Автоматизируй — не ошибешься: как технологии повышают безопасность жилья

Инженерные системы в современных новостройках все чаще переводят на автоматическое управление. Автоматика в отличие от людей ничего не забывает и не путает, а значит, гарантирует безопасность.

В каких сферах автоматизация уже доказала свою эффективность, рассказывает Екатерина Спирина, директор по проектированию компании «Атомстройкомплекс».

— Современный дом — как современный самолет, по большей части работает на автопилоте, то есть защищен от человеческого фактора. Чем меньше процессов необходимо контролировать в ручном режиме, тем проще обеспечить стабильный запланированный результат.

Противопожарная автоматика

Одной из первых сфер, подвергшихся автоматизации, стала пожарная безопасность. Степень противопожарной защиты в новостройках кратно выше, чем в старых домах. Например, у «Атомстройкомплекса» квартиры и коридор оснащаются автономными и автоматическими извещателями с функцией немедленного сигнала жильцам в случае пожара, что позволяет принять оперативные меры по эвакуации. При пожарной тревоге все лифты в доме автоматически спускаются на первый этаж и остаются с открытыми дверями, не давая жителям воспользоваться ими, подвергнуть риску жизни и здоровье. Кроме того, дома выше 10 этажей дополнительно оснащены пожарным лифтом — прибывшие спасатели специальным ключом запускают его и применяют для спасения людей. Такой лифт отличается конструктивно: он выполнен из материалов с высокой огнестойкостью и защищен от задымления.

Все общественные зоны в новостройках оснащены пожарной сигнализацией

В случае пожара в высотке спасатели будут использовать для эвакуации лестницы. Дома изначально спроектированы таким образом, что автоматика препятствует задымлению лестничных проемов. Также не задымляются и шахты лифтов, где на случай ЧП предусмотрена система подпора воздуха. Дым отводится через специальные каналы, обеспечивая жильцам возможность спокойно выйти на улицу. Важно, что клапаны дымоудаления и подпора воздуха срабатывают автоматически, не позволяя дыму и угарному газу распространиться по дому.

Наконец, в жилых домах выше 12 этажей предусматривается устройство компактных противопожарных насосных станций в виде внутреннего противопожарного водопровода с устройством в подвальных этажах. Запустить противопожарные насосы возможно как в ручном, так и в дистанционном, и в автоматическом режимах.

Автоматический воздухообмен

Новостройки за счет современных материалов получаются практически герметичными, в них нет щелей и продуваний — поэтому проветривание здесь необходимо делать принудительно. Задача проектировщиков — обеспечить автоматическое проветривание, регулярность и эффективность которого не зависела бы от жильцов.

Вентиляционные шахты устроены таким образом, что передача воздуха, а значит, и неприятных запахов и бактерий между квартирами невозможна

В новых домах «Атомстройкомплекса» мы, например, используем системы механической вытяжной вентиляции. Ее ключевое отличие заключается в том, что она работает всегда, независимо от погодных условий, направления ветра, температуры. Оконные блоки оснащаются вентиляционными клапанами, которые позволяют воздуху с улицы попадать в квартиру даже при закрытых окнах. Благодаря этим решениям в квартирах не скапливается влага и конденсат, а значит, минимизируются риски размножения болезнетворных бактерий.

В домах, где автоматически поддерживается оптимальная влажность и есть постоянный приток кислорода, дольше сохраняется мебель и отделка, а люди чувствуют себя лучше.

Автоматика вертикального транспорта

Лифты как одна из самых сложных систем дома имеют несколько ступеней автоматической и механической защиты. Безопасность пассажиров обычного современного лифта обеспечивают примерно 30 электронных и пять механических устройств! Самые главные из них — автоматические «ловители», которые управляются отдельным тросом и шкивом ограничителя скорости. При превышении вертикальной скорости лифта более чем на 15% от номинальной, центробежный ограничитель скорости останавливает шкив. Следом сигнал «стоп» идет на трос, жестко связанный с кабиной лифта. При дальнейшем движении вниз (в том числе и падении), остановившийся трос ограничителя скорости «выдергивает» клиновидный механизм ловителя, установленного на кабине, затормаживая лифт до полной остановки и удерживая кабину на направляющих.

Управление ловителями с помощью отдельного троса помогает не только остановить лифт в случае обрыва тяговых канатов, но и позволяет исключить ЧП при сбое системы управления двигателем, например, вследствие перегрузки.

Автоматика позволяет задавать различные сценарии использования лифта. Один из них — на случай пожара. Как уже говорила раньше, после получения сигнала о возгорании в здании кабина принудительно направляется на назначенный основной этаж, подняться наверх она уже не может — пассажиры выходят из лифта. Другой возможный сценарий — транспортирование крупногабаритных грузов. При нажатии и удержании кнопки открытия дверей программа переключит лифт в режим погрузки, при котором кабина лифта будет стоять с открытыми дверями и ожидать сигнал управления от поста приказов, не реагируя на внешние вызовы и на ряд других случаев. Таким образом, несмотря на сложность конструкции, лифт по факту можно назвать одним из самых безопасных мест в доме.

Автоматизация систем контроля и доступа, видеоаналитика

На флагманском объекте в центре города — SVOBODA Residence — мы впервые попробовали автоматизировать работу службы безопасности с помощью нейросетей. Эти программы позволяют посредством видеонаблюдения проводить первичную оценку поведения людей — пассажиров в лифте, посетителей, входящих в подъезд, во двор. Преимущество такого подхода заключается в том, что внимание специалистов службы безопасности не рассеяно на множество экранов, им не приходится постоянно в режиме реального времени следить за происходящим — система автоматически привлекает их внимание, если зафиксирует отклонение от нормального сценария: например, если человек заносит в дом крупный предмет или упал в лифте. В таком случае нейросеть обращается к сотруднику службы безопасности, чтобы он оценил ситуацию и при необходимости принял меры.

Следующий логичный этап — использование BLE-меток, которые избавят людей от лишних контактных действий. Открытие дверей, срабатывание лифта, подъем шлагбаума будет осуществляться автоматически — при идентификации посетителя в качестве резидента дома посредствам BLE-метки, вшитой в смартфон или брелок. А это — и продолжение темы социального дистанцирования, и снижение числа случайных повреждений в результате неловких действий.

Тем не менее, исключить человека из участия в обеспечении жизнеспособности дома не получится.

Чтобы не мешать автоматике, каждому жителю как минимум необходимо знать о ее существовании в доме, принципах ее работы. Поэтому, автоматизируя инженерию дома, мы параллельно ведем просветительскую работу. Выпускаем «Книги жителя», где в доступной форме кратко объясняем устройство всех систем и рассказываем, как правильно пользоваться ими. Ведь наличие даже самой продвинутой системы пожарной безопасности не спасет, если пользователь в панике будет препятствовать ее работе или игнорировать ее сигналы.

В публикации использованы фотографии Константина Мельницына (66.RU), а также фото и рендеры, предоставленные «Атомстройкомплексом»