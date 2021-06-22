Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 22.06
73,19
86,89
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Отдых в Турции подорожал после возобновления рейсов. Но все равно дешевле, чем в Сочи

Отдых в Турции подорожал после возобновления рейсов. Но все равно дешевле, чем в Сочи
Автор фото: LaCamila. Иллюстрация: Pixabay.com

Спрос на туры в Турцию вырос колоссально, многие туристы пытаются перебронировать отдых и поехать туда вместо российских курортов. Но туроператоры подняли цены уже примерно на 30% за несколько дней.

#ТУРИЗМ#НОВОСТИ

С того момента, как стало известно о возобновлении чартерных рейсов в Турцию, отдых в стране резко подорожал. Если еще 18 июня 10-дневный тур на двоих в пятизвездочный отель с вылетом из Москвы стоил 75-80 тыс. руб., то сейчас ценник далеко превысил 100 тыс. руб., «и он постоянно растет, потому что спрос огромный», пишет РБК со ссылкой на директора по развитию сети турагентств OnlineTur.ru Игоря Блинова

Полеты в Турцию возобновлены с 22 июня, и после объявления об этом количество поисковых запросов на туры в страну выросло в 5 раз, по данным сервиса Travelata.ru. Средний чек на семидневный тур с перелетом и проживанием по системе all inclisive за несколько дней вырос с 50 тыс. до 60 тыс. руб. По данным Level.Travel, в первые дни продаж после возобновления полетов минимальная стоимость тура выросла более чем на 30%.

Россияне скупают курортное жилье в Турции. Оно доступнее, чем в Сочи

При этом турецкие отели не поднимали цены, путевки подорожали у российских туроператоров, говорят турагенты. Сейчас колоссальный отложенный спрос, но через две недели после возобновления перелетов он выйдет на уровень 2019 г., ожидают в «Магазине горящих путевок». Среди причин роста цен участники рынка называют рост стоимости авиаперевозок и обесценивание рубля. При этом турецкие отельеры пока ведут себя осторожно, но уже в ближайшие 10 дней расценки на размещение могут измениться. 

«Всё Черноморское побережье местами перегружено». Дефицит отелей привел к перегреву рынка

С открытием Турции туда решили поехать многие туристы, которые ранее собирались на российские курорты, они просят поменять путевки. При этом отдых в России в курортных отелях сейчас стоит дороже, чем в Турции, при этом там «все включено», а «в Анапе за каждый бокал вина платить придется», говорит гендиректор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян.

Автор: Андрей Пермяков
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • На Урале впервые пройдет фестиваль сап-сëрфинга VIZ SUP FESTНа Урале впервые пройдет фестиваль сап-сëрфинга VIZ SUP FEST
  • В Екатеринбурге пройдут рейды по торговым центрам и общественному транспортуВ Екатеринбурге пройдут рейды по торговым центрам и общественному транспорту
  • «Лада» дороже 1 млн руб., Путина считают самым выдающимся меньше россиян. Главное 21 июня«Лада» дороже 1 млн руб., Путина считают самым выдающимся меньше россиян. Главное 21 июня
  • «Поснимали маски». В Свердловской области вновь отменяют массовые мероприятия«Поснимали маски». В Свердловской области вновь отменяют массовые мероприятия
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.