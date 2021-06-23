Греф: «Ни одно из государств не прошло испытание ни пандемией, ни технологиями»

«Государство очень просто и быстро разбирается со всеми, кто посягает на его компетенцию. Но в силу того, что нет ответов на большое количество вопросов, это будет заканчиваться локальными взрывами».

Роль государств будет нарастать во всем мире — на это есть большой запрос и со стороны общества и есть стремление самого государства это делать, считает президент Сбера Герман Греф. В интервью Forbes он рассказал, что пока не видел никого, кто мог бы сравниться с государством, но существующие модели управления и общественного устройства не приспособлены для скоростей нового технологического мира.

«Государство очень просто и быстро разбирается со всеми, кто посягает на его компетенцию. Это нормальная ситуация с ростом — растет бизнес, возникают принципиально новые пространства, в которых раньше его не было. Возникают такие казусы, и государство регулирует эти казусы», — говорит Греф.

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Вместе с тем, по его мнению, ни одно из государств не прошло испытание ни пандемией, ни технологиями: существенное напряжение есть во многих областях практически во всех странах.

В силу того, что нет ответов на большое количество вопросов, начинается ситуативность в управлении, поддержании текущего баланса… Это будет заканчиваться какими-то локальными противоречиями, взрывами, но тем не менее это будет все больше и больше требовать глобального переосмысления, — добавил Герман Греф.

Государства также все чаще осознают, конкурируют с продвинутыми компаниями и население требует государственных услуг в один клик, и поэтому они становятся клиентоцентричными. Вместе с тем это краткосрочный клиентоцентризм, то есть популизм, и в мире есть большой дефицит стратегических, долгосрочных решений.

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