Дождь с потолка, искра из бочки соседа — и вы у «разбитого корыта». Как этого избежать?

«Вломились в дом, разбили мебель, украли технику, золото и — «вишенка на торте» — распылили содержимое огнетушителя». В Екатеринбурге участились не только пожары, но и кражи, отмечает Иван Косьмин.

Заместитель генерального директора страхового общества РЕСО-Гарантия, директор филиала в Екатеринбурге Иван Косьмин дал рекомендации, как защитить дома и квартиры от неприятностей в период летних отпусков и как в случае ЧП выйти из ситуации с наименьшими потерями.

В последние месяцы, кажется, ни дня не проходит без сообщений о пожарах в Екатеринбурге и окрестностях: горят леса, трава, тополиный пух, дома, дачи, машины, квартиры... Этот год — экстраординарный по числу пожаров?

— Весна всегда сопряжена с всплесками активности каких-то погодных явлений. В нашем регионе вода сменяется огнем, а огонь — водой. После снежной зимы реки выходят из берегов, с установлением тепла учащаются пожары. Вследствие этого риски порчи и даже тотальной гибели имущества увеличиваются.

В этом году на Урале установились особенно благоприятные для возникновения и распространения огня погодные условия: аномально жарко и сухо. Люди массово выбираются на природу, чтобы позагорать и приготовить шашлык, некоторые жгут сухую траву и ветки на даче. Сильный порыв ветра — и начинается пожар. Огонь распространяется стремительно, его сложно остановить, а когда он доходит до строений — зачастую просто невозможно.

В то же время отмечу, что мы получаем заявления на возмещение ущерба от огня еженедельно, независимо от сезона и года. В большинстве случаев источник проблемы не снаружи, а внутри дома — неисправные бытовые приборы и проводка. Последняя не выдерживает перегрузок: зимой ее гробят обогревателями, а летом вентиляторами и системами охлаждения. Конечно, в статистику пожаров вносят свою лепту и «доброжелатели».

Резюмирую: причины пожаров самые разные, а последствия практически всегда фатальные — постройки сгорают дотла. Застраховав имущество, человек по крайней мере получает шанс выйти из заведомо плохой ситуации с наименьшими финансовыми потерями.

Зачастую мы слышим, что сгоревшие дома были старыми, с коммуникациями времен царя Гороха. Страхуются ли такие постройки? У собственников новых домов меньше оснований для волнений?

— Конечно, ветхие дома горят чаще. Но их и застраховать не так легко — не каждая компания возьмет на страхование такое строение. Мы всегда обращаем внимание на год постройки, капремонта, на материалы и степень их изношенности, на электроприборы и противопожарную защиту. И в зависимости от степени риска предлагаем вариант.

Что касается новых построек, рассуждать в духе «дому два года, проводка современная, ничего не случится» — большое заблуждение. Опыт это подтверждает. На мой взгляд, правильнее исходить из того, что на строительство потрачены серьезные деньги, в дом вложена душа, и вмиг всего лишиться, даже не «подстелив соломку», не только обидно, но и недальновидно.

Лучше действовать, как с автомобилем: купил — и сразу застраховал. Нет смысла ждать, когда износится проводка. Тем более что существуют другие риск-факторы: подъем грунтовой воды, пожар у соседей, при котором огонь может перекинуться на ваше имущество, наконец, хулиганы.

Недавно в загородный дом нашего клиента — сотрудника филармонии вломились злоумышленники. Он получил оповещение охранной системы и вызвал полицию. Тем не менее вандалы (они находились в состоянии наркотического опьянения) успели набедокурить: разбили мебель, украли технику, золото и — «вишенка на торте» — распылили содержимое огнетушителя. Они скрылись, но были пойманы. Мы же выплатили клиенту страховое возмещение. Он доволен и занимается восстановлением дома.

В пандемию люди стали активно арендовать дачи и загородные дома. Есть ли нюансы, связанные со страхованием недвижимости, которая сдается в аренду? Может ли арендатор, а не собственник ее застраховать?

— Что бы человек ни сдавал в аренду — квартиру, дачу, коттедж — лучше побеспокоиться о страховке. Поскольку не все аккуратны с чужим имуществом. Для страховой компании факт сдачи имущества в аренду сопряжен с увеличением риска, поэтому собственник должен о нем сообщить. Если после ЧП выяснится, что дом или квартиру эксплуатировал посторонний, у страховщика появится основание отказать в выплате.

Не припомню, чтобы арендаторы страховали чужое имущество. Но теоретически это возможно. В этом случае потребуется доверенность на страхование от собственника. Он же будет указан в договоре как выгодоприобретатель при наступлении страхового случая.

Начался сезон отпусков, у многих квартиры будут пустовать. От каких рисков, на ваш взгляд, в первую очередь стоит застраховать жилье, прежде чем отбыть на каникулы?

— В первую очередь от пожара и воды — мало ли что произойдет: если не в вашей квартире, то в соседней. Отдельно я рекомендую отключать электроприборы и перекрывать воду, поскольку сам попадал в неприятные ситуации: уехали на каникулы, начались опрессовки — и свежий ремонт «уплыл». Потек кулер — и ламинат приказал долго жить.

Самый частый случай в квартирах — залив сверху. Причины разные: лопнул шланг у стиральной машины, засорился слив раковины, разорвало кран или фитинг — не обязательно у соседа сверху, нередко это происходит в межэтажных перекрытиях. В результате люди получают поток воды на голову, вспученный ламинат, покоробленные двери, испорченную мебель.

