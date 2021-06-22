«Казалось, единственный шанс упущен. Помогла пандемия». Как фото войны покорили Германию

«Конечно, никаких планов по возвращению вложений у нас нет. Вход на выставку бесплатный, ее посетят много немецких школьников, и это здорово. Они увидят размах той войны глазами русского солдата».

Ефим Халдей — автор знаменитого на весь мир фото «Знамя победы», на котором трое советских бойцов устанавливают Советский флаг над зданием Рейхстага. Также фотограф известен как человек, снимавший Нюрнбергский процесс, где судили верхушку нацистской Германии.

В 2017 г. его работы выставлялись в Екатеринбурге — это был совместный проект адвокатского бюро LOYS, Ельцин Центра и дочери фотографа Анны Халдей. Как вспоминает глава LOYS Денис Пучков, провести то событие помог случай. О том, что спустя двадцать лет тяжбы в Нью-Йоркском суде фотографии Ефима Халдея возвращаются на Родину, Денис узнал случайно. Дело в том, что сын фронтового друга Халдея в середине 90-х обманом заполучил у фотографа больше 3 тыс. негативов, обещал устроить выставку в США, часть работ продать (Ефим Халдей нуждался в деньгах). Однако пропал, и уже только после смерти фотографа и десяти лет поисков его дочь смогла выйти на обманщика, начать судебный процесс, выиграть и добиться возвращения фотоматериалов отца на Родину. Благодаря этой детективной истории и возникла идея провести выставку фотографий Халдея, с таким трудом вернувшихся на родину, поясняет Денис Пучков.

На открытии выставки в Ельцин Центре присутствовал и адвокат Дэниел Ротштейн, который вел процесс в Нью-Йорке, и Анна Халдей. Тогда Денис Пучков пообещал дочери фотографа провести еще одну экспозицию — но уже в самом Нюрнбергском трибунале, в том месте, где художник творил, где были сделаны знаменитые на весь мир снимки.

Я хотел, чтобы работы вернулись туда, куда их автор пришел пешком вслед за войной, которую он фиксировал и показывал с помощью своего главного оружия — фотокамеры, — говорит Пучков.

Однако путь фотографий Халдея в Нюрнберг растянулся — без связей в дипломатических кругах и удачи адвокату пришлось нелегко.

Во время Великой Отечественной войны Ефим Халдей был фотокорреспондентом ТАСС

Сначала Денис Пучков отправлял письменные запросы в музей истории Нюрнбергского процесса, однако ответа не получил и понял: сработать могут только личные контакты. Во время юридической конференции «Ковалевские чтения» он познакомился с генконсулом ФРГ в Екатеринбурге Штефаном Кайлем и рассказал ему о выставке в Ельцин Центре. Тот заинтересовался идеей новой экспозиции и убедил Отдел культуры немецкого посольства, что мероприятие в Нюрнбергском трибунале может быть интересным. Дипломаты связались с коллегами из российского МИД, постепенно идея Пучкова начала двигаться, и уже в июле 2020 года ему написали из Российского посольства в Берлине — пригласили на встречу.

После начались переговоры дипломатической миссии России, правительства Баварии и Мемориального комплекса «Нюрнбергские трибуналы» о проведении выставки. Диалог осложнял выбор места экспозиции. Изначально был предложен Дворец Юстиции в Нюрнберге, чему дипломаты крайне обрадовались, но буквально через пару месяцев немецкая сторона сообщила: Дворец закрывается на ремонт. И предложили в качестве альтернативы здание администрации Нюрнберга. Этот вариант устраивал всех, и позже, по итогам успешно проведенных дипломатических переговоров, Пучков полетел в Нюрнберг, чтобы обсудить с сотрудниками музея детали организации экспозиции.

Удивительно, что немцы знают работы Халдея «в лицо». Они точно их описывали, говорили, какие именно снимки они хотели бы обязательно видеть на выставке. Мы обговорили, что сделаем и лекцию о роли военных фотокорреспондентов — ведь они, по сути, создают доказательства преступлений. Это интересно с точки зрения права. Сами представители музея больше интересовались самой жизнью: например, бытом советской делегации на Нюрнбергском процессе. Об этом им ничего не было известно, в то время как о жизни делегаций всех других стран-участниц процесса музей имел много информации. А еще они хотели говорить о самом Халдее — каким он был, как работал и жил. Это очень тронуло Анну Ефимовну, — вспоминает Денис Пучков.

А дальше на стадии подготовки экспозиции в дело вмешалась пандемия, и в год 75-летия Великой Победы выставка не состоялась. Денис Пучков вспоминает: было ощущение, что единственный шанс упущен, и показать работы Халдея в Нюрнберге просто не суждено. Но адвокат не оставлял надежды и продолжал поддерживать связь с работниками мемориального комплекса. Спустя полгода после «пандемического» провала экспозиции ему позвонил куратор музея Штеффен Либшер и задал вопрос: «Денис, что у нас с выставкой Халдея?». Штеффен подробно объяснил ситуацию со сложностью размещения фоторабот в мемориальном комплексе и Дворце юстиции, коридоры которого не подходят для экспозиции — там нет должного света и прочих необходимых условий. В зале 600, где проходил трибунал, тоже нет возможности разместить снимки Халдея — этот зал и есть экспозиция сам по себе. Помещение над ним также является музеем, там размещены предметы и снимки, связанные с Нюрнбергским процессом.

