Как получить деньги москвичей, где взять лучших строителей и что с зависшими стройками?

Главные события в стройсфере Екатеринбурга за две недели: подготовка к новым масштабным стройкам, решения, которые повлияют на будущий облик города, тренды и аналитика — в дайджесте DK.RU.

DK.RU совместно с одним из ключевых игроков в стройсфере Уральского региона — НП «Управление строительства «Атомстройкомплекс» (АСК) — представляет дайджест рынка недвижимости Екатеринбурга. Это главные события, произошедшие в стройсфере уральского мегаполиса за две недели: судьбоносные заявления первых лиц государства, которые повлияют на экономику, прогнозы экспертов и участников рынка, старты новых строек и актуальные мнения местных аналитиков. Все важное — по одной ссылке.

РЖД отдаст 20 га в центре города под жилье, торговлю и офисы

Фото: wikipedia.org / Александр Савин

Корпорация РЖД намерена продать участок площадью порядка 20 га возле здания управления железной дороги. Сейчас там расположены склады. В отношении этого участка будет установлена территориальная зона Ц-1 (общественно-деловая зона городского центра). Поэтому инвестор сможет возводить там жилье, торговые и деловые центры.

Инициатором изменений стала администрация Екатеринбурга. Смена зонирования выполняется для постановки на кадастровый учет территориальных зон. Участок не может располагаться в двух и более зонах. По факту площадка большей частью уже расположена в зоне Ц-1, — рассказали в пресс-службе мэрии (цитата по 66.RU).

Сейчас станция Екатеринбург-Товарный закрыта и огорожена забором. Оттуда вывезена техника и инфраструктура РЖД, но остались капитальные постройки и частично железнодорожные пути. Сообщается, что окончательное решение о продаже земли РЖД примет до конца этого года.

Застройщики смогут менять генплан города ради КРТ

Администрация Екатеринбурга подвела итоги общественных слушаний, на которых вносились изменения в Правила землепользования и застройки (ПЗЗ). Обсуждали и грядущую программу комплексного развития территорий (КРТ). В центре было три важных изменения: во-первых, для реализации КРТ можно будет вносить изменения в Генеральный план города. Подготовка документов для программы будет идти параллельно с подготовкой изменений Генплана. До этого документация должна была обязательство соответствовать плану города.

Во-вторых, для общественных обсуждений изменений в Правилах землепользования и застройки теперь есть только один месяц. Ранее временные регламенты для обсуждений прописаны не были. И, в-третьих, предложения о внесении изменений в ПЗЗ могут выдвигать компании, с которыми заключен договор о комплексном развитии территории, или компании, созданные Свердловской областью или Российской Федерацией. Ранее такие возможности и ограничения для фирм, занимающихся комплексным развитием территории, не были прописаны в ПЗЗ.

Все эти изменения были приняты. Теперь их должна утвердить Екатеринбургская городская дума.

Напомним, закон о комплексном развитии территорий был принят в Екатеринбурге в марте 2021 г. Он предполагает снос «морально устаревших домов», не являющихся ветхими или аварийными. Скорость принятия закона смутила горожан, но чиновники уверяют, что первоочередная задача законопроекта — помочь жителям региона быстрее съехать из домов, находящихся в критическом состоянии.

Министр строительства Свердловской области Михаил Волков ранее комментировал, что закон о КРТ на территории региона «имеет хорошую тенденцию к внедрению», писал DK.RU.

Читайте на DK.RU: «Не застройка территории, а развитие». Новый куратор стройсферы города — о работе совета и КРТ

Федералы одолжили уральскому заводу 170 млн руб.

Экспертный совет федерального Фонда развития промышленности одобрил заводу по производству автоклавного газобетона «Теплит» (входит в «Атомстройкомплекс») льготный заем на 170 млн руб. для модернизации производства. Привлеченные средства пойдут на усовершенствование двух технологических линий. Обновление позволит повысить производительность труда на 30% и увеличить объем выпускаемой продукции на 8% в год, сообщили на предприятии.

