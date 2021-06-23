Какие цифровые технологии стоит внедрять на предприятиях и при чем здесь государство

Промышленники и представители IT обсудили, как автоматизация и цифровые сервисы могут изменить экономику предприятий и что должна делать власть, чтобы эти процессы шли быстрее.

22 июня во Дворце культуры железнодорожников прошло совместное заседание Комитета по промышленности и Комиссии по цифровым и информационным технологиям Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей (СОСПП). DK.RU выбрал главное из обсуждений.

Перед началом мероприятия Михаил Черепанов, первый вице-президент СОСПП, объяснил, что, если производства будут отставать в вопросах внедрения цифровых технологий, то и экономика региона не сможет развиваться, и отметил, что на эту встречу пришли промышленники и представители IT-компаний, чтобы крупный бизнес смог получить конкретные кейсы по внедрению технологий, а также чтобы люди познакомились и неформально пообщались.

О том какие первоочередные цели и задачи стоят перед регионом и для каких отраслей экономики цифровизация является приоритетной, рассказал Олег Чемезов, заместитель губернатора Свердловской области. По мнению чиновника, внедрение и повышение качества цифровых услуг — это главная задача сегодня. «Мы сами понимаем, что без качественных цифровых технологий оказывать качественную услугу невозможно», — добавил он. Говоря о сферах применения «цифры», г-н Чемезов отметил, что повышенного внимания требуют образование, городской транспорт, социальные услуги и государственное управление.

Мы пытаемся создать условия и для промышленности, чтобы она развивалась, и для IT-компаний, которые достаточно сильны у нас в регионе. Мы ведем переговоры о поддержке новых направлений, о поддержке образовательных кластеров. Ну и, конечно, поддержим бизнес, который будет модернизировать производства, повышать качество производимых продуктов и экономическую эффективность своих процессов — для нас сегодня это очень важно, — подчеркнул заместитель губернатора.

Сергей Гусев, вице-президент – директор макрорегионального филиала «Урал» ПАО «Ростелеком», рассказал, как его компания участвует в цифровизации и какие сервисы наиболее востребованы на предприятиях. На первом месте — видеонаблюдение, это уже неотъемлемая часть нашей жизни, которая нужна и бизнесу, и частным лицам, и государству. На втором месте — ЦОДы (центры обработки данных), которые требуют и расширения, и математических мощностей. Третье — энергосервисы, помогающие снижать затраты электроэнергии.

Мы стараемся не просто реализовывать эти проекты, но и каждый раз адаптировать их к конкретному региону. Понятно, что и ХМАО и Челябинская область — это тоже Урал, но это как две разные страны. Есть свои нюансы, и мы над этим работаем, — добавил г-н Гусев.

Дмитрий Мраморов, председатель совета директоров АО «Производственная фирма СКБ Контур» высказал свою точку зрения о цифровизации промышленности в Свердловской области.

У нас сложилась парадоксальная ситуация. Многие ведут бизнес не только в регионе, но и по всей стране или за границей, при этом уровень автоматизации и цифровизации промышленных предприятий несколько отстает от федеральной повестки и даже от ряда кейсов наших региональных соседей. Решая эту задачу, мы хотим продемонстрировать то, что в регионе есть определенные наработки, которые помогают решать вопросы промышленных предприятий, — рассказал г-н Мраморов.

По мнению Андрея Мисюры, генерального директора АО «НПО автоматики», зачастую потребитель просто не знает обо всех полезных эффектах новых технологий, поэтому необходимо, чтобы крупные компании создавали коробочные решения для массового рынка, где эффективность технологий была бы доступно показана. Вторая причина — малая заинтересованность государства в цифровизации.

В нашей стране роль государства в бизнесе очень важна, по статистике, в прямом или косвенном виде 70% принадлежит государству. Важна не только как регулятора на рынке, но и как бенефициара конечного получения экономических эффектов на тех предприятиях, которыми она фактически или косвенно владеет. Исходя из этого на государство ложится дополнительная функция — стимулирование внедрения технологий, которые формируют массовый рынок на этих предприятиях. В промышленности востребовано все, что связано с искусственным интеллектом: обработка данных, роботизация, видеоаналитика и коллективная диагностика, — закончил г-н Мисюра.

