядок в этой сфере сейчас возможно только на добровольной основе;

— У нас нет закона о правовом положении аггрегаторов такси — государство никак не регулирует эту сферу. И ввести сейчас какие-то административные наказания для них невозможно. Аггрегаторы — это коммерческие компании. Передав заказ, они получают за него деньги — до 30% от тарифа. Поэтому не думаю, что они будут жесточайшим образом выяснять, есть у водителя разрешение или сертификат о прививке, или нет. Скорее всего, государство может только заключить с аггрегаторами добровольные соглашения, чтобы они проверяли при подключении водителей наличие паспорта вакцинации или другого документа. Но почитайте отзывы в Москве: покупка сертификатов о вакцинации уже формирует теневой рынок.

Представитель общественного совета по развитию такси полагает, что даже если в отношении водителей будет введена обязательная вакцинация, это ударит по легальным перевозчикам и приведет к вымыванию с рынка доступных мелких компаний.

Мы неоднократно это наблюдали: как только государство начинает карательными способами вводить обязательные условия, происходит уход компаний с рынка. Соответственно, есть признаки монополизации, а это неизбежный рост стоимости, — уверен Владимир Герасименко. — Я считаю, нельзя вводить обязательную вакцинацию. Любое обязательное требование с неясными последствиями ведет к недоверию государству. Нужно делать добровольно — захотел человек вакцинироваться, доверяет вакцине — пошел и поставил.

«Можем очень сильно попасть»

Глава уральского представительства Ассоциации операторов фитнес-индустрии, владелец сети Powerhouse Gym Антон Гиренко-Коцуба уверен, что в Свердловской области введут обязательную вакцинацию для сферы фитнеса.

— Вопрос по обязательной вакцинации в Свердловской области еще не решен, но порядка 15 регионов России ее уже ввели. Конечно, у нас тоже введут — мы работаем с людьми. Я не вижу в этом ничего плохого. Более того, мы и так со своей стороны призываем сотрудников вакцинироваться самостоятельно — организовываем особые условия, пытаемся мотивировать: даем денежные премии. У меня на предприятии вакцинировалось уже порядка 50%. Я так понимаю, сейчас речь идет о 60% вакцинированных, поэтому для меня это проблемы не составит. Но в целом, если работаешь в сфере услуг и с людьми, я думаю, ты должен иметь личную ответственность в этом вопросе, — говорит Антон Гиренко-Коцуба.

Он рассказывает, что фитнес-индустрия до сих пор работает в ситуации ограничений: те меры, которые были введены Роспотребнадзором в августе 2020 г. и разрешившие фитнес-центрам открыться, до сих пор не сняты.

«Определенное количество посетителей в фитнес-клубе, один человек на 4 кв. м в зале групповых программ, один человек на 10 кв. м поверхности воды в бассейне и т.д. — все эти ограничения присутствуют. Мы требуем носить маски и соблюдать социальную дистанцию», — поясняет владелец сети фитнес-центров.

Он говорит, что в целом ситуация в отрасли нормальная, и если не будет новых ограничений, то лето 2021 г. индустрия переживет лучше, чем годом ранее:

Если ограничения усилятся и нам начнут запрещать работу определенных фитнес-зон — к примеру, скажут, что мы должны закрыть залы групповых программ, а большинство посетителей фитнес-клубов (60%) — это женщины, и они ходят в основном на групповые программы, это, конечно, сильно ударит по нашему кошельку. И мы будем вынуждены писать во все инстанции с просьбой о поддержке. А если ограничений кроме обязательной вакцинации не будет, думаю, просить особо не о чем.

Антон Гиренко-Коцуба считает, что большей проблемой для фитнес-центров может стать другая ситуация: если вакцинироваться, делать ПЦР-тесты или показывать справку о наличии антител обяжут клиентов:

Тут мы можем очень сильно попасть. Клиенты — ковид-диссиденты, которые не захотят прививаться, начнут писать заявления на возврат денежных средств и перестанут ходить в фитнес-клубы. Таких людей может быть очень много. Это будет кошмарная ситуация, и я надеюсь, что у нас в регионе в фитнес-отрасли такого происходить не будет.

