Свердловские власти рассказали, когда запустят обязательную вакцинацию

Обязательная вакцинация возможна для работников сферы услуг, когда в регионе появится более 100 тыс. свободных доз вакцины. Сейчас на территории области около 45 тыс. незадействованных доз.

Павел Креков, заместитель губернатора Свердловской области, в эфире портала Е1 рассказал об условиях обязательной вакцинации в регионе. По его словам, для этого в первую очередь необходимо иметь соответствующее количество свободных доз вакцины.

Если ситуация не изменится к лучшему, а за короткое время это произойдет вряд ли, то решением главного санитарного врача, согласованным с оперативным штабом, может быть введена обязательная вакцинация для отдельных категорий. Введение первого компонента вакцины возможно в течение двух недель, — заявил Павел Креков.

Он добавил, что в течение пяти дней в области ожидают поступление 110 тыс. доз вакцины. После этого будет приниматься решение об обязательной вакцинации — она, по словам чиновника, необходима для сотрудников магазинов, отелей и такси. Вначале будут вакцинировать людей в крупных городах — Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском. Всего, по словам чиновника, необходимо вакцинировать более 60% взрослого населения Свердловской области — только в этом случае можно предотвратить третью волну пандемии. Пока же, по данным оперштаба, прививку от коронавируса в регионе поставили чуть более 524 тыс. человек — этого количества людей недостаточно, чтобы сформировался публичный иммунитет.

Чиновник также рассказал и о том, что в ближайшее время планируется дополнительно открыть около 900 койкомест для размещения больных с коронавирусом — плюсом к уже работающим 3,5 тыс. коек.

При этом наша задача — максимально сохранить обеспечение плановой медицинской помощью. Потому что не оказанная вовремя плановая помощь через какое-то время может стать неотложной. Мы не хотим такого допустить, — заверил чиновник.

Оперштаб сегодня уже отчитался о том, что областной минздрав дополнительно развернул в больницах 954 места для больных COVID-19 и пневмониями в следующих медицинских учреждениях:

• Госпиталь ветеранов войн;

• Детская горбольница №8 Екатеринбурга;

• Городская больница Каменска-Уральского;

• Карпинская центральная горбольница;

• Горбольница №1 Нижнего Тагила;

• Ревдинская горбольница;

• Ирбитская горбольница;

Сегодня о планах властей ввести обязательную вакцинацию сообщил и глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

По УрФО мы пока на предпоследнем месте по охвату населения вакциной: 205 тысяч привиты первым компонентом и 175 тысяч человек двумя. В последние дни темпы вакцинации возросли. Но не исключено, что сегодня Роспотребнадзор примет решение об обязательной вакцинации — она коснется работников сферы услуг, а также врачей, учителей, — заявил Алексей Орлов сегодня на заседании Екатеринбургской городской думы.

https://newdaynews.ru/ekaterinburg/727684.html

Отметим, многие свердловские предприниматели, работающие в сфере услуг, начали проводить вакцинацию своих сотрудников, не дожидаясь распоряжения от властей. Об этом в частности заявили известные рестораторы Екатеринбурга — Евгений Кексин и Олег Ананьев.

Мы все видим, что происходит в Москве и Питере, новая волна COVID надвигается. Мы в баре приняли решение добровольно вакцинировать всех сотрудников, а тех, кто откажется, обязать регулярно приносить на работу тест ПЦР. Это ни в коем случае не пропаганда, мы считаем — это необходимая мера, потому что бары и клубы не переживут очередного закрытия, — такое сообщение появилось в соцсетях бара «Огонек».

Колумнист DК.RU, ведущий рубрики «Смотритель» Евгений Енин считает, что обязательная вакцинация — правильный шаг.

А в чем проблема с обязательной вакцинацией? Не под конвоем, а виде недопуска куда-то людей без прививки? У нас куча сфер, где есть ограничения, связанные со статусом здоровья. В общепите нужны санитарные книжки. При получении прав — заключение нарколога и психиатра. С открытой формой туберкулеза вообще никуда нельзя. Без прививок от гриппа не пускают в садики и школы, когда объявлена эпидемия. И что неправильного в том, чтобы без прививок от ковида не пускать на работу тех, кто по работе контактирует с людьми? А если не хочет человек делать прививку, бесплатную, ну ок — это его сводный выбор, пусть ищет другую работу, — написал Енин на своей странице в Facebook.

К слову, губернатор Евгений Куйвашев намеревается принять решение о запрете посещать массовые мероприятия непривитым людям — в частности, такой запрет может действовать при проведении выставки «ИННОПРОМ».

https://newdaynews.ru/ekaterinburg/727684.html

JustMedia.ru . Как рассказывал DK.RU, из-за роста заболеваемости в регионе отменили запланированные массовые мероприятия — Ночь музыки и общегородской выпускной в Екатернибуге, областной Сабантуй. Также Евгений Куйвашев заявил, что не будут проводиться выпускные в школах. Заболеваемость коронавирусной инфекцией в Свердловской области растет последние недели. На сегодня в стационарах находится более 2,3 тыс. пациентов с COVID, еще около 4,5 тыс. лечатся на дому, напоминает. Как рассказывал DK.RU, из-за роста заболеваемости— Ночь музыки и общегородской выпускной в Екатернибуге, областной Сабантуй. Также Евгений Куйвашев заявил, что не будут проводиться выпускные в школах.

Вчера также стало известно об отмене стадионного концерта группы «Руки вверх» — он должен был пройти 3 июля на «Екатеринбург-Арене». В своем инстаграм лидер команды Сергей Жуков написал, что из-за скачка заболеваемости вынужден вновь перенести концерт на год — на июнь 2022-го года.

По данным на 21 июня, в общей сложности с начала пандемии коронавирусом заразились 9 933 свердловчан. Из них более 85,4 тыс. человек выздоровели, 3692 — скончались.