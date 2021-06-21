Растрата 19,3 млн рублей. В Свердловской области завершен крупный долгострой

В Кольцово должны были появиться пять десятиэтажек, но застройщика «Диарт-Урал» уличили в нецелевом использовании средств дольщиков. Стройка остановилась в 2016 году.

В Екатеринбурге сдали два дома жилого комплекса «Кольцовский дворик». Квартиры в них получили 127 дольщиков.

История этой стройки началась в 2013 г. По проекту, в районе ул. Авиаторов — Ракетная — Спутников должны были появиться пять десятиэтажек с пристроенным детсадом, двумя подземными парковками и трансформаторными подстанциями. Первые дома планировалось сдать в 2016 г. Застройщик ООО «Диарт-Урал» успел привлечь деньги более 400 человек. Но в 2016 г. все работы встали, и люди не получили квартиры, ЖК «Кольцовский дворик» был признан проблемной стройкой.

Застройщик был уличен в нецелевом использовании средств участников долевого строительства. В ходе проверки компании выявилось: фирма потратила 19,3 млн руб. и должна была внести эти деньги на свой расчетный счет, отразить операцию в бухучете и пустить средства на достройку жилого комплекса в районе ул. Авиаторов — Ракетная — Спутников. Однако компания не предоставила в нужный срок документы, подтверждающие фактическую оплату средств, отраженных в бухгалтерском учете как затраты на строительство объекта, писал DK.RU.

Новым инвестором строительства губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назначил Свердловское агентство ипотечного жилищного кредитования. Агентство получило три недостроенных дома. Один был готов на 70%, готовность двух других составляла 5%. 94 дольщика в 2018 г. обменяли купленные в «Кольцовском дворике» квадратные метры на жилье в ЖК «Рощинский». Затем был достроен первый десятиэтажный дом долгостроя, и квартиры получили еще 145 человек.

Добавим, что проблема обманутых дольщиков в Свердловской области окончательно не решена: в регионе, по данным департамента информполитики губернатора, остается 25 проблемных объектов.