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Медики госпиталя Тетюхина написали открытое письмо Михаилу Мишустину

Медики госпиталя Тетюхина написали открытое письмо Михаилу Мишустину
Иллюстрация: eanews.ru

Медработники просят премьер-министра разобраться с региональными выплатами за работу с пациентами, у которых был диагностирован COVID. Послание подписали 120 сотрудников госпиталя.

#КОНФЛИКТ#НОВОСТИ

120 медработников ООО «Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр им. В.В. Тетюхина» подписали открытое письмо, направленное в адрес председателя правительства РФ Михаила Мишустина.

Они просят разобраться с выплатами, которые полагаются им за работу с пациентами с COVID-19. В обращении сказано, что в 2020 г. медработники оказывали помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией, «в том числе в круглосуточном стационаре для ковид-больных, и лицам из групп риска заражения», но положенных региональных выплат не получили. Федеральные выплаты, уточняют медики, они получили в полном объеме:

В соответствии с Постановлениями Правительства РФ No415 от 02.04.2020 г., 1762 от 30.10.2020 г. медицинским работникам УКЛРЦ федеральные специальные социальные выплаты осуществлены полностью. Региональные выплаты за оказание медицинской помощи пациентам с диагнозом COVID-19 за 2020 г/ мы до настоящего времени не получили. В нарушение законодательства областной Минздрав немотивированно и безосновательно отказывает нам в самом праве на получение субсидий на дополнительные выплаты за 2020 г/, предусмотренные Указом Губернатора Свердловской области от 18.06.2020 г/ No323-УГ.

Также медработники уточняют, что все расчеты для начисления региональных выплат были предоставлены своевременно.

Наши неоднократные обращения в органы исполнительной власти Свердловской области и органы прокуратуры оказались безрезультатными, а по форме реагирования формальными бессодержательными отписками. Мы считаем, что нарушение законодательства со стороны Минздрава области в настоящее время привели к грубым ущемлениям наших прав на вознаграждение за труд в соответствии с ч.3 ст.37 Конституции РФ, — говорится в письме.

Разобраться в ситуации медработники просят Михаила Мишустина.

Ранее DK.RU писал о том, что госпиталь Тетюхина обратился за помощью к Владимиру Путину. Президента просили решить вопрос с государственным заданием для клиники на 2021 год.

В мае команда госпиталя просила губернатора Евгения Куйвашева о встрече без посредников, чтобы обсудить ситуацию с квотами на протезирование и с претензиями Корпорации развития Среднего Урала (КРСУ), которая подала иск к госпиталю на возмещение ранее выданного кредита с процентами, в общей сложности сумма составляет 1,4 млрд руб. 

Автор: Александра Клименко
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