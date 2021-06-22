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Горожане вынудили мэрию Екатеринбурга изменить правила землепользования

Горожане вынудили мэрию Екатеринбурга изменить правила землепользования
Иллюстрация: ЕАН

Скверу на ул. Шаумяна вернули статус ТОП-1 (территория общего пользования — парки, скверы, бульвары). Теперь застройка этой зоны многоэтажным жильем стала невозможной.

#СТРОЙКА#ГОРОД#НОВОСТИ

Администрация Екатеринбурга согласилась вернуть скверу на ул. Шаумяна статус территорий общего пользования, сообщает ЕАН. Это произошло после того, как жители района обнаружили, что в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) были внесены изменения, согласно которым сквер дома №109 по ул. Шаумяна был отнесен в зону Ж-5 (многоэтажная жилая застройка). Когда были внесены изменения, для большинства жителей остается неясным.

Однако оставить дело, как есть, активисты не захотели. Общественник Владислав Постников собрал 136 подписей жильцов и обратился в мэрию с просьбой провести общественные слушания и вернуть скверу прежний статус. В итоге комиссия по подготовке ПЗЗ рассмотрела обращение и одобрила возврат стутуса.

Буду добиваться того, чтобы администрация приняла и другие изменения в ПЗЗ, которые сформулировали горожане. Еще раз подчеркну, что «тихое» изменение Генплана и Правил землепользования и застройки — главная причина постоянно вспыхивающих градостроительных конфликтов в городе. Нужно прорабатывать механизмы учета мнения жителей, а не ставить людей перед фактом, что у них под носом появится очередной невесть откуда взявшийся объект, — приводит слова Владимира Постникова агентство ЕАН.

Отметим, конфликты между горожанами и властями города из-за зеленых зон для Екатеринбурга не редкость. Самая громкая история — со сквером у Драмтеатра, где хотели построить храм Святой Екатерины. Конфликт дошел даже до Владимира Путина, после чего власти приняли решение провести референдум по вопросу выбора площалки под религиозное сооружение. Не столь громкие, но также значимые для жителей города истории связаны застройкой березовой рощи в районе Краснолесья и с возможным строительством в парке около Уральского университета путей сообщения. Здесь горожане также отстояли зеленые территории, рассказывал DK.RU.

Автор: Инна Вейн
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