Сейчас участились квартирные кражи. Страховка не защитит от вторжения злоумышленников, но поможет компенсировать потери. В то же время ряд предметов сложно застраховать — украшения, часы, картины, шубы. Чтобы компания приняла их на страхование, требуется провести надлежащую оценку и в дальнейшем соблюдать правила хранения. Так что при наличии в доме особо ценных вещей стоит побеспокоиться о сигнализации и видеонаблюдении.

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Порой люди переоценивают свое имущество: условно, уверены, что дом стоит 50 млн руб., но продать его дороже чем за 10 млн руб. не могут. Как производится оценка при принятии объекта на страхование?

— Мы не учитываем рыночную стоимость объекта — дом в Сысерти и аналогичный, но расположенный на 100 километров дальше, отличаются по цене. Мы рассчитываем восстановительную стоимость. Она складывается из материалов (кирпич, штукатурка, обои и пр.) и работ. Оценщик производит расчет, сверяясь с прайсами, каталогами. Если клиент может предоставить чеки и сметы на строительство, это идеальная ситуация. Чем доскональнее мы опишем каждый пункт, тем проще будет получить страховое возмещение впоследствии.

Человек может узнать о ЧП в квартире, вернувшись из отпуска, спустя неделю-две и больше после события. Вправе ли страховщик отказаться платить из-за нарушения сроков информирования?

— Надо внимательно читать договор с компанией. РЕСО-Гарантия подходит к вопросу сроков разумно: считаем с момента обнаружения и составления акта. Алгоритм следующий: вернулся домой — обнаружил последствия — пригласил сотрудников жилконторы для составления акта — позвонил нам. Еще лучше сначала позвонить страховому агенту. Он расскажет, как действовать: что сфотографировать, каким должен быть акт залива и пр. На следующий день клиент напишет заявление страховщику, и к нему приедет эксперт, чтобы оценить ущерб. Обычно на расчет страховой суммы требуется неделя-полторы. Потом деньги оперативно поступят на карту клиента.

Замечу, что наличие страховки помогает сохранить и отношения с соседями, поскольку пострадавшей стороне не приходится с ними судиться, вытрясать деньги. При крупных убытках страховая может выставить виновнику регресс, потребовать с него компенсацию. Поэтому разумно иметь хотя бы полис гражданской ответственности, чтобы прикрыть свои тылы.

Выплатит ли страховая возмещение, если ЧП произошло из-за неосторожности или халатности владельца имущества?

— Если человек забыл выключить воду, заснул с сигаретой или решил пожарить шашлык на балконе, однозначно нет. Если сорвет кран во время опрессовки, вспыхнет проводка, закоротит холодильник, однозначно да. Другой вопрос, что факт забывчивости или халатности владельца в некоторых случаях приходится устанавливать. Но для этого есть экспертиза.

В стране бум ипотечного кредитования. РЕСО-Гарантия аккредитована крупнейшими банками. Не секрет, что последние склонны настоятельно предлагать клиентам «своих» страховщиков. Можно ли выбрать страховую на этапе получения кредита или сменить в дальнейшем?

— У нас нет «страхового рабства». Банк выбирает пул компаний, чьи финансовые и страховые условия его устраивают, и взаимодействует с ними. Наверное, если клиент придет с полисом компании, которая в этот пул не входит, банк этому не обрадуется, но вряд ли откажется принять. Сохранятся ли условия кредитования — другой вопрос. Но почему бы не попробовать? Если через год или больше заемщик решит поменять страховщика, никто не сможет ему помешать.

Напомню, что в рамках ипотеки страхуются только конструкция объекта (стены, перекрытия), жизнь заемщика и титул (потеря прав собственности). Мы рекомендуем клиентам сразу довести полис до полноценного уровня, застраховав отделку, движимое имущество, гражданскую ответственность перед третьими лицами и максимально уберечь себя от незапланированных трат в случае ЧП.

Пандемия еще раз подтвердила, что страховка работает. За последние месяцы у нас буквально в разы увеличилось число выплат по риску «жизнь и здоровье». К сожалению, семьи лишаются кормильцев, но благодаря полисам, по крайней мере, не остаются на улице.

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Мы приближаемся к концу первого полугодия. Как складывается 2021 год для страхового рынка, для РЕСО-Гарантия?

— 2020-й был шоковым — разразилась пандемия, и все ушли в самоизоляцию. Поскольку люди реже выходили на улицу, ездили на авто, риски страховых событий (и выплаты) снизились. Зато сейчас при сохранении той же динамики сборов начался «отскок». К примеру, после открытия медицинских центров клиенты дружно отправились лечиться по полисам ДМС, и мы производим выплаты. Кроме того, из-за роста курса доллара и евро все игроки рынка несут убытки по ОСАГО. Либерализация тарифов не спасает. На доходах страховщиков сказывается и резкий рост цен на стройматериалы.

В общем, пока 2021 год точно не легче предыдущего. Но мы настроены позитивно и движемся вперед, наращиваем объемы продаж в разумных пределах. Сейчас готовимся к 30-летию компании. Мероприятие состоится в сентябре на курорте «Роза Хутор». Туда приедут лучшие РЕСОвцы со всей России. Надеемся, ничто не помешает нам встретиться «вживую».