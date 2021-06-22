Отдых в Турции подорожал после возобновления рейсов. Но все равно дешевле, чем в Сочи

Спрос на туры в Турцию вырос колоссально, многие туристы пытаются перебронировать отдых и поехать туда вместо российских курортов. Но туроператоры подняли цены уже примерно на 30% за несколько дней.

С того момента, как стало известно о возобновлении чартерных рейсов в Турцию, отдых в стране резко подорожал. Если еще 18 июня 10-дневный тур на двоих в пятизвездочный отель с вылетом из Москвы стоил 75-80 тыс. руб., то сейчас ценник далеко превысил 100 тыс. руб., «и он постоянно растет, потому что спрос огромный», пишет РБК со ссылкой на директора по развитию сети турагентств OnlineTur.ru Игоря Блинова.

Полеты в Турцию возобновлены с 22 июня, и после объявления об этом количество поисковых запросов на туры в страну выросло в 5 раз, по данным сервиса Travelata.ru. Средний чек на семидневный тур с перелетом и проживанием по системе all inclisive за несколько дней вырос с 50 тыс. до 60 тыс. руб. По данным Level.Travel, в первые дни продаж после возобновления полетов минимальная стоимость тура выросла более чем на 30%.

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При этом турецкие отели не поднимали цены, путевки подорожали у российских туроператоров, говорят турагенты. Сейчас колоссальный отложенный спрос, но через две недели после возобновления перелетов он выйдет на уровень 2019 г., ожидают в «Магазине горящих путевок». Среди причин роста цен участники рынка называют рост стоимости авиаперевозок и обесценивание рубля. При этом турецкие отельеры пока ведут себя осторожно, но уже в ближайшие 10 дней расценки на размещение могут измениться.

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С открытием Турции туда решили поехать многие туристы, которые ранее собирались на российские курорты, они просят поменять путевки. При этом отдых в России в курортных отелях сейчас стоит дороже, чем в Турции, при этом там «все включено», а «в Анапе за каждый бокал вина платить придется», говорит гендиректор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян.