Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 22.06
73,19
86,89
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

«Психология у нас очень слабая». Почему Россия разгромно проиграла Дании и вылетела с Евро

«Психология у нас очень слабая». Почему Россия разгромно проиграла Дании и вылетела с Евро
Иллюстрация: Скриншот видео Telesport на YouTube

«Больше всего хотелось бы извиниться перед страной за такое поражение. Сегодня обкакались. Помимо всего прочего на таком уровне нельзя спотыкаться и падать».

#СПОРТ#НОВОСТИ

Сборная России по футболу проиграла сборной Дании в последнем групповом матче Евро-2020 со счетом 4:1 и на этом закончила свое выступление на турнире. Команда неплохо начала игру, сдерживала атаки Дании, но затем пропустила два гола, забила один с пенальти, а во втором тайме пропустила еще два. 

После матча капитан сборной Артем Дзюба извинился перед болельщиками и признал, что у российской команды слабая психология, команда не умеет играть под давлением. 

Больше всего хотелось бы извиниться перед страной за такое поражение… Потому что нам все разжевали, нам все объяснили. Но когда ты на протяжении всего турнира сам себе привозишь все голы… Все получается, мы не забиваем свои моменты стопроцентные – это на таком уровне не прощается. А те, кто об этом мечтал, наслаждайтесь. Можете нас материть, костерить – наверное, будете правы. Любим себе приключения на жопу... Сегодня обкакались. Помимо всего прочего на таком уровне нельзя спотыкаться и падать. Нельзя на таком уровне так пропускать, так себя убивать. Психология у нас очень слабая, не умеем под давлением [играть]. Такая атмосфера прекрасная, все вроде получается, тут же начинаем трястись, начинаем шарахаться, паниковать, — рассказал Дзюба «Матч ТВ». 

Главный тренер сборной Станислав Черчесов заявил, что «в плане качества игры и готовности была наша самая лучшая игра»: «Но в игре случаются моменты, когда мы не забили два хороших момента, а они с ничего забили. Поэтому здесь надо очень спокойно и скрупулезно подумать и принимать правильные решения».

Глава Российского футбольного союза Александр Дюков назвал итоги выступления команды на турнире неудовлетворительными, но уточнил, что делать кадровые выводы пока рано:

Результаты нашего выступления на чемпионате Европы по футболу неудовлетворительные. Поставленная задача по выходу из группы не выполнена. При этом считаю, что делать кадровые выводы по горячим следам неправильно.

Колумнист Sports.ru Вячеслав Палагин пишет: по первому тайму мы убедились, что футбол Черчесова может работать – но только когда обстоятельства складываются в его пользу. 

Эти два тайма — вообще олицетворение всего режима Черчесова. Его сборная невероятно сильно зависит от первого мяча в игре – хорошо управляет матчем, когда открывает счет сама, и ужасна, когда нужно отыгрываться.

Хуже всего, что после третьего гола сборная просто перестала бороться, пишет другой автор Sports.ru Вадим Лукомский: «Сборная-2021 встала. Отсутствие мысли, вялость, постоянные ошибки. Такой провал не оправдать шоком от двух глупых голов». 

 
Автор: Андрей Пермяков
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • На Урале впервые пройдет фестиваль сап-сëрфинга VIZ SUP FESTНа Урале впервые пройдет фестиваль сап-сëрфинга VIZ SUP FEST
  • В Екатеринбурге пройдут рейды по торговым центрам и общественному транспортуВ Екатеринбурге пройдут рейды по торговым центрам и общественному транспорту
  • «Лада» дороже 1 млн руб., Путина считают самым выдающимся меньше россиян. Главное 21 июня«Лада» дороже 1 млн руб., Путина считают самым выдающимся меньше россиян. Главное 21 июня
  • «Поснимали маски». В Свердловской области вновь отменяют массовые мероприятия«Поснимали маски». В Свердловской области вновь отменяют массовые мероприятия
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.