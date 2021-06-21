В России 4 дня подряд более 17 тыс. заболевших ковидом. Массовые мероприятия отменяют

Заболеваемость коронавирусом в некоторых регионах превысила предыдущие пиковые значения. На этом фоне повышается интерес к вакцинации, но требование о ее обязательности зачастую непонятно бизнесу.

За последние сутки в России выявлено 17 378 заболевших коронавирусом, умерли 440 человек, полностью выздоровели 8 361, сообщил оперативный штаб. Четвертый день подряд официально регистрируется более 17 тыс. новых случаев Covid-19. Более половины случаев приходится на Москву (7584 человека), Московскую область (1811) и Санкт-Петербург (1046 случаев).

Всего с начала пандемии в стране зафиксировано 5,33 млн заболевших коронавирусом, официально от него умер 129 801 человек, выздоровели 4 878 333 человека.

На фоне роста заболеваемости власти Москвы и многих других регионов требуют от работодателей обеспечить уровень вакцинации среди сотрудников в 60%: прежде всего речь идет об организациях, работающих в сфере общепита, услуг, транспорта, ЖКХ, образования и культуры.

Вместе с тем ассоциация «Русбренд», которая объединяет PepsiCo, Nestle, Unilever и других крупных игроков, попросила мэра Москвы Сергея Собянина разъяснить, какие именно торговые компании попадают под требование об обязательной вакцинации и нужно ли вакцинировать сотрудников оптовой торговли.

Сворачиваются также массовые мероприятия: губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил об отмене музыкального фестиваля Ural Music Night, закрытии фан-зоны Евро-2020 и отмене школьных выпускных.

Ученые Санкт-Петербургского государственного университета прогнозируют, что пик новой волны пандемии придется на конец июня — в день будет порядка 25 тыс. новых заболевших.