«Психология у нас очень слабая». Почему Россия разгромно проиграла Дании и вылетела с Евро

«Больше всего хотелось бы извиниться перед страной за такое поражение. Сегодня обкакались. Помимо всего прочего на таком уровне нельзя спотыкаться и падать».

Сборная России по футболу проиграла сборной Дании в последнем групповом матче Евро-2020 со счетом 4:1 и на этом закончила свое выступление на турнире. Команда неплохо начала игру, сдерживала атаки Дании, но затем пропустила два гола, забила один с пенальти, а во втором тайме пропустила еще два.

После матча капитан сборной Артем Дзюба извинился перед болельщиками и признал, что у российской команды слабая психология, команда не умеет играть под давлением.

Больше всего хотелось бы извиниться перед страной за такое поражение… Потому что нам все разжевали, нам все объяснили. Но когда ты на протяжении всего турнира сам себе привозишь все голы… Все получается, мы не забиваем свои моменты стопроцентные – это на таком уровне не прощается. А те, кто об этом мечтал, наслаждайтесь. Можете нас материть, костерить – наверное, будете правы. Любим себе приключения на жопу... Сегодня обкакались. Помимо всего прочего на таком уровне нельзя спотыкаться и падать. Нельзя на таком уровне так пропускать, так себя убивать. Психология у нас очень слабая, не умеем под давлением [играть]. Такая атмосфера прекрасная, все вроде получается, тут же начинаем трястись, начинаем шарахаться, паниковать, — рассказал Дзюба «Матч ТВ».

Главный тренер сборной Станислав Черчесов заявил, что «в плане качества игры и готовности была наша самая лучшая игра»: «Но в игре случаются моменты, когда мы не забили два хороших момента, а они с ничего забили. Поэтому здесь надо очень спокойно и скрупулезно подумать и принимать правильные решения».

Глава Российского футбольного союза Александр Дюков назвал итоги выступления команды на турнире неудовлетворительными, но уточнил, что делать кадровые выводы пока рано:

Результаты нашего выступления на чемпионате Европы по футболу неудовлетворительные. Поставленная задача по выходу из группы не выполнена. При этом считаю, что делать кадровые выводы по горячим следам неправильно.

Колумнист Sports.ru Вячеслав Палагин пишет: по первому тайму мы убедились, что футбол Черчесова может работать – но только когда обстоятельства складываются в его пользу.

Эти два тайма — вообще олицетворение всего режима Черчесова. Его сборная невероятно сильно зависит от первого мяча в игре – хорошо управляет матчем, когда открывает счет сама, и ужасна, когда нужно отыгрываться.

Хуже всего, что после третьего гола сборная просто перестала бороться, пишет другой автор Sports.ru Вадим Лукомский: «Сборная-2021 встала. Отсутствие мысли, вялость, постоянные ошибки. Такой провал не оправдать шоком от двух глупых голов».