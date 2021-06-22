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Сегодня в 16.00 стартует прямой эфир о бережливом производстве. Подключайтесь

Сегодня в 16.00 стартует прямой эфир о бережливом производстве. Подключайтесь
Иллюстрация: РЦК

Александр Казаков, гендиректор Фонда технологического развития промышленности Свердловской области, расскажет зрителям реальные кейсы участников нацпроекта «Производительность труда».

#СПЕЦПРОЕКТЫ#НОВОСТИ

Сегодня, 22 июня, в прямом эфире DK.RU Александр Казаков поделится секретами бережливого производства. Как, переставив  станки на предприятии, можно добиться увеличения выработки и прибыли завода — на эти и другие вопросы г-н Казаков ответит в аккаунте DK.RU в Instagram в 16.00 (время Екатеринбурга).

Во время эфира Александр Казаков расскажет, как повысить эффективность производства с помощью мер государственной поддержки.

Напомним, нацпроект «Производительность труда» стартовал в 2018 году. Его задача — добиться к 2024 году ежегодного роста производительности труда на 5%. Для реализации программы был создан Федеральный центр компетенций и региональные центры компетенций. Эксперты центров компетенций приходят на предприятия и помогают оптимизировать производственные и бизнес-процессы на одном из участков, увеличивая производительность и снижая издержки.

В качестве основы для этой программы взяли известную во всем мире концепцию бережливого производства. Кроме того, предприятиям-участникам нацпроекта оказывается комплексная поддержка. Они получают доступ к программе профессиональной переподготовки управленческих кадров, налоговые преференции, льготное финансирование, кроме того, им помогают выходить на новые зарубежные рынки. 

Автор: Гринина Ирина
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