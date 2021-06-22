В заповеднике «Денежкин камень» снова пожар. Тушат сразу два возгорания

В заповеднике, расположенном на севере Свердловской области, обнаружили два пожара. Площадь первого около 63 гектаров, второго — около 51,5. В борьбе с огнем задействованы 86 человек.

Возгорания на территории заповедника тушат сотрудники Уральской авиабазы, Авиалесоохраны, МЧС, пожарного отдела Гринпис России. Также профессиональным огнеборцам помогают волонтеры.

Пожар в заповеднике начался четыре дня назад: 18 июня огонь зафиксировали на площади в 6,2 га. Сухая погода и сильный ветер способствовали быстрому распространению огня. Сейчас огонь удалось локализовать.

Площадь [пожаров] за эту ночь не изменилась. Погода облачная, ветер слабый. Ночью прошел небольшой дождь, — сообщили спасатели из «Денежкиного камня». — На первом возгорании вчера начали проводить отжиг от минерализованной полосы, чтобы удалить органику, которая может снова загореться. Сегодня планируется окарауливание и расчистка проблемных участков. Что касается второго возгорания, там вчера начали прокладывать минерализованную полосу, сегодня эта работа будет продолжена.

Летние пожары на территории северного заповедника — не редкость. В прошлом году DK.RU рассказывал о крупном пожаре, который произошел на охраняемой природной территории. Тогда возгорания шли сразу с двух сторон, общая площадь превысила 300 га. Еще более крупный пожар был зафиксирован в заповеднике в 2010 г. Тогда огонь уничтожил около 3,5 тыс. гектаров ценных пород леса на охраняемой территории. По оценкам лесничих, которые позже были заимствованы следователями, ущерб составил порядка 17,8 млрд руб. Как писал DK.RU еще в 2011 г., по требованию прокуратуры следственные органы начали проверку законности действий руководства заповедника при организации тушения пожара и в итоге привлекли к уголовной ответственности Константина Возьмителя, занимавшего в то время пост заместителя директора федерального заповедника. Ему было предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), санкции которой предусматривают штраф или исправительные работы до года.

Напомним, в Свердловской области сложилась тяжелая ситуация с лесными пожарами.

Площади пожаров за весенние месяцы 2021-го превысили прошлогодние показатели более чем в 10 раз. Первый лесной пожар на территории области был зарегистрирован в середине апреля. С тех пор зафиксировали 436 возгораний на общей площади более 21 тыс. га. За аналогичный период прошлого года зарегистрирован 141 природный пожар общей площадью 1,5 тыс. га, — такие данные приводил региональный министр природных ресурсов и экологии Алексей Кузнецов в конце мая.

По информации на середину мая 2021 г., ущерб от лесных пожаров в области превысил 118 млн руб., сообщал DК.RU.