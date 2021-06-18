«Лучше как следует обдумать». Главный эпидемиолог города — о прививке от коронавируса

Ситуация с прививками в РФ обостряется, в ряде регионов уже говорят об обязательной вакцинации определенных групп граждан. Что делать людям с хроническими заболеваниями, искать ли повод для медотвода?

Заболеваемость коронавирусом начала расти сразу в ряде регионов России. Людей активно призывают вакцинироваться, для сотрудников части компаний наличие прививки стало обязательным условием работы. Екатеринбуржцы ждут, что и на Урале проблема с вакцинацией встанет намного острее, и пока одни морально готовятся идти за своей дозой вакцины, другие придумывают способ получить медотвод. На данный момент в регионе поставлено свыше 540 тыс. прививок, из них более 96% препаратом «Спутник V».

О том, кому можно законно не ставить прививку и как она может повлиять на здоровье людей с хроническими заболеваниями, ЕАН рассказал главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов.

По словам эксперта, все три вакцины, которыми прививают россиян, имеют одинаковую эффективность и предназначены для людей старше 18 лет. Но если «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» разрешены для пенсионеров, «КовиВак» пока можно ставить только людям до 60 лет. «Причина не в каких-то противопоказаниях, а просто центр Чумакова еще не успел оформить все необходимые для этого документы», — уточнил Харитонов.

Противопоказания у всех вакцин схожи: беременность, кормление грудью, сильные аллергические реакции, в том числе на ранее введенные вакцины, обострение острых и хронических заболеваний.

Ставить ли прививку людям с хроническими заболеваниями?

— Нужно понимать, что такие люди очень тяжело переносят коронавирус. Именно в этой категории наибольшее количество летальных случаев. Сейчас многие идут и просят медотвод, но нужно осознанно относиться к ситуации. Сейчас из всех вакцинированных более 35% пожилые люди, среди них есть и те, кому по 80, по 95 лет. А у пожилых, как правило, имеются хронические заболевания. Никаких серьезных осложнений ни у кого не возникло.

Эпидемиолог напомнил, что пожилые люди долгое время находились в изоляции, что не очень хорошо повлияло на их иммунитет.

— Никаких серьезных обострений хронических заболеваний у прививающихся не возникает. Пожилые люди вообще очень легко переносят вакцинацию, так как у них иммунная система работает медленнее, не так энергично, как у молодых. Это молодые люди чаще испытывают недомогание после прививки.

Конечно, медотвод у лечащего врача людям с хроническими заболеваниями можно взять всегда. Но лучше как следует обдумать, проконсультироваться со специалистом.

А что с новой формой коронавируса, индийским штаммом?

По словам Александра Харитонова, вакцина эффективна от всех штаммов COVID-19: и от индийского, и от британского, и от южно-африканского. Основа вируса — одна, и от нее вакцины защищают.

На вопрос о том, почему же многие люди пытаются всеми силами избежать прививки, эпидемиолог ответил так:

Хорошо работают антипрививочники. Вспомним конец 80-х — начало 90-х, когда они развернули обширную кампанию против вакцинации от дифтерии, и мы массово хоронили и взрослых, и детей. Такая же кампания была развернута и против гриппа, а в итоге вакцина также показала эффективность. Думаю, сейчас аналогичная ситуация.

Напомним, ранее DK.RU писал о том, что в Москве зафиксировали более агрессивный штамм вируса. В считанные дни число заболевших в столице выросло с 3 тыс. до 7 тыс.

Во вторник, 15 июня, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев не исключил введение в регионе новых ограничений из-за роста ухудшения эпидемиологической обстановки.