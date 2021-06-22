В России разрабатывают программу по вживлению чипов в мозг: какие возможности это даст?

Технология нейроинтерфейсов, которую начали разрабатывать в правительстве, позволяет передавать данные с внешних устройств прямо в мозг, и удаленно управлять сложными объектами.

В правительстве РФ разрабатывают программу по развитию технологий «мозг—компьютер», которые позволяют вживлять в мозг человека микрокомпьютеры для прямой передачи данных с внешних устройств, узнал «Коммерсантъ». Речь идет о федеральной программе «Мозг, здоровье, интеллект, инновации», которая потребует 54 млрд руб. до 2029 г.

Работу над программой ведет Российская академия наук вместе с МГУ, документ одобрен президентом Владимиром Путиным. В Минобрнауки уточнили, что проект находится «в стадии начальной проработки».

Программа предполагает развитие технологий нейроинтерфейсов, позволяющих управлять внешними устройствами (компьютером или экзоскелетом) напрямую с помощью электрических импульсов мозга. Сигналы трансформируются в команды управления с помощью технологий ИИ. Предполагается, что нейроинтерфейсы можно будет использовать для управления самолетами, автомобилями и даже атомными электростанциями, в том числе удаленно, а также в медицине — для прохождения реабилитации.

Мировой рынок нейроинтерфейсов в 2019 г. составил $1,2–1,3 млрд, оценивает создатель Telegram-канала «Все о мозге, блокчейне и цифровой экономике» Ани Асланян.

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Такие технологии позволяют не только передавать сигнал от носителя, но и направлять данные прямо ему в мозг. Например, мы разрабатываем решение, которое будет вживляться в головной мозг незрячих пациентов и транслировать видеосигнал в зону зрительной коры. Сейчас тестируем компоненты системы на животных. В будущем подобный нейроимплант поможет слепым людям увидеть контуры и силуэты объектов,— рассказал директор АНО «Лаборатория "Сенсор-Тех"» Денис Кулешов.

В последние годы технология нейроинтерфейсов бурно развивается. Так, недавно компания Neuralink Илона Маска показала , как макака, в мозг которой имплантировали беспроводной чип, играла в видеоигры.

Обновление. Федеральная программа по развитию технологий «мозг—компьютер»,была закрыта еще в прошлом году — правительство посчитало ее «нецелесообразной», пишет РБК со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки.