«Модники не могут объяснить, чем «Спутник» хуже импортной вакцины, но будут ждать»

«Я не знаю точно, в каких пропорциях делится наш народ, который еще не переболел ковидом, и не хочет прививаться. Но каждый из «протестантов» обязательно входит в одну из трех групп…»

Сергей Васильев, основатель инвестиционной группы «Русские фонды», на свое странице в Facebook описал три типа ковид-диссидентов.

— При общедоступности вакцины против ковид, вакцинирование в России идёт очень медленно. Почему так сложилось? Кто они, эти анти-прививочники?

Я бы разделили всех наших их на три категории:

Первая группа — молодые и не очень юноши и девушки, мужчины и женщины детородного возраста. Они почему-то уверовали, что вакцинирование имеет риск повлиять на деторождение. У них не будет детей. Лично я считаю это абсолютной глупостью, но у этой группы людей есть хоть какое-то моральное оправдание, почему они не идут вакцинироваться. Они подвергают опасности свои жизни, жизни друзей и знакомых, но хотя бы подсознательно «защищают» своих ещё не рождённых детей. Эту группу людей я не поддерживаю, но хотя бы понимаю.

Вторая группа — это люди богатые, состоятельные или со средним доходом, которые привыкли покупать все лучшее. Не в обычных магазинах, а каких-то специальных бутиках. Им подавай не простую народную «Спутник», а либо импортную Пфазер, Модерну или нашу, но от Чумакова. Чем эти, модные, лучше «Спутника» они объяснить не могут. Но будут ждать! Как модники ждут новой модной цацки.

Помните, на что Остап Бендер купил Элочку-Людоедочку, пытаясь выманить стул?!

— Вы знаете, сейчас в Европе и в лучших домах Филадельфии возобновили старинную моду — разливать чай через ситечко. Необычайно эффектно и очень элегантно.

Эллочка насторожилась!

В общем, эта группа падка на моду.

И третья группа — плохо образованная масса народа, которая мистически верит, что их хотят чипировать, и прочая муть.

Я не знаю точно, в каких пропорциях делится наш народ, который еще не переболел ковидом, и не хочет прививаться, но каждый из таких «протестантов» обязательно входит в одну из этих групп.

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