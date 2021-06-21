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DK.RU объявляет сбор вопросов к прямому эфиру о бережливом производстве

DK.RU объявляет сбор вопросов к прямому эфиру о бережливом производстве
Иллюстрация: Урало-Сибирская профильная компания

22 июня в 16.00 «Деловой квартал» проведет прямой эфир с Александром Казаковым, гендиректором Фонда технологического развития промышленности Свердловской области.

#СПЕЦПРОЕКТЫ#НОВОСТИ

Прямой эфир пройдет в аккаунте DK.RU в Instagram. Александр Казаков расскажет о том, как промышленные предприятия региона смогли увеличить выручку и выработку после участия в нацпроекте «Производительность труда».

Сделать эфир еще более интересным и живым помогут ваши вопросы. Если вам интересно, что такое бережливое производство, и как опыт оптимизации промышленных предприятий можно переложить на другие виды бизнеса, пишите на почту konovalova_ma@dk.ru. Ждем ваши вопросы к прямому эфиру.

Напомним, нацпроект «Производительность труда» стартовал в 2018 году. Его задача — добиться к 2024 году ежегодного роста производительности труда на 5%. Для реализации программы был создан Федеральный центр компетенций и региональные центры компетенций. Эксперты центров компетенций приходят на предприятия и помогают оптимизировать производственные и бизнес-процессы на одном из участков, увеличивая производительность и снижая издержки.

В качестве основы для этой программы взяли известную во всем мире концепцию бережливого производства. Кроме того, предприятиям-участникам нацпроекта оказывается комплексная поддержка. Они получают доступ к программе профессиональной переподготовки управленческих кадров, налоговые преференции, льготное финансирование, кроме того, им помогают выходить на новые зарубежные рынки.

Автор: Андрей Каяк
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