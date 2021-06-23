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Греф: «Ни одно из государств не прошло испытание ни пандемией, ни технологиями»

Греф: «Ни одно из государств не прошло испытание ни пандемией, ни технологиями»
Иллюстрация: Пресс-служба Сбера

«Государство очень просто и быстро разбирается со всеми, кто посягает на его компетенцию. Но в силу того, что нет ответов на большое количество вопросов, это будет заканчиваться локальными взрывами».

#ГЕРМАН ГРЕФ#БУДУЩЕЕ#НОВОСТИ

Роль государств будет нарастать во всем мире — на это есть большой запрос и со стороны общества и есть стремление самого государства это делать, считает президент Сбера Герман Греф. В интервью Forbes он рассказал, что пока не видел никого, кто мог бы сравниться с государством, но существующие модели управления и общественного устройства не приспособлены для скоростей нового технологического мира. 

«Государство очень просто и быстро разбирается со всеми, кто посягает на его компетенцию. Это нормальная ситуация с ростом — растет бизнес, возникают принципиально новые пространства, в которых раньше его не было. Возникают такие казусы, и государство регулирует эти казусы», — говорит Греф.

«Если лидерами становятся люди, у которых нет идей — это печальная картина»

Вместе с тем, по его мнению, ни одно из государств не прошло испытание ни пандемией, ни технологиями: существенное напряжение есть во многих областях практически во всех странах.

В силу того, что нет ответов на большое количество вопросов, начинается ситуативность в управлении, поддержании текущего баланса… Это будет заканчиваться какими-то локальными противоречиями, взрывами, но тем не менее это будет все больше и больше требовать глобального переосмысления, — добавил Герман Греф.

Государства также все чаще осознают, конкурируют с продвинутыми компаниями и население требует государственных услуг в один клик, и поэтому они становятся клиентоцентричными. Вместе с тем это краткосрочный клиентоцентризм, то есть популизм, и в мире есть большой дефицит стратегических, долгосрочных решений.

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Если государство пройдет цифровую трансформацию, то из-за возникших технологических особенностей и огромного объема данных будет большой соблазн превратить государство в бизнес-игрока... Я думаю, будет этап, когда государство этим переболеет, — считает глава Сбера, который надеется, что этот процесс не будет долгим.

Автор: Андрей Пермяков
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