Но вот удача, — сообщал куратор. — Мэрия выкупила здание автосервиса рядом с музейным комплексом и передала его музею. Этот зал решено отремонтировать и приспособить под проведение сторонних выставок. И открыть это арт-пространство предлагается фотоработам Халдея.

Новое арт-пространство подошло для экспозиции Ефима Халдея наилучшим образом

Штеффен добавлял, что здание уже практически отремонтировано, и выставка советского фотографа может быть стартовать в конце апреля 2021 года. Денис Пучков вспоминает, что согласился не раздумывая, хотя времени на подготовку было катастрофически мало. Если исключить почти нерабочий в Германии декабрь (Рождество) и почти нерабочий в России январь (Новый год), оставалась всего пара месяцев, за которые нужно было успеть подобрать все снимки, отпечатать их, оформить работы в рамы и паспарту, подготовить все необходимые для вывоза материалов из страны документы, сделать каталог и т.д.

Работали в очень жестком графике, рассказывает Денис Пучков, снимки печатали в Москве, проявляя и ретушируя. Обрамляли работы в Екатеринбурге, затем команда Пучкова доставила их в МИД России в специально упакованных коробках, а уже из Москвы диппочтой экспонаты были переправлены в Нюрнберг. Там генконсул России в Германии официально и торжественно передал работы Халдея музею.

Немецкая сторона была поражена качеством работ, — говорит Денис Пучков.

В итоге в конце апреля выставка была готова стартовать и началась бы с торжественного приема премьер-министра Баварии, мэра Нюрнберга и посла России в Германии непосредственно в зале 600, где проходил трибунал. Однако снова вмешалась пандемия: в Германии выросла заболеваемость Covid-19, власти приняли решение закрыть музеи для посетителей. Открытие пришлось перенести в онлайн. К мероприятию в Zoom присоединились также несколько сотен немцев, после многие посетили выставку в онлайн-формате на сайте музея. На следующий день в ИА «ТАСС» прошла пресс-конференция с участием представителей МИД, Госдумы РФ, Генеральной прокуратуры, Дениса Пучкова, его коллеги Игоря Бушманова и Анны Халдей.

Экспозиция в Нюрнберге должна была проходить с 23 апреля по 20 июня 2021 г., но с учетом пандемической ситуации музей был закрыт, и время бесследно уходило. Но и тут пришла удача, рассказывает глава LOYS. Во время его визита в Нюрнберг 7 мая Штеффен Либшер сообщил: кривая заболеваемости коронавирусом пойдет на спад в июне, тогда можно будет увидеть работы Халдея вживую.

Но есть еще одна хорошая новость, — продолжал куратор. — Мы можем продлить экспозицию до октября!

Денис был очень рад: вместо двух запланированных изначально месяцев выставка будет идти почти полгода. Оказалось, организаторы следующих за ней мероприятий решили взять паузу, так появилась возможность поработать и в самые лакомые с точки зрения ивентов месяцы: все лето и сентябрь. Анна Халдей тоже была рада такой возможности. В итоге известные на весь мир работы ее отца смогут увидеть еще больше посетителей Музейного комплекса в Нюрнберге.

Все отзывы, которые я слышал об экспозиции, очень добрые. Когда я был там 7 мая, многие благодарили, говорили спасибо, — говорит Денис Пучков. — Мы спонсировали большую часть работ, наша команда вложила очень много сил в то, чтобы выставка получилась, и я очень горд, что этот масштабный с точки зрения замысла и воплощения проект удалось реализовать. Пусть и спустя долгие четыре года — сейчас уже кажется, что 2017 год, когда все только начиналось, был в какой-то другой жизни. Конечно, никаких планов по возвращению вложений у нас нет. Вход на выставку бесплатный, ее этим летом посетят много немецких школьников, и это здорово. Они увидят размах той войны глазами русского солдата. Мы с женой и детьми едем в Нюрнберг в июне — моя семья должна это увидеть.

Любопытно, что в Нюрнберге живет троюродная сестра Анны Халдей. Она вместе с мужем и племянником была на выставке работ своего знаменитого дяди. Как рассказывал Денису Пучкову Штеффен Либшер, было много эмоций — и радости, и слез.

Вообще в этой истории много удивительных совпадений: и то, что родственница Халдеев давно живет именно в Нюрнберге, и то, что в московском Посольстве России в Берлине оказался наш земляк-екатеринбуржец, который здорово помог, а также тот факт, что под выставку выделили отдельное здание. Все сложилось наилучшим образом, новое здание настолько органично вплетено в городскую среду, что, гуляя по городу, ты непременно выйдешь на него и окажешься внутри, сам того не желая. Я лично в этом убедился. У меня есть стойкое ощущение, что эту выставку нам удалось организовать не без Божьей помощи, и даже пандемия нам помогла оставить работы Халдея в Нюрнберге до 3 октября 2021 года. Значит, мы все сделали правильно, — делится глава LOYS.

После окончания выставки в Нюрнберге работы Ефима Халдея вернутся в Россию, их дальнейшую судьбу будет определять наследница фотографа.

Моя миссия на этом выполнена, — резюмирует Денис Пучков. — Но если Анна Ефимовна попросит помочь, я не смогу отказать.

Фото предоставлены Денисом Пучковым