«Это лучше, чем закрываться»

Сфера общепита и гостиничных услуг тоже готовится к потенциальному введению обязательной вакцинации для сотрудников — если не всех, то до 60%, как в Москве. В частности, известные рестораторы Екатеринбурга — Евгений Кексин и Олег Ананьев начали проводить вакцинацию своих сотрудников, не дожидаясь распоряжения от властей.

На этот шаг мы идем не только чтобы с помощью вакцины постараться избежать распространения вируса, но и для того, чтобы нас не закрывали. Знаем, что нашему примеру уже хотят последовать и другие ресторанные компании. Надеемся, что наш шаг будет оценен, и при введении новых ограничительных мер нам пойдут навстречу, создав антиковидные бары примеру Москвы. Это в любом случае лучше, чем закрываться, оставляя без работы персонал, а гостей без любимого досуга, — написал в соцсетях Евгений Кексин.

Ресторатор Олег Ананьев, который сам поставил первый компонент вакцины, считает, что его дисциплинированный коллектив спокойно привьется:

Конечно, это пойдет на пользу отрасли и стране — будем смотреть шире на вещи. В какой-то степени это привлечет посетителей.

Напомним, что во время локдауна в 2020 г. президент «Ассоциации кулинаров и рестораторов Свердловской области» Аркадий Пономарев рассказывал DK.RU, что ресторанная отрасль была «даже не в стагнации, а в полусмертном состоянии».

Управляющий отелем «Эмеральд» Сергей Дерендяев уверен, что принуждение — не лучшая форма для улучшения ситуации в стране.

— Давайте уже признаем, что перекладывая на руководителей предприятий обязанность в вакцинировании сотрудников, власти расписываются в своей несостоятельности. Убедить население страны в необходимости вакцинирования, даже имея такие пропагандистские возможности, они не смогли. Поэтому перешли к принуждению. Но и тут до каждого соотечественника не дотянешься. А вот до руководителей предприятий можно дотянуться под угрозой закрытия или миллионных штрафов. А с подчиненными пусть они сами разбираются, лишь бы вакцинировались. Не верит народ властям. Дело тут вовсе не в вакцине. А в двадцати годах непрекращающейся лжи. Вот оно где выстрелило, — написал Сергей Дерендяев на своей странице в Facebook.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Свердловской области Елена Артюх считает, что вакцинация — «один из немногих действенных способов противостоять пандемии коронавируса». У меня нет оснований не доверять профессиональному мнению санитарных врачей. Количество привитых и переболевших с антителами далеко от требуемых для коллективного иммунитета 60-70% жителей. Сейчас у каждого есть возможность защитить себя и своих близких, снизить риск тяжелого течения болезни. Я переболела, тяжело болели мои близкие, очень не хочу повторения! У каждого есть возможность защитить свой бизнес от локдауна, проведя разъяснительную работу с сотрудниками относительно вакцинации, конечно, при отсутствии медицинских противопоказаний. Моя задача как бизнес-омбудсмена добиться, чтобы готовящиеся решения были понятны и исполнимы. Над этим работаем. Например, чтобы были введены меры стимулирования для привитых граждан в виде отмены обязательного ношения маски и перчаток, как в Московской области, — отметила Елена Артюх.

Добавим, что обязательной вакцинация может стать после опубликования официального постановления санитарного врача. В нем должны быть определены различные параметры: количество или процент вакцинированных работников, что делать с теми, у кого есть антитела, а также с теми, кому вакцина противопоказана. В Министерстве труда уточнили, что увольнение сотрудников за отказ от прививок не предусмотрено Трудовым кодексом.