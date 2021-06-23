Трамвайная ветка из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму подорожала на 185 млн руб.

Строительство трамвайной линии между городами стартовало в 2018 г. Срок окончания работ не раз переносили (сейчас речь идет о третьем квартале 2021 г.). Тем временем цена проекта существенно выросла.

Евгений Куйвашев подписал постановление, согласно которому стоимость строительства линии скоростного трамвая из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму резко выросла: с 479 041,5 до 664 млн руб.

Протяженность линии составит 17,9 км. Она пройдет от трамвайного кольца на Эльмаше по ул. Шефской, затем выйдет на новую улицу Меридиональную. Далее пройдет в тоннеле под железнодорожным путепроводом, затем вдоль Невьянского тракта с пересечением ЕКАД в сторону Верхней Пышмы. Общее время составит не более 30 минут.

Предполагается, что в сутки этим маршрутом будут пользоваться 11 тысяч человек.

Срок завершения строительства трамвайной ветки не раз переносили. Сегодня власти обещают, что первый трамвай по ней должен пойти осенью 2021 г., пишет JustMedia.ru.

Напомним, что в мае глава города сообщил о подписании концессионного соглашения о запуске трамвайной линии «Верхняя Пышма – Екатеринбург».

Отмечу, что трамвайная линия строилась на паритетных началах с участием финансовых ресурсов УГМК, средств бюджетов муниципалитетов и областной казны. Для того, чтобы эксплуатировать линию, построить трамвайное депо и запустить подвижной состав, мы и рассматривали механизм концессионного соглашения. Сегодня этот вопрос окончательно решен, — сказал Алексей Орлов.

В перспективе власти города хотят продлить эту трамвайную линию до Среднеуральска.

Ранее DK.RU писал, что микрорайон «Новокольцовский», который строят к Универсиаде, стал поводом для возведения еще одной скоростной трамвайной ветки. Она будет запущена к 2023 г.

В апреле этого года во время большой пресс-конференции после вступления в должность мэр Екатеринбурга сообщал, что в скором времени в городе начнут прокладывать трамвайную ветку в Академический. Сдать проект планируется в 2024 г.