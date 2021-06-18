Запуск «бесковидных» ресторанов. Ялту закрыли из-за наводнения. Главное 18 июня

В Москве оказывать плановую медицинскую помощь будут только привитым пациентам. Крым затопило после сильнейших ливней. В Москве задержали бывшего зампреда Центробанка.

В Москве в качестве эксперимента появятся «бесковидные» рестораны, заявил мэр столицы Сергей Собянин, анонсировав продление антикоронавирусных ограничений до 29 июня. «Бесковидные» заведения подразумевают, что 100% сотрудников там вакцинированы, а приходящие гости либо поставили прививку или переболели и имеют антитела. Такие рестораны смогут работать без ограничений. Предполагается, что для их посещения будет нужен QR-код, подтверждающий вакцинацию — его можно будет скачать с сайта госуслуг. На первом этапе планируется протестировать систему в 15-20 заведениях.

К ухудшению ситуации с коронавирусом в России привели низкие темпы вакцинации и «тотальный нигилизм граждан по отношению к ограничениям», а также коварство самой инфекции, посчитал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Но он назвал «полной глупостью» утверждения о провале борьбы с пандемией.

В больницах Москвы будут оказывать плановую помощь только привитым пациентам, за исключением больных онкологическими заболеваниями и заболеваниями крови, сообщил Мосгорздрав. Ограничения не распространяются на тех, кому противопоказана прививка от коронавируса.

Ялту затопило после мощного ливня

17 июня на Крым обрушился циклон: на востоке полуострова выпала двухмесячная норма осадков, введен режим ЧС. Сильнее всего пострадали Керчь, по многим улицам которой передвигаться можно было только вплавь, и Ялта: сильные потоки воды сносят припаркованные машины, въезд в город закрыт, туристов и местных жителей эвакуируют из затопленных зон. Центральное водоснабжение отключено, некоторые районы остались без света.

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что будет докладывать о ситуации после ливней на полуострове президенту России Владимиру Путину и попросит его о выделении финансовой помощи.

В Москве задержали бывшего зампреда Центробанка

В Москве задержали заведующего кафедрой «Фондовые рынки и финансовый инжиниринг» РАНХиГС Константина Корищенко по делу о крупной растрате, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. С 2002 по 2008 гг. Корищенко занимал пост зампреда ЦБ, а в 2012 г. возглавил «Инвестбанк», у которого в конце 2013 г. была отозвана лицензия.

Задержание Корищенко связано с делом директора Института госслужбы и управления РАНХиГС Игоря Барцица, пишет РБК со ссылкой на источник. Тот был задержан в декабре 2020 г. Вместе с ним по делу проходит декан факультета государственного управления экономикой РАНХиГС Светлана Ларина, она находится под домашним арестом. Оба обвиняются «в хищениях денежных средств путем их систематического получения от подчиненных за необоснованное начисление дополнительной заработной платы». В РАНХиГС утверждали, что были похищены не бюджетные деньги.