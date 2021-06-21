Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 19.06
72,22
85,99
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Растрата 19,3 млн рублей. В Свердловской области завершен крупный долгострой

Растрата 19,3 млн рублей. В Свердловской области завершен крупный долгострой
Иллюстрация: ДиП Свердловской области

В Кольцово должны были появиться пять десятиэтажек, но застройщика «Диарт-Урал» уличили в нецелевом использовании средств дольщиков. Стройка остановилась в 2016 году.

#ДОЛГОСТРОЙ#НОВОСТИ

В Екатеринбурге сдали два дома жилого комплекса «Кольцовский дворик». Квартиры в них получили 127 дольщиков.

История этой стройки началась в 2013 г. По проекту, в районе ул. Авиаторов — Ракетная — Спутников должны были появиться пять десятиэтажек с пристроенным детсадом, двумя подземными парковками и трансформаторными подстанциями. Первые дома планировалось сдать в 2016 г. Застройщик ООО «Диарт-Урал» успел привлечь деньги более 400 человек. Но в 2016 г. все работы встали, и люди не получили квартиры, ЖК «Кольцовский дворик» был признан проблемной стройкой

 

Застройщик был уличен в нецелевом использовании средств участников долевого строительства. В ходе проверки компании выявилось: фирма потратила 19,3 млн руб. и должна была внести эти деньги на свой расчетный счет, отразить операцию в бухучете и пустить средства на достройку жилого комплекса в районе ул. Авиаторов — Ракетная — Спутников. Однако компания не предоставила в нужный срок документы, подтверждающие фактическую оплату средств, отраженных в бухгалтерском учете как затраты на строительство объекта, писал DK.RU.

 

Новым инвестором строительства губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назначил Свердловское агентство ипотечного жилищного кредитования. Агентство получило три недостроенных дома. Один был готов на 70%, готовность двух других составляла 5%. 94 дольщика в 2018 г. обменяли купленные в «Кольцовском дворике» квадратные метры на жилье в ЖК «Рощинский». Затем был достроен первый десятиэтажный дом долгостроя, и квартиры получили еще 145 человек.

 

Добавим, что проблема обманутых дольщиков в Свердловской области окончательно не решена: в регионе, по данным департамента информполитики губернатора, остается 25 проблемных объектов. 

Автор: Анна Хлебникова
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Больше стариков — крепче экономика. Как увеличение продолжительности жизни спасет мирБольше стариков — крепче экономика. Как увеличение продолжительности жизни спасет мир
  • Уральский производитель поставит компании «Сибантрацит» экскаваторы ЭКГ-12КУральский производитель поставит компании «Сибантрацит» экскаваторы ЭКГ-12К
  • Запуск «бесковидных» ресторанов. Ялту закрыли из-за наводнения. Главное 18 июняЗапуск «бесковидных» ресторанов. Ялту закрыли из-за наводнения. Главное 18 июня
  • На Урале впервые пройдет фестиваль сап-сëрфинга VIZ SUP FESTНа Урале впервые пройдет фестиваль сап-сëрфинга VIZ SUP FEST
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.