Первым спикером основной части мероприятия выступил Сергей Гусев. Он рассказал, почему цифровизация важна именно сейчас. Речь шла об актуальных технологиях интеллектуального наблюдения, интеллектуальной транспортной системе, цифровых решениях в образовании и здравоохранении. «Мы многолетний партнер государства в плане цифровизации. Я считаю, что святое дело, когда деньги вложены в кибербезопасность, предлагать это не только государству, но и бизнесу», — добавил вице-президент «Урал» ПАО «Ростелеком» и подчеркнул, что передовые технологии государства могут применяться и к региональным производствам.

Г-н Гусев отметил, что технологии, внедренные в производствах, могут влиять на жизнь целого региона. Например, технологии экологической безопасности, которые применяют нефтяные и газовые компании: если раньше на устранение утечки вредных веществ уходили месяцы, то теперь фиксация утечек занимает секунды, а устранение — 30 минут. К тому же диагностировать и разбираться с выбросами теперь можно удаленно.

Безопасный город сделан для государства, но позволяет реагировать на многие чрезвычайные ситуации. Очень хороший пример Алтай, где уже пять лет работает эта система. Самое главное — это снижение количества человеческих жертв при ЧС и прогнозирование чрезвычайных ситуаций до 90%. Когда данные собираются со многих ведомств и датчиков, то можно предсказывать чрезвычайные ситуации и реагировать на них не постфактум, а заранее. Время реагирования на ЧС снижено в два раза. Безопасный город реализован полностью в ХМАО и считается одним из лучших в России. Ничего не мешает установить такую систему на предприятии, — рассказал Сергей Гусев.

Следующей выступила Юлия Попова, руководитель проекта ЭДО АО «Производственная фирма СКБ Контур», темой стал переход от бумажного документооборота к электронному. Она отметила высокую временную и финансовую экономию на содержании персонала, ведь крупному предприятию необходимо обслуживать по 30 тыс. документов ежегодно. Г-жа Попова приводит в пример государственный эксперимент по переходу на электронные документы, после которого участники-компании эксперимента не желали обратно уходить в «бумагу».

Спикер отметила, что в законодательство активно вносятся изменения по постепенному переходу на электронный документооборот, в том числе осенью будет решаться вопрос с хранением бумажных архивов.

Вячеслав Атаманов, генеральный директор компании NAUMEN, высказался по теме цифровой трансформации сервисов как этапа автоматизации. Г-н Атаманов рассказал о таких направлениях сервисов, как автоматизация взаимодействия с клиентами, контактные центры с голосовыми роботами, система смарт-экспертизы и автоматизация работы линейного персонала. По мнению спикера, внедрение таких технологий в производство сделает работу уникальной и эффективной.

Цифровая трансформация нужна для того, чтобы обрести большую гибкость производственного процесса, чтобы можно было достаточно быстро перестраиваться с одной продукции на другую, подчеркнул г-н Атаманов и привел частный пример, при котором автоматизированный сервис позволил сэкономить 31 млн руб.

Мы сделали систему, которая принимает показания счетчиков. Робот обзванивает должников, и люди доверяют роботу больше, чем человеку. Не спорят, не скандалят, — добавил он.

Антон Еркин, директор агалитического центра УЦСБ, выступил с темой «Возможности и обратная сторона цифровой трансформации». Г-н Еркин считает, что предприятия, которые подвергаются хакерским атакам, могут быть уязвимы, если полностью зависят от цифровых технологий.

Важно приходить к безопасности в момент выбора технологий, а не когда вариантов уже не остается. Вопросы безопасности нужно задавать заранее, чтобы производитель технологии мог выявить риски и ответить на вопросы, подстроиться под особенности предприятия. Такой подход сложнее, но помогает предприятию реализоваться успешнее, — пояснил спикер.

Ранее DK.RU сообщал, что в Свердловской области завершился конкурс на должность министра цифрового развития, по итогам которого нужного кандидата так и не нашли. Олег Чемезов отметил, что кандидаты не смогли продемонстрировал должный уровень знаний: