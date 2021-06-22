4 технических вуза Урала вошли в рейтинг по уровню зарплат выпускников

Всего в рейтинге 20 мест, которые распределены между 59 российскими вузами, молодые специалисты которых заняты в IT-отраслях. В топе оказались уральские: УрФУ, ЮУрГУ, ЧелГУ и ТюмГУ.

Рейтинг российских высших учебных заведений составлен исследовательским центром Superjob на основе сравнения среднего уровня доходов выпускников 2015-2020 гг. выпуска. Кроме того, указывается средний балл ЕГЭ по вузу, а также количество специалистов, оставшихся работать в городе обучения.

Так, среди уральских вузов больше всего получают выпускники Уральского федерального университета им. первого Президента России Б. Н. Ельцина (УрФУ) — 110 тыс. руб. в месяц, что на 10 тыс. больше по сравнению с прошлым годом. Вуз расположился на 14-м месте рейтинга со средним баллом ЕГЭ 81,8, а в Екатеринбурге осталось 70% выпускников.

На 16-м месте Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ). За год вуз поднялся на 2 строчки, зарплата бывших студентов выросла на 17 тыс. руб. и теперь составляет 100 тыс. Средний балл ЕГЭ по учебному заведению — 74,3, в городе остается 52% выпускников.

Челябинский государственный университет (ЧелГУ) занял 19-е место в рейтинге. Его выпускники получают 87 тыс. руб., баллы ЕГЭ — 71,1, в Челябинске остались работать 54%.

На 4-м месте среди уральских вузов и на 20-м по России находится Тюменский государственный университет. Его выпускники в IT-сфере зарабатывают 80 тыс. руб. в месяц. В городе обучения остается 80%, а средний балл экзамена — 78,3.

В топ-10 рейтинга вошли вузы, выпускники которых стали Нобелевскими лауреатами, а студенты являются победителями крупнейших международных студенческих олимпиад. Так, первое место рейтинга держит Московский физико-технический институт с зарплатой выпускников 230 тыс. руб. Второе место делят Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана, Национальный исследовательский университет ИТМО, Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», выпускники которых зарабатывают 190 тыс. руб. Тройку лидеров закрывает Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова с зарплатой 180 тыс. руб.

Ранее DK.RU рассказывал, что не все выпускники стремятся получить высшее образование. Так, в 2021 г. в Свердловской области 90% учащихся 11 классов собираются поступить в вуз, а 10% настроены просто получить школьный аттестат. Свыше 2 тыс. одиннадцатиклассников в этом году выбрали для сдачи только обязательные предметы — русский язык и математику. Это значит, что в случае успешной сдачи они получат школьный аттестат, но без дополнительных предметов не смогут поступить в высшее учебное заведение.