Старинную усадьбу в квартале небоскребов выкупили за 19,5 млн рублей

Ландшафтная компания купила у УГМК особняк на улице Февральской революции, чтобы отреставрировать ее и разбить сад, который будет доступен всем горожанам.

Старинную усадьбу на улице Февральской революции, 27 выкупила ландшафтная компания «Green Park». Как сообщили DK.RU в компании, три года назад объект культурного наследия был приобретен УГМК-Холдингом за 15,2 млн руб., в 2020 г. здание взяла в долгосрочную аренду компания «Территория ландшафтных решений Green Park». В этом году арендаторы приобрели старинный особняк за 19,5 млн руб.

Новые владельцы планируют отреставрировать здание и создать рядом с усадьбой небольшой сад, открытый для посещения.

В первую очередь новый собственник займется ремонтом кровли, затем будут проведены реставрация окон и установка современной системы отопления. В особняке проведут новую электропроводку, которая не менялась с советских времен. Всеми работами будут заниматься подрядчики, имеющие лицензию Министерства культуры РФ на работу с объектами культурного наследия.

Ремонт уже начат. Он коснулся зала для лекций и санузла. Внутренняя планировка усадьбы останется прежней: центральную комнату и холл с камином будут использовать для приема гостей, проведения праздников и мероприятий. Рядом со входом устроят библиотеку, в остальных помещениях устроят рабочие кабинеты дизайнеров. Ежегодно в особняке будут проводиться ландшафтный форум и «зеленый лекторий» фестиваля «Атмосфера», а также ежемесячные лекционные занятия школы «Green Park». Как ранее писал DK.RU, реставрация оценивается в сумму порядка 20 млн руб.

Наша команда планирует сделать небольшой сквер около особняка: после окончания строительных работ он будет открыт для всех желающих. Приусадебный участок будет выполнен в стиле русского модерна. Наша компания столько раз создавала зеленые пространства заказчикам, а теперь всем нам так хочется утроить сад для себя: где нам, нашим гостям, жителям города будет комфортно и интересно, — говорит Юлия Сорокина, собственник и директор компании «Территория ландшафтных решений Green Park».

Деревянный особняк на углу бывших улиц Ломаевской и переулка Щипиловского был построен в 1900-х годах. Ориентиром отсчета служит дата «1907», сохранившаяся на камине, который выполнен из Каслинского чугуна на одноименном заводе. Предположительно, автором проекта дома был Иван Янковский — городской архитектор Екатеринбурга в 1907—1914 гг. Проект дома выполнен в стиле модерн, архитектуру здания и внутреннее убранство отличают отказ от прямых углов и линий в пользу плавных, изогнутых — в подражание природным формам растений.

Владел домом Михаил Петрович Соколов, первый главный врач Екатеринбургской железнодорожной больницы, а после революции — министр здравоохранения при правительстве Колчака. В годы советской власти в здании в разное время располагались: детский сад, детский дом, ПО «Уралэнергоцветмет» и другие организации. До 2018 года здание занимала Национально-культурная автономия татар Свердловской области.

Рядом с особняком в пределах улиц Челюскинцев — Бориса Ельцина — Боевых дружин — Октябрьской революции в течение 10 лет планируют построить пять небоскребов и гастромолл.