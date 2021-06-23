Андрей Беседин — о принудительной вакцинации персонала и рисках третьей волны для бизнеса

Закроют ли торговые центры и рестораны, станет ли справка о прививке пропуском в офис, и остался ли у уральского бизнеса запас прочности — мнение президента Уральской торгово-промышленной палаты.

Власти региона объявили о начале третьей волны пандемии. Андрей Беседин рассказал, какие компании ограничат в работе в первую очередь в прямом эфире E1.RU.

Ключевые тезисы интервью — на DK.RU.

О рынках, которые накроет третьей волной

— В первую очередь я переживаю за коллег из сферы туриндустрии. По ним [третья волна пандемии] ударит в первую очередь, потому что ограничения кругом. Сфера большая: туриндустрия выездная, гостевой туризм, отельеры, гиды, переводчики. Если никто не едет к нам, чем они будут заниматься?

Второе — сфера событийного предпринимательства. К сожалению, принято решение об отмене «Ночи музыки» 25 июня. Я понимаю причины: на этих площадках практически невозможно соблюдать дистанцию и масочный режим — совсем другая атмосфера. Но каждое мероприятие тянет за собой сферу общепита и транспорта, многие контракты дальние, уже оплачено пребывание, сняты площадки. Вернуть все средства из-за отмены маловероятно.

Если совсем не пойдет какой-то волны, когда уже не нужно будет смотреть на экономику, а главное — спасать людей, тогда торговых центров [локдаун] не коснется. Но введение дополнительных жестких требований на нахождение в ТРЦ я только приветствую. Мы же видим, что на кассах перестали носить маски, здесь мы расслабились до невозможности.

Понятно, что она [третья волна] ударит по сфере питания — по ресторанам, кафе. Это самые любимые точки для всех проверяющих. Я думаю, что они столкнутся с определенными трудностями.

Розничная торговля перестраивается, но здесь все зависит от того, будет ли возможность торговать. Я думаю, что область пойдет по пути наведения порядка — соблюдения всех обязательных норм безопасности в магазинах. А желание покупать никуда не делось.

Бизнес держится

— Отчеты показывают, что показатели постепенно выравниваются. По большинству из них мы не просто справились, но еще и приросли к 2019 году. Мы один из немногих регионов, кто на фоне общего падения — и мирового, и российского — показал рост объемов производства — он вырос более чем на 2,3%. В большей степени благодаря машиностроению.

Мы приросли также по уровню заработной платы. У меня было непонимание как, ведь мы вынуждены были экономить: если мы работаем меньше, как зарплата могла вырасти? Но, действительно, большинство компаний пошли на то, чтобы поддержать сотрудников и увеличить зарплаты на 3–3,5%.

О вакцинации сотрудников

— Мы за вакцинацию, но позиция наша в том, что это не дело бизнеса. Вести разъяснительную работу — да, мы и так это делаем. Но перекладывать функции государства, структур на бизнес, а потом грозить: мы вас будем штрафовать — с чего это вдруг? Если я как работодатель буду вводить драконовские меры вроде увольнений и лишения премии, я первый попаду под трудовую инспекцию. В том числе и на уровне правительства России — они четко говорят, что это дискриминация. Моя работа — обеспечить максимальную безопасность: санитайзеры, маски, обработка кабинетов. Нет инструмента, чтобы заставлять людей.

Чего ждет бизнес от государства

— Если честно, бизнес не ждет ничего. Просить не хочется — все что можно в прошлом году мы сформулировали, ничего нового не нужно. Сейчас бизнесу нужно, чтобы его оставили в покое. Дайте нам передышки от контрольно-надзорных мероприятий — бизнес бы оценил продление моратория на проверки, а также настоящие налоговые каникулы.

Напомним, что заболеваемость коронавирусной инфекцией в Свердловской области растет последние недели. Из-за этого в регионе отменили запланированные массовые мероприятия — Ночь музыки и общегородской выпускной в Екатеринбурге, областной Сабантуй, стадионный концерт группы «Руки вверх», который должен был пройти 3 июля на «Екатеринбург-Арене». Евгений Куйвашев заявил, что не будут проводиться выпускные в школах.

Темпы вакцинации в регионе остаются низкими. Поэтому власти намерены повлиять на горожан.

Если ситуация не изменится к лучшему, а за короткое время это произойдет вряд ли, то решением главного санитарного врача, согласованным с оперативным штабом, может быть введена обязательная вакцинация для отдельных категорий. Введение первого компонента вакцины возможно в течение двух недель, — заявил заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.

Ранее DK.RU писал, что многие свердловские предприниматели, работающие в сфере услуг, начали проводить вакцинацию своих сотрудников, не дожидаясь распоряжения от властей. Об этом, в частности, заявили рестораторы Евгений Кексин и Олег Ананьев.

Мы все видим, что происходит в Москве и Питере, новая волна COVID надвигается. Мы в баре приняли решение добровольно вакцинировать всех сотрудников, а тех, кто откажется, обязать регулярно приносить на работу тест ПЦР. Это ни в коем случае не пропаганда, мы считаем — это необходимая мера, потому что бары и клубы не переживут очередного закрытия, — такое сообщение появилось в соцсетях бара «Огонек».

Президент Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) Дмитрий Пумпянский выпустил обращение к уральским предприятиям, в котором призвал их премировать сотрудников, которые прививаются от COVID.

Колумнист DК.RU, ведущий рубрики «Смотритель» Евгений Енин считает обязательную вакцинацию правильным шагом.