Инфляция в США, новые санкции против России, провал металлургов: что надо знать инвестору

«В свете последнего саммита мы в нашем базовом сценарии не ожидаем жестких санкций, поскольку это поставило бы под удар все достигнутые на саммите договоренности».

Андрей Пастухов, директор по работе с состоятельными клиентами офиса General Invest в Екатеринбурге:

— По итогам прошедшей недели большинство глобальных индексов закрылись в минусе, завершив худшую неделю с февраля под влиянием заседания ФРС США. Американский индекс Dow Jones упал на 3,5% за неделю, S&P 500 снизился на 1,9%, а Nasdaq упал на 0,3%. Отрасли, которые лидировали на рынке в течение всего года, показали худшие результаты за неделю. Так, финансовый сектор и сектор материалов потеряли более чем по 6%, энергоносители — более 5%, сырьевые бумаги также снизились в цене на слабых товарных рынках.

Ключевым событием прошедшей недели стало заседание Федеральной Резервной Системы США. Несмотря на отсутствие значимых изменений монетарной политики, прогнозы участников FOMC оказались более «ястребиными», нежели ожидали участники рынка. Согласно обновленному графику прогнозных значений ставки ФРС США, рост ставок может начаться уже в 2023 году (против 2024 года ранее), при этом за 2023 год ставка может быть поднята дважды. ФРС США существенно повысил прогнозы по инфляции на 2021 год (3,4%, что на целый процентный пункт выше прогноза марта в 2,4%), однако прогнозы на 2022 и 2023 остались без существенных изменений.

Хотя Пауэлл по-прежнему считает, что ценовое давление носит «временный характер», теперь, возможно, потребуются некоторые утешительные цифры, чтобы успокоить инвесторов. Текущая программа QE также осталась без изменения, однако глава ФРС отметил в ходе пресс-конференции, что комитет начал «обсуждение об обсуждении» сворачивания программы покупки активов, подчеркнув, что рынки будут оповещены заранее.

Российский фондовый рынок по итогам прошедшей недели скорректировался на фоне завершения саммита президентов США и России, который не принес особых сюрпризов, а также в результате формирования тренда ухода в качество после изменения риторики ФРС США в сторону более «ястребиного» подхода к монетарной политике. Индекс Мосбиржи снизился на 1% за неделю, но удержался у психологически значимой отметки 3800 пунктов. Индекс РТС упал на 1,9%.

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Среди аутсайдеров недели лидировали бумаги металлургического сектора, снижающиеся в результате заметной просадки товарных рынков. Акции Северстали провалились на 6,6%, бумаги Норникеля снизились на 4,8%, акции Алроса подешевели на 2,8%. Слабые результаты показали и большинство акций нефтегазового сектора, за исключением Лукойла, акции которого подросли за недели на 2,2%. Финансовый сектор во главе с акциями Cбербанка (-1,2%) также показал просадку.

Президентский саммит в Женеве в целом прошел в русле ожиданий — умеренно-позитивно, возможно, даже чуть более позитивно с внешней стороны, чем ожидалось. Учитывая серьезные разногласия сторон и тот низкий уровень, на котором находятся отношения между Россией и США, на саммите были достигнуты максимально возможные договоренности. Президенты продемонстрировали, по крайней мере внешне, настрой на улучшение отношений. При этом президент Байден отметил, что успех переговоров можно будет оценить только спустя полгода, когда слова будут проверены действиями.

На этой неделе санкционная тематика вновь вышла на первый план, поскольку в пятницу представитель администрации президента Байдена сообщил о введении нового пакета санкций в отношении России. Однако это событие не должно быть сюрпризом для рынка, поскольку второй этап санкций за применение химического оружия обязателен по американскому законодательству. Другое дело, что это повышает неопределенность, поскольку президент США должен выбрать три из шести санкционных мер, среди которых есть как более мягкие, так и достаточно жесткие.

Однако в свете последнего саммита мы в нашем базовом сценарии не ожидаем жестких санкций, поскольку это поставило бы под удар все достигнутые на саммите договоренности. Судя по всему, рынок придерживается аналогичной точки зрения. Поэтому главным риском на данный момент для российских акций является глобальный тренд ухода от рисков, связанный с новыми вводными относительно политики ФРС США.