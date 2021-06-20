На Урале впервые пройдет фестиваль сап-сëрфинга VIZ SUP FEST

Желающим посоревноваться в спортивных дисциплинах предлагают марафон на 5 км, спринт на 200 м и зрелищную гонку. Профессионалы и новички состязаются отдельно, а любителям выдадут бесплатный сап-борд.

Серфинг стоя с веслом на доске — это относительно новый вид водного спорта. Соревнования по сап-серфингу в России проводятся с 2011 г., а этим летом в первый раз пройдут в Уральской столице. 26 июня в Екатеринбурге на Верх-Исетстком пруду пройдет масштабный фестиваль для всех любителей сап-серфинга VIZ SUP FEST, приуроченный к 95-летию Верх-Исетского района. Мероприятие пройдет на ул.Фролова, 54а. Организаторы приготовили зону для зрителей с музыкой, развлечениями на открытом воздухе и фудмаркетом. Вход бесплатный.

Первые официальные соревнования по сап-бордингу для всех желающих в Екатеринбурге: спортсменов, любителей, гостей города. Мы очень ждали это событие с 2018 года. Это показатель того, как развивается сап-сообщество в городе, — рассказал Михаил Пальцев, основатель URALSURF.

В программу фестиваля, помимо основных соревнований, также входят мастер-классы по йоге, баланс-борду и серф-воркауту. Финалом фестиваля станет костюмированный карнавал на воде, в котором могут принять участие все желающие. Одновременно на сап-борды встанет более 500 участников, они создадут первый в России сап-хоровод по пруду вокруг о. Маленький. Зрители смогут выбрать лучших участников в нескольких номинациях: «Мисс SUP», «Мистер SUP», «SUP Питомец». Карнавал посетят гости из Перми, Челябинска, Тюмени и других городов Урала.

Регистрация участников соревнований и карнавала уже началась. Условия регистрации на страничке фестиваля, а также в аккаунте сап-команды Екатеринбурга в Instagram.

Ранее DK.RU рассказывал, что в Свердловской области впервые пройдут всероссийские соревнования парапланеристов. Регион примет соревнования по спорту сверхлегкой авиации «Кубок Урала 2021» в дисциплине «Параплан — парящий полет». Кубок пройдет с 19 по 25 июня 2021 г. в Камышловском районе на территории парадрома Булдаковка.