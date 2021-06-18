Половина студентов на Урале хотят свой бизнес, но «буксуют». Чего им не хватает?

«Не стоит думать, что только учеба поспособствует первому шагу. Надо брать и делать, ты не глупее всех». Почему студенты хотят стать предпринимателями и что им мешает?

46,5% студентов среднего профобразования в Свердловской области хотят стать предпринимателями или считают это занятие перспективным, говорится в опросе, который провела Екатерина Первушина, студентка 3 курса Уральского политехнического колледжа. Суммарно 26,1% респондентов признались, что предпочли бы предпринимательству наемный труд, еще 27,4% сказали, что пока не знают, готовы ли к этому в будущем. Всего в интернет-опросе участвовали 387 студентов СПО Свердловской области, в том числе 260 человек из Екатеринбурга.

Из тех, кто хочет начать свое дело, 25,6% обдумывают идеи, 13,3% уже разрабатывают проект, 21,1% — получает знания, а 21,7% респондентов — не делают ничего. 5% заявили, что их бизнес уже приносит доход. Желание зарабатывать и стать финансово независимым, реализовать свою мечту, создать свой продукт и проявить лидерские качества — главные причины, по которым студенты хотят организовать свой бизнес.

47% опрошенных считают, что совершенно не готовы к ведению своего бизнеса. Уверены в своих знаниях лишь 11,4% респондентов, практически готовы 20,9% опрошенных студентов. Для тех, кто не хочет заниматься предпринимательством, основными демотиваторами стали: неуверенность в себе (60,5%), высокие риски (58,4%), отсутствие знаний (55,8%), идеи (50,6%), а также первоначального капитала (50,4%).

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Студенты СПО представляют предпринимателя как руководителя команды профессионалов: у него свободный график работы, он просчитывает финансы и риски, знает маркетинг и умеет вести проекты. Самыми предпочтительными сферами они считают ИТ, недвижимость, дизайн, маркетинг и рекламу, сферу красоты и спорта, наименее предпочтительными — делопроизводство, ЧОП, СМИ, управление персоналом.

Важными для своего дела студенты считают и связи. Впрочем, действующие предприниматели призывают относиться к ним с осторожностью.

Без связей, которые у меня были во время открытия бизнеса, было бы сложно начать. Но они сыграли злую шутку: дали хороший заказ на старте, но помимо этого — зависимость. Связи — это палка о двух концах, — признается владелец компании «Активные программы» Александр Докучаев.

Впрочем, для предпринимателя важнее soft skills, которые обычно не преподают в заведениях СПО. Выпускников часто не берут на работу без опыта, но работодатель понимает под «опытом» наличие именно «мягких навыков»: работу в проектах, умение выстраивать коммуникацию, навыки управления и работы в команде, считает консультант по кадровому менеджменту, учредитель «ЭйчАр Энд Файненс Групп» Елена Журавлева.

Вероятно, тот факт, что система образования не формирует у студентов soft skills, обесценивает наличие диплома для предпринимателя: 43,3% респондентов считают образование необязательным для бизнесмена. Необходимо не столько образование, сколько постоянное совершенствование навыков.

Студент Уральского политехнического колледжа — МЦК по специальности «Мехатроника и мобильная робототехника» Владислав Шадрин недавно открыл мастерскую по ремонту бытовой техники «Mind сервис». Во время учебы он не получил знаний о предпринимательстве, только некоторые «мягкие» навыки в рамках чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia.

Те знания, которые я получил на интернет-курсах, действительно помогают, ВУЗ — только с правовой точки зрения. На практике всегда нужно мониторить тренды и внедрять идеи как можно быстрее. Но не стоит думать, что только учеба поспособствует первому шагу в открытии бизнеса. Надо брать и делать, и не думать, что ты глупее всех, — говорит Григорий Соловьев, владелец интернет-магазина «Мармеладыч», студент УрФУ.

Как помочь студентам, заинтересованным в предпринимательстве?

Для тех почти 50% учащихся колледжей и техникумов, кто хотел бы в будущем заняться своим делом, но не знает, с чего начать, автор исследования рекомендует следующие меры помощи для мотивации:

В учреждениях СПО вводить и совершенствовать дисциплину «проектная деятельность». В качестве аттестационного этапа дисциплины организовывать ярмарку студенческих стартапов в бизнес-среде. Внедрить бизнес-наставничество, как результат ярмарки стартапов. Ввести курсы финансовой грамотности как дисциплину СПО. Развивать в процессе учебы в СПО «мягкие навыки» через систему тренингов, проектную деятельность, участие в конкурсах. Проводить среди студентов СПО тренинги и мастер-классы по развитию лидерских качеств. Помогать начинающим предпринимателям с первоначальным капиталом через систему грантов по результатам ярмарки проектов.

Автор: Екатерина Первушина, специально для DK.RU