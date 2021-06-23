Квадратный метр вторичного жилья в Екатеринбурге подорожал на 10 тыс. рублей

За месяц стоимость квадратного метра на рынке вторичного жилья выросла на 0,5%. Объем предложения в этом сегменте недостаточный, но в течение лета ситуация может измениться, считает эксперт.

По данным ЦИАН, за год (с июня 2020 г.) цены на вторичную недвижимость в Екатеринбурге выросли на 14,5%: с 72,9 до 83,5 тыс. руб. за кв. м. Схожие цифры приводит УПН: чуть более 83,3 тыс. руб. за «квадрат». За месяц стоимость увеличилась на 0,5%, с начала года — на 5,4%.

В настоящий момент через агентства недвижимости в городе предлагается к продаже 5,14 тыс. квартир. В экспозиции также представлены 930 комнат. Срок реализации объекта составляет ок. трех месяцев.

Предложение этого сегмента зажато рамками жилого фонда и настроениями продавцов и покупателей. Быстрое падение выбора привело к росту цен и здесь. И в отличие от рынка новостроек этот сегмент пока не выглядит сбалансированным. Квартир на рынке по-прежнему недостаточно. Но предложение здесь уже растет и сектор может перейти к стабилизации в течение лета, — отмечает начальник аналитического отдела УПН Михаил Хорьков (цитата по urbc.ru).

Ранее DK.RU писал, что новостройки Свердловской области вошли в топ-20 самых дорогих в стране. Наш регион занял 17-ю строчку рейтинга со средней ценой в 71,46 тыс. руб. за 1 кв. м в новом доме. В среднем 1 кв. м в новостройке России стоит 103,95 тыс. руб.

Ипотека — ключевой фактор российского рынка жилья. Пока покупатели вторичного рынка спешат взять не сильно подорожавшие кредиты, а на первичном рынке — все торопятся успеть до 1 июля, даты предполагаемой отмены льготного кредитования. Но резервы ипотеки для вывода рынка на более высокий объем продаж исчерпаны. Рост предложения будет ограничивать дальнейший рост цен. Поэтому уже к осени настроения продавцов и покупателей могут скорректироваться. Рынку жилья придется вспомнить о работе в условиях повышенной конкуренции, а правительству — искать новые стимулы для сохранения стабильного спроса на жилье, — подчеркивает Михаил Хорьков.

Напомним, что Владимир Путин продлил льготную ипотеку еще на год. Но на других условиях — они стали хуже.

Тем временем застройщики региона бьют рекорды пятилетней давности: с января по май 2021 г. в Свердловской области построено 934,6 тыс. кв. м многоэтажного и индивидуального жилья. Это в полтора раза больше, чем за аналогичный период 2020 г. и лучший результат стройкомплекса Среднего Урала с 2016 г. Наибольший вклад в жилищное строительство вносит Екатеринбург. За пять месяцев в городе сдано 462,4 тыс. квадратов, в том числе в мае — 78 тыс. (821 квартира).