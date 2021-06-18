Больше стариков — крепче экономика. Как увеличение продолжительности жизни спасет мир

Принято считать, что старение нации неминуемо приводит к проблемам, ведь на пенсионеров тратятся огромные бюджеты, в том числе для медицинской помощи. А если посмотреть на ситуацию с другой стороны?

В книге «Смерть должна умереть» ученый Хосе Луис Кордейро и соучредитель Symbian инженер Дэвид Вуд доказывают, что рост продолжительности жизни приведет не к экономическому кризису на планете, а к процветанию этого мира. Они уверены: увеличив продолжительность жизни людей даже на несколько лет, можно добиться куда более сильной экономики. DK.RU выбрал из книги главное.

Дивиденд долголетия

Это понятие было введено в статье «В поисках дивиденда долголетия», опубликованной в 2006 г. в научном журнале The Scientist. Авторы статьи с оптимизмом отнеслись к научным перспективам борьбы с возрастными изменениями:

«…Науке о старении по силам то, на что не способны ни препараты, ни хирургия, ни модификация поведения, — продление лет моложавой энергичности и вместе с тем отсрочка всех дорогостоящих, ограничивающих и просто смертельных проявлений преклонного возраста».

Все это, полагали авторы, даст колоссальные экономические выгоды:

«За счет увеличения периода высокой физической и умственной работоспособности люди смогут дольше оставаться в числе работающих, вырастут их личные доходы и сбережения, а сдвиги демографии станут меньше влиять на программы пособий по возрасту. И есть причина полагать, что это приведет к процветанию национальных экономик».

Далее авторы перечислили разные способы, с помощью которых продление срока здоровой жизни могло бы привести к обогащению и людей, и целых сообществ:

1. Здоровые пожилые люди способны сделать больше сбережений и инвестиций, чем больные.

2. Как правило, здоровые пожилые люди являются более продуктивными членами общества.

3. Здоровые пожилые люди вызывают бурный подъем так называемых зрелых рынков, включая финансовые услуги, туризм, гостиничный бизнес и передачу материальных благ и доходов из поколения в поколение.

4. Улучшенное здоровье приведет к уменьшению пропусков учебы или работы и, как следствие, к лучшему образованию и более высоким доходам.

Количественная оценка «дивиденда долголетия»

Против концепции «дивиденда долголетия» обычно выдвигаются три основных аргумента:

1. Абсолютистское положение, что никакое накопление научных данных не способно более продлить здоровое долголетие человека на семь лет. Позиция его сторонников такова, что в настоящее время вне зависимости от уровня вложений невозможно повторить прогресс, подобный прошлому.

2. Подобные исследования будут чрезвычайно дороги, так что возможные экономические выгоды от увеличения продолжительности здоровой жизни нейтрализуются непомерными затратами на их получение.

3. Преимущества «дивиденда долголетия» носят лишь временный характер, поскольку значительные расходы на медицину для пожилых людей только откладываются, а не отменяются.

Мы решительно отвергаем первый аргумент относительно того, что в области здорового долголетия больше не состоится крупных открытий. Напротив, нам осталось лишь выяснить их количество, сроки и объем затрат. Это подводит нас ко второму аргументу. Он заслуживает большего внимания, поэтому мы попытаемся подсчитать цену вопроса.

Цифры можно почерпнуть из статьи «Существенные выгоды для здоровья и экономики от замедления старения могут послужить основанием для нового направления медицинских исследований». Ее авторы начали с информации, что при сохранении существующего вектора развития систем здравоохранения расходы на программу Medicare в США к 2050 г. вырастут с 3,7% ВВП страны до гигантской цифры в 7,3%. Причина этому — факт, что по сравнению с прошлым длительность недееспособного состояния престарелых людей увеличилась:

«Несмотря на то, что борьба с болезнями продлила жизнь людей молодого и среднего возраста, данные свидетельствуют, что по достижении преклонных лет она может не увеличивать средний срок здорового существования: рост долголетия приводит к возрастанию показателей инвалидности, а длительность эффективной активности остается такой же, как раньше, если не становится меньше. По мере старения вероятность пасть жертвой какой-нибудь отдельно взятой болезни снижается. Вместо этого в организме накапливаются конкурирующие между собой обычно сопутствующие возрастным изменениям смертельные недуги, например, сердечные и онкологические заболевания, инсульт и болезнь Альцгеймера. Эти расстройства повышают риск смерти и становятся причиной старческих дряхлости и недееспособности».

В зависимости от характера медицинского прогресса, ожидающего нас в период 2010–2050 гг., авторы исследуют четыре сценария:

1. Сценарий «статус-кво», при котором за указанный период показатели смертности от болезней не изменятся.

2. Сценарий «отсроченного рака», при котором заболеваемость раком в период с 2010 по 2030 гг. снизится на 25%, а затем останется неизменной.

3. Сценарий «снижения ССЗ», при котором заболеваемость сердечно-сосудистыми заболеваниями в период с 2010 по 2030 гг. снизится на 25%, а затем останется неизменной.

4. Сценарий «замедления старения», при котором «смертность от факторов, подобных пожилому возрасту, в отличие от внешних рисков вроде травм или курения <…> к 2050 г. снизится на 20%».

Сценарии должны привести к увеличению ожидаемой продолжительности жизни: человеку, которому в 2030 г. исполнится 51 год, при «статус-кво» предстоит прожить еще в среднем 35,8 лет, при «отсрочке рака» — 36,9 лет, при «снижении ССЗ» — 36,6 лет и 38 лет при «замедлении старения». Последний вариант заходит дальше остальных, потому что затрагивает все возрастные заболевания, в то время как в двух других люди остаются уязвимыми ко всем болезням, за исключением той, на исцелении которой сосредоточен конкретный вид вмешательства.

Увеличение средней продолжительности жизни незначительно — всего около года в сценариях развития, связанных с конкретными заболеваниями, и 2,2 года при варианте замедленного старения. Но тем поразительнее финансовые последствия торможения болезней. По оценке авторов, с учетом ожидаемых расходов, связанных с государственными программами (такими как здравоохранение для пожилых или обездоленных, страхование по инвалидности, взносы на социальное обеспечение и т. д.), и прироста производительности труда, к 2060 г. хозяйственная выгода от сценария замедления старения составит $7,1 трлн. Тому поспособствуют два обстоятельства:

1. Уменьшится количество пожилых людей с ограниченными возможностями.

2. Увеличится количество престарелых, которые не будут являться инвалидами.

Это еще одна причина, по которой приоритет должен быть отдан омоложению, а не продолжению лечения отдельных заболеваний. В отношении упомянутых цифр неизбежно возникнет много сомнений. Однако даже если бы главная цифра в $7,1 трлн была в корне неверной, преимущества все равно остались бы весьма значительными и, что особенно интересно, появились бы благодаря совсем небольшому — всего на какие-то 2,2 года — увеличению продолжительности жизни. Представьте, насколько огромной могла бы оказаться выгода от большего прироста.

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