Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 22.06
73,19
86,89
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

«Модники не могут объяснить, чем «Спутник» хуже импортной вакцины, но будут ждать»

«Модники не могут объяснить, чем «Спутник» хуже импортной вакцины, но будут ждать»
Иллюстрация: https://pixabay.com/

«Я не знаю точно, в каких пропорциях делится наш народ, который еще не переболел ковидом, и не хочет прививаться. Но каждый из «протестантов» обязательно входит в одну из трех групп…»

#ЛАЙФХАКИ

Сергей Васильев, основатель инвестиционной группы «Русские фонды», на свое странице в Facebook описал три типа ковид-диссидентов.

— При общедоступности вакцины против ковид, вакцинирование в России идёт очень медленно. Почему так сложилось? Кто они, эти анти-прививочники?

Я бы разделили всех наших их на три категории:

Первая группа — молодые и не очень юноши и девушки, мужчины и женщины детородного возраста. Они почему-то уверовали, что вакцинирование имеет риск повлиять на деторождение. У них не будет детей. Лично я считаю это абсолютной глупостью, но у этой группы людей есть хоть какое-то моральное оправдание, почему они не идут вакцинироваться. Они подвергают опасности свои жизни, жизни друзей и знакомых, но хотя бы подсознательно «защищают» своих ещё не рождённых детей. Эту группу людей я не поддерживаю, но хотя бы понимаю.

Вторая группа — это люди богатые, состоятельные или со средним доходом, которые привыкли покупать все лучшее. Не в обычных магазинах, а каких-то специальных бутиках. Им подавай не простую народную «Спутник», а либо импортную Пфазер, Модерну или нашу, но от Чумакова. Чем эти, модные, лучше «Спутника» они объяснить не могут. Но будут ждать! Как модники ждут новой модной цацки.

Помните, на что Остап Бендер купил Элочку-Людоедочку, пытаясь выманить стул?!

— Вы знаете, сейчас в Европе и в лучших домах Филадельфии возобновили старинную моду — разливать чай через ситечко. Необычайно эффектно и очень элегантно.

Эллочка насторожилась!

В общем, эта группа падка на моду.

И третья группа — плохо образованная масса народа, которая мистически верит, что их хотят чипировать, и прочая муть.

Я не знаю точно, в каких пропорциях делится наш народ, который еще не переболел ковидом, и не хочет прививаться, но каждый из таких «протестантов» обязательно входит в одну из этих групп.

Читйте также: Сергей Васильев: «В стране 80 000 богатых людей, у которых на счетах в среднем по 53 млн»

Автор: Гринина Ирина
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Уральский производитель поставит компании «Сибантрацит» экскаваторы ЭКГ-12КУральский производитель поставит компании «Сибантрацит» экскаваторы ЭКГ-12К
  • На Урале впервые пройдет фестиваль сап-сëрфинга VIZ SUP FESTНа Урале впервые пройдет фестиваль сап-сëрфинга VIZ SUP FEST
  • Россия возобновит авиасообщение еще с восемью странами. И восстановит полеты в ТурциюРоссия возобновит авиасообщение еще с восемью странами. И восстановит полеты в Турцию
  • В Екатеринбурге пройдут рейды по торговым центрам и общественному транспортуВ Екатеринбурге пройдут рейды по торговым центрам и общественному транспорту
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.