Недавно в национальный проект по повышению производительности труда вошел второй завод группы компаний «Атомстройкомплекс» — «БЗМП», который производит минераловатный утеплитель. Всего в структуре АСК 11 предприятий, все они расположены в малых городах Свердловской области. Руководство компании не исключает, что успешный опыт участия в нацпроекте «Теплита» и «БЗМП» будет масштабирован и применен на других заводах холдинга.

Строительная отрасль играет ключевую роль в восстановлении и развитии экономики, — поясняет генеральный директор компании «Атомстройкомплекс» Валерий Ананьев. — Если эффективно работает строительный комплекс, заняты и смежные отрасли, появляются новые рабочие места, растет благосостояние населения. Урал всегда был в авангарде строительной индустрии: у нас развитая структура производства стройматериалов, компетентные и опытные строители. Господдержка строительной отрасли позволяет нам наращивать производительность труда и успешно решать в регионе задачи по возведению комфортного жилья, современной социальной инфраструктуры, комплексно обновлять городскую ткань, делать область привлекательной для жизни и для инвестиций.

Застройщики региона бьют рекорды пятилетней давности

В Свердловской области с января по май 2021 г. построено 934,6 тыс. кв. м многоэтажного и индивидуального жилья, сообщает Свердловскстат. Это в полтора раза больше, чем за аналогичный период 2020 г. и лучший результат стройкомплекса Среднего Урала с 2016 г. Наибольший вклад в жилищное строительство вносит Екатеринбург. За пять месяцев в городе сдано 462,4 тыс. квадратов, в том числе в мае - 78 тыс. (821 квартира). Второе место по количеству введенного жилья за пять месяцев занимает Белоярский городской округ, где построено почти 63,9 тыс. кв.м. Бронза у Сысертского городского округа - здесь с января построено 60,8 тыс. квадратов.

Отметим, что на протяжении последних нескольких лет в регионе ежегодно сдается в эксплуатацию около 2 млн кв.м жилья. В 2021 г. перед свердловскими застройщиками поставлена цель ввести 2,6 млн квадратов многоэтажных и индивидуальных домов.

На Урале завершен крупный долгострой

В Екатеринбурге сдали два дома жилого комплекса «Кольцовский дворик». Квартиры в них получили 127 дольщиков. Как писал DK.RU, стройка началась еще в 2013 г. По проекту, в районе ул. Авиаторов — Ракетная — Спутников должны были появиться пять десятиэтажек с пристроенным детсадом, двумя подземными парковками и трансформаторными подстанциями. Первые дома планировалось сдать пять лет назад. Застройщик «Диарт-Урал» успел привлечь деньги более 400 человек. Но в 2016 г. работы встали, люди не получили квартиры, ЖК «Кольцовский дворик» был признан проблемной стройкой. Застройщика уличили в нецелевом использовании средств дольщиков. В ходе проверки выявилась растрата на 19,3 млн руб. Новым инвестором строительства губернатор региона Евгений Куйвашев назначил Свердловское агентство ипотечного жилищного кредитования.

Добавим, что проблема обманутых дольщиков в области окончательно не решена: по данным департамента информполитики губернатора, остается 25 проблемных объектов.

В Екатеринбурге наградили лучших строителей

В Екатеринбурге прошли окружной и региональный этапы национального конкурса профессионального мастерства «Строймастер-2021». Организатором мероприятия выступила ассоциация «Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ).

Конкурс помогает привлечь больше людей к строительной отрасли и сделать так, чтобы наша профессия стала одной из самых престижных и востребованных, — сказал глава свердловского Минстроя Михаил Волков, приветствуя участников. — Профессиональный уровень подготовки растет, это видно от конкурса к конкурсу. Специалисты Свердловской области показывают высочайший уровень на федеральных конкурсах.

Навык делать быстро и качественно все, что необходимо для строительства дома, продемонстрировали делегаты более тридцати компаний УрФО. Победителями регионального этапа в номинации «Лучший монтажник светопрозрачных конструкций» признаны специалисты компании «Атомстройкомплекс» Максим Говорухин и Азат Мухаматхафизов. Бронзу в номинации «Лучший монтажник сантехнических систем и оборудования» взяли их коллеги Александр Калачев и Дмитрий Прокофьев.

