Просто|Банк и СКБ Контур презентовали онлайн-кассу

Пакетное предложение на кассовое оборудование в совокупности с банковским обслуживанием сделано специально, чтобы полностью обеспечить потребности торгово-сервисных предприятий.

Поднимать свой бизнес, начинать с нуля — это не только найти смелость сделать шаг в неизвестность и деньги на покупку оборудования — это ещё и масса рутины, не связанной с воплощением мечты напрямую. Надо выбрать форму регистрации бизнеса: кем стать самозанятым, ИП или ООО? Где открыть счет, чтобы его не заблокировали, чтобы общение с банком не отвлекало от основного дела? Какая нужна касса, где самый выгодный эквайринг? Можно ли сейчас, когда так необходимо купить то самое оборудование, получить кредит? И не съедят ли проценты по кредиту, налоги или обслуживание счета весь доход от бизнеса? А как вести учет и сдавать отчетность?

Все эти вопросы в голове начинающего предпринимателя создают хаос, отвлекая от основного дела. И невероятно важно упростить и упорядочить задачи. Каждая отданная на откуп профессионалам функция — глоток свежего воздуха. Так выходит, что мы часто учимся именно на своих ошибках. Иногда они стоят потерянного времени, а иногда ведут и к финансовым издержкам. Чтобы такие ситуации возникали реже, Просто|Банк совместно с СКБ Контур разработали новое комплексное предложение.

Онлайн-касса с эквайрингом от Просто|Банка — это комплексное предложение, которое позволит начинающему бизнесмену получить сразу все что нужно, чтобы оборудовать торговую точку. Легко, просто, выгодно. Предложение объединяет в себе оборудование и сервис, полностью покрывающие потребность бизнеса на начальном этапе в фиксации данных для осуществления продаж в рамках требований законодательства РФ.

Немного истории

Федеральный закон 54-ФЗ требует передавать онлайн в налоговую службу всю информацию об операциях, совершенных с помощью кассы. Как наличных, так и безналичных. Предпринимательское сообщество изначально восприняло обязательную установку онлайн-касс в «штыки». Особенно возмутился малый и микро-бизнес: было не до конца понятно, как и чем кассы могут помочь бизнесу.

Онлайн-касса и сервисы для работы по 54-ФЗ помогают не только избежать штрафов, но и автоматизировать бизнес. Они избавляют от рутины, позволяют быстрее обслуживать клиентов, оценить эффективность продаж и делают работу персонала удобнее. Например, с помощью онлайн-кассы и кассовой программы продавец может принять оплату любым удобным способом, даже бонусами. Это увеличивает лояльность клиентов. Товароучетный сервис поможет выполнить требования к содержанию чека: передаст на кассу названия товаров, цену, систему налогообложения и другую обязательную для чека информацию. А еще сервис позволит следить за остатками на складе, определять самые ходовые позиции, планировать заказ новых товаров, печатать ценники и штрихкоды и смотреть отчеты о продажах, чтобы контролировать ассортимент, — говорит Михаил Добровольский, руководитель направления автоматизации бизнеса на предприятиях АО «ПФ «СКБ Контур».

В чем заключается предложение?

Уникальность кассы от Просто|Банка в по-настоящему комплексном подходе и более чем конкурентной цене на пакет услуг для начала бизнеса. Это не просто пакет услуг, а «Пакет с пакетами»: пакет по банковскому обслуживанию и пакет для установки кассы.

Банк предлагает выгодные условия на обслуживание с возможностью выбрать один из трех тарифов. В частности, тариф «Просто|Торговый». В рамках него первые два месяца обслуживания бесплатны, а клиенты, имеющие оборот по эквайрингу не более 100 000 рублей в месяц, освобождены и от комиссии за операции, и от платы за использование терминала. Кроме этого банк предлагает сниженные тарифы по эквайрингу для различных отраслей торговли: фаст-фуд, продовольственные магазины, образование, АЗС, аптеки, больницы и стоматологии. Подробнее о тарифах и условиях — на сайте банка.

В пакет по установке кассы входит кассовый терминал со встроенным эквайрингом, ОФД, фискальный накопитель вместе с приложением Контур.Маркет и программное обеспечение для кассы. Просто|Банк доставит оборудование до двери в удобное клиенту время, возьмет на себя регистрацию кассы в ФНС, поможет разобраться с настройкой и провести инструктаж персоналу.

Бизнесу требуются быстрые, понятные и надежные решения и Банк должен был стать еще одной опорой в развитии бизнеса, а не статьей расходов, которая тянет его вниз. Наша задача сделать общение с Банком простым, понятным, и, как ни странно, незаметным. Тарифы, сервис, поддержка – мы делаем все, чтобы предприниматели могли сконцентрироваться на бизнесе. Заботы, связанные с финансами, мы берем на себя, — отмечает Денис Хренов, Старший Вице-президент, управляющий филиалом «Просто|Банк» Банка "КУБ" (АО).

Кому доступно предложение?

Предложение особенно актуально для тех, кто делает в предпринимательстве первые шаги. Чтобы эти шаги были максимально твердыми и уверенными, сотрудники «Просто|Банка» окружают клиента внимательным сервисом и помогают решить все, что входит в зону их компетенций. География проекта насчитывает уже более 40 городов и постоянно расширяется.

Одним из городов для пилотного запуска пакетного предложения стал Екатеринбург. Это и не удивительно, ведь столица Урала занимает верхние строчки рейтингов городов в сфере развития малого бизнеса.

Екатеринбург — это один из наиболее важных рынков, и первый город, в котором мы запускаем предложение по онлайн-кассам. Мы рассчитываем, что уральцы по достоинству оценят наше решение, — говорит Денис Хренов. — Более того, мы не московский банк, а уральский. Таким образом, мы, с одной стороны, используем федеральные подходы, а с другой — понимаем задачи и потребности клиентов из регионов.

Просто|Банк. Наконец-то Просто!

prostobank.online

Тел. 8 (800) 550–51–37

Instagram

Facebook

ВКонтакте

Финансовые услуги предоставляет Банк «КУБ» (АО). Генеральная лицензия ЦБ РФ №2584 от 15.09.2015г. Реклама.

ООО «Контур НТТ» 0+