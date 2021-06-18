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Пропал бизнес в РФ и дом за 4 млн евро. Дети уральского бизнесмена ищут наследство

поселок Довиль
поселок Довиль. Иллюстрация: doville-poselok.ru

Дети олигарха из Екатеринбурга заявили, что из их наследства исчезли миллиарды рублей. Они разыскивают деньги в России и во Франции и готовятся к суду в Екатеринбурге.

#СКАНДАЛ#НОВОСТИ

Наследство дети владельца добывающих компаний Урала и строителя бизнес-центра «Демидов» Марса Шарафулина разыскивают уже пять лет. В 2000-е бизнесмен был одним из самых влиятельных предпринимателей региона, но в 2009-м году сбежал во Францию после того, как на него завели уголовное дело. Чтобы имущество не арестовали, миллиардер переписывал активы на подставных лиц, в том числе на гражданскую жену Елену Чередник, пишет E1.

Шарафулин внезапно умер в 2016 г. от тромбоза, ему было всего 47 лет. Пятеро его детей и мать разделили между собой 2 млн евро, в эту сумму входили недвижимость во Франции и в Екатеринбурге, счета в швейцарском и российском банках. Но все предприятия в России из собственности будто исчезли. Елена Чередник заявила тогда, что бизнес в России уже много лет не принадлежит Шарафулину.

Бизнесмен некогда владел Северским гранитным карьером и Асбестовским дробильно-сортировочным цехом. Кроме того, в активах Шарафулина были предприятия в области строительства — Ревдинский кирпичный завод, Сажинский карьер, Ревдинский завод ЖБИ. Также он был застройщиком бизнес-центра «Демидов».

Наследники в попытках найти пропавшую часть наследства обратились в суд во Франции.

«Промышленные инновации» (компания, в  которую Шарафулин объединил все российские активы) перешли под контроль Чередник постепенно. В 2008 году она получила одну акцию, в 2012 (начался процесс экстрадиции) — 28 акций, в 2014 году силовики начали искать его имущество и арестовывать, тогда передано еще 70 акций. Но одну акцию Шарафулин оставил за собой. Она была скрыта и не попала в состав наследства, но одна сотая от миллиардного состояния — тоже деньги, — поясняет юрист Евгений Петров, к которому обратилась дочь бизнесмена. — Акционерное общество в 2016 году ликвидировали. Имущество продано Сергею Мазуркевичу. Куда? За сколько? Мы не знаем. Но до 2016 года компания была состоятельной.

Расследование во Франции раскрыло также, что Шарафулин с 2009 года платил коммунальные платежи за дом в Московской области, в коттеджном поселке Довиль. При этом коттедж был оформлен на компанию, зарегистрированную в Монако. В 2016-м бизнесмен якобы продал его адвокату Грегуару Ренкуру (за 990 евро, хотя коттедж стоит примерно 3–4 млн евро), который вел сначала дела самого бизнесмена, а потом помогал гражданской супруге, но у адвокатов есть сомнения в законности предоставленных документов. После смерти бизнесмена за дом накопился долг в несколько миллионов.

Сама Елена Чередник не комментирует ситуацию.

Дело рассмотрят в Областном суде 24 июня. Евгений Петров рассказал, что на заседание приглашены финансовый директор «Промышленных инноваций» до 2013 г. и бывший гендиректор компании. Наследники уверены, что коллеги отца смогут подтвердить, что именно Шарафулин управлял бизнесом, а также уточнят стоимость фирмы.

Ранее DK.RU писал о том, как делят компанию наследники создателя Natura Siberica Андрея Трубникова. 

Автор: Александра Клименко
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