Высокое качество строительства — приоритет и конкурентное преимущество нашей компании, — комментирует первый заместитель генерального директора по строительству корпорации «Атомстройкомплекс» Дмитрий Хватов. — На протяжении многих лет мы проводим свои собственные конкурсы профмастерства среди сотрудников, чтобы выявлять точки роста и прицельно работать над повышением мастерства.

Топ-менеджер добавил, что гордится победой коллег на таком ответственном участке, как монтаж светопрозрачных конструкций. Первое место за качество установки окон «Атомстройкомплекс» берет четвертый год подряд.

Губернатор решил вопрос со знаменитым недостроем у цирка

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев пообещал, что к 2023 г. вопрос с недостроенной гостиницей «Дели» в Екатеринбурге будет решен. После визита на строительство ледовой арены губернатор написал на своей странице в Instagram:

Знаю, что многих горожан волнует судьба здания гостиницы «Дели» у цирка. Сегодня по ней есть варианты решений. Этот вопрос к 2023 году нам тоже нужно закрыть, чтобы вся территория вокруг будущей ледовой арены выглядела достойно — и для нас самих, и для наших гостей, и для будущих поколений горожан, — заявил Куйвашев.

Позже департамент информационной политики Свердловской области опубликовал сообщение, в котором сказано: «По поручению губернатора вопрос с заброшенным зданием нужно решить к юбилею уральской столицы. Предполагается, что оно будет преобразовано в торгово-офисный центр».

Напомним, в мае 2021 г. свердловский губернатор выделил бюджетные средства на покупку акций АО «Ледовая арена» (компания, которая возводит спортивный комплекс на месте снесенной телебашни). Сделка на 1,5 млрд была второй, ранее правительство выкупило 240 млн акций компании по цене 1 рубль каждая. Цель приобретения пакета — возмещение расходов на покупку здания недостроенной гостиницы «Дели» около цирка. Сообщалось, что недострой будет снесен, а на его месте появится многоуровневая парковка.

Более двадцати лет назад гостиница задумывалась как первый в городе пятизвездочный отель площадью 26,4 тыс. кв. м. В 90-е годы прошлого века строительство остановилось. В 2010-х гостиницу выкупила компания ТДЦ «Мегаполис», принадлежащая бизнесмену Сергею Флеганову. Он говорил, что готов финансировать окончание строительства, но объект только законсервировали. В 2019-м мэр Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что владелец гостиницы требует миллиард рублей за объект. Тогда площадку под «Дели» рассматривали как участок для строительства кафедрального собора Святой Екатерины.

Этим летом в городе появятся два больших детских сада

В Академическом районе Екатеринбурга завершилось строительство детского сада. Дошкольное учреждение появилось на ул. Академика Парина, юридически оно является филиалом работающего в районе МАДОУ № 43. Это один из самых больших детских садов города — в его состав входит пять филиалов. Возведением детсада занималась компания «Атомстройкомплекс», она же строила два других филиала. Новое здание рассчитано на 300 детей. Садик отличается необычным внешним обликом — за счет декоративных башен на фасаде он напоминает средневековый замок. Первых воспитанников заведение примет в сентябре.

Еще один новый детский сад «Атомстройкомплекс» введет в эксплуатацию этим летом в микрорайоне Солнечный, на Золотистом бульваре. Дошкольное учреждение рассчитано на 250 мест. Также компания запроектировала два новых детских сада для Академического района — сейчас они проходят экспертизу.

Город должен развиваться комплексно, тогда он привлекателен для жизни и работы. Поэтому наша компания работает не только над возведением современного жилья, но и выступает в качестве генподрядчика строительства объектов социальной инфраструктуры — детских садов, школ, театров, больниц и других, — комментирует заслуженный строитель РФ Валерий Ананьев. — Общая цель, над которой сегодня работают строители и власть — обеспечить сбалансированное развитие всех районов города, не только новых, но и появившихся в советское время, предусмотреть обновление социальной инфраструктуры и обеспечить всем жителям города равную возможность пользоваться современными услугами, получать удовольствие от жизни в Екатеринбурге.

Фото: НП «Управление строительства «Атомстройкомплекс»