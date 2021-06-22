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Дмитрий Пумпянский призвал уральских промышленников премировать тех, кто привился от COVID

Дмитрий Пумпянский призвал уральских промышленников премировать тех, кто привился от COVID
Иллюстрация: соспп

Президент Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) Дмитрий Пумпянский выпустил обращение к уральским предприятиям относительно вакцинации.

#ПУМПЯНСКИЙ#СОСПП#КОРОНАВИРУС

Обращение размещено на официальном сайте СОСПП и в соцсетях Союза.

Дмитрий Пумпянский
Дмитрий Пумпянский
владелец Группы «Синара» и Трубной металлургической компании, президент СОСПП
В последнее время в России, в том числе в Свердловской области, наблюдается рост темпов распространения коронавирусной инфекции. Для противодействия новой волне пандемии в нашем регионе требуются оперативные меры, в том числе со стороны промышленности.
Мировая практика свидетельствует, что самым эффективным способом борьбы с эпидемией является вакцинация. В этой связи мы рекомендуем частным предприятиям, а также призываем государственные организации Свердловской области активнее вовлекаться в прививочную кампанию, в том числе путем распространения практик стимулирования вакцинации — таких как предоставление дополнительного выходного дня или выплаты денежных поощрений вакцинированным сотрудникам.
Эти меры уже доказали свою эффективность на ряде предприятий, входящих в СОСПП.
Мы также выступаем с предложением к компаниям Свердловской области о реализации иных мер и акций, направленных на стимулирование вакцинации населением. У предприятий Свердловской области уже накоплен огромный положительный опыт борьбы с распространением COVID-19.
Мы уверены, что совместными усилиями при поддержке региональных и федеральных властей и при активном участии жителей Свердловской области нам удастся справиться и с новой волной пандемии.

Напомним, заболеваемость коронавирусной инфекцией в Свердловской области растет последние три недели. По данным на 22 июня, в регионе зафиксировали 175 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Состояние 382 госпитализированных оценивается как тяжелое, 197 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 149 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в больницы региона, составляет 1 761, — сообщили в оперштабе.

Чтобы не допустить резкого скачка забоелвания, свердловские власти намерены ввести в регионе обязательную вакцинацию для сотрудников компаний из сферы услуг, а также учителей и медиков. Как рассказывал DK.RU, начать принудительную вакцинацию будет возможно, когда в регионе появится минимум 100 тыс. свободных доз вакцины. По словам заместителя губернатора Свердловской области Павла Крекова, в ближайшие пять дней в регион должно поступить 110 тыс. доз. Еще 45 тыс. свободных доз насчитывалось на 21 июня, однако за это время количество могло сократиться: темпы вакцинации сейчас повышаются. В мобильных прививочных кабинетах, которые расположены в крупных торговых центрах, — ажиотаж, желающие привиться вынуждены стоять в очереди.

очередь на вакцинацию в мобильном прививочном пункте в ТЦ «Дирижабль». Фото: Григорий Постников/66.RU

Очередь на вакцинацию в мобильном прививочном пункте в ТЦ «Дирижабль». Фото: Григорий Постников/66.RU

При этом, по словам Крекова, вакцинироваться можно и в стационарных пунктах, расположенных в больницах, — для этого необходимо записаться на прививку через сайт Госуслуг. «В больницах таких очередей нет», — отметил Павел Креков в эфире Е1.

Автор: Инна